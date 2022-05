Es posible que en tu app de WhatsApp tengas un sinfín de conversaciones iniciadas con decenas de contactos, por lo que intentar localizar una en concreto puede llegar a ser un poco costoso. Estas están ordenadas según la fecha del último mensaje que se han cruzado los participantes, ya sea una conversación a dos o un grupo con varios participantes. Para que sea más sencillo está probando con nuevos filtros para recuperar mensajes con mayor rapidez, como aquellos no leídos, procedentes de grupos o de personas que no están en la agenda de contactos. Y bueno, nueva esta función no es que sea, sino que la hemos podido ver previamente en la versión UWP disponible para Windows 10 y Windows 11, pero que parece que podría llegar también a Android. Una novedad que se une a otras recientes, como la característica recientemente anunciada para agregar una fecha de caducidad a cualquier chat que tengamos, todavía en fase beta, o las ya definitivas reacciones a los mensajes (con anuncio incluido por parte de Mark Zuckerberg).

Cuatro maneras de filtrar los chats de WhatsApp

Estos filtros se asemejan a las pestañas o carpetas que hemos podido ver en apps como Telegram, lo que permite organizar mejor los chats, aunque es cierto que en esta app esta función es más flexible. Hasta ahora estos aparecen dispuestos todos juntos, sin poder separar aquellas conversaciones que obedecen al trabajo o estudios de los que corresponden a las relaciones con amigos o familiares o a cualquier otra índole.

El menú de filtros para los chats se desplazaría a la pantalla principal de WhatsApp

Por ahora se ha podido ver poco y la información que conocemos viene de la mano de WaBetaInfo, que muestra un menú desplegable donde poder agrupar los chats siguiendo cuatro criterios:

Conversaciones no leídas: mostraría aquellas conversaciones de las que tenemos mensajes por leer.

Conversaciones con contactos: serían todas las conversaciones con nuestros contactos que mantenemos en la app.

Conversaciones de personas que no son contactos: mostraría las conversaciones que tenemos con personas que no figuran en nuestra lista de contactos.

Grupos: aquí encontraríamos las conversaciones en los grupos de los que formamos parte.

Esta función llegaría ahora a las betas de Android, iOS y desktop en una parte visible de la interfaz. Desconocemos cuándo lo hará de manera definitiva, que en WhatsApp lo hará de un día para otro como ha sucedido anteriormente. Lo que sí se puede afirmar es que desde hace un tiempo la app de mensajería se está moviendo introduciendo todo tipo de mejoras, lo que contradice esa visión asumida por muchos de app que evoluciona muy lentamente.