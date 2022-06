WhatsApp le ha cogido el gusto a esto de estrenar novedades. En las últimas semanas hemos sabido que, entre muchas otras cosas, el servicio trabaja en una función que nos permitirá editar los mensajes enviados, en una nueva forma de acceder a los estados de tus contactos y en otra función un poco menos necesaria, la posibilidad de crear grupos con hasta 512 participantes.

Pues bien, hasta ahora esta posibilidad solo estaba disponible en la beta de WhatsApp para Android, pero desde hoy ya está llegando para todos aquellos que hayan actualizado WhatsApp para Android a su última versión, la 2.22.12.76 y para los usuarios de iOS y escritorio. Hemos podido comprobar que, como bien adelantaban desde WABetaInfo, ahora cuando creas un nuevo grupo la cantidad de participantes permitidos se ha duplicado, pasando de los 256 como máximo a los 512. También se ha incrementado el límite en los grupos que ya se habían creado antes de la actualización.

Al menos podrás irte sin hacer ruido

Los grupos de WhatsApp (y menos aún los masivos) no son algo que guste a todo el mundo y además, la app nos permite invitar a cualquier contacto que tengamos en nuestra agenda. Si no tenemos activada la opción para que tengan que pedirnos permiso antes de añadirnos a un grupo, podemos acabar formando parte de uno sin nosotros pedirlo. Además, hasta hace muy poco no había forma de abandonar esos grupos sin llamar la atención, es decir, sin que saltase el aviso "salió del grupo".

Afortunadamente, WhatsApp ya está trabajando en una opción con la que permitir que cualquiera pueda salir de los grupos silenciosamente. De este modo, cuando solicites abandonar el chat grupal, solo los administradores del grupo podrán ver que has salido. Por el momento esta función está en fase de pruebas, pero se espera que llegue pronto a todas las versiones de la aplicación.