WhatsApp ya lleva un tiempo trabajando en funciones de transferencia de chats entre diferentes sistemas operativos. De hecho, el pasado mes de junio, Mark Zuckerberg anuncio en sus redes sociales que los usuarios por fin podrían pasar migrar los chats de Android a iPhone fácilmente.

El inconveniente es que esta herramienta estaba en fase de pruebas y solo estaba disponible en la versión beta de la app. Pero ahora por fin se ha abierto esta posibilidad a todos los usuarios y ya se puede realizar desde la versión estable.

Hasta hace relativamente poco, era necesario recurrir a software de terceros para migrar el historial de chats de WhatsApp a iOS y viceversa. El problema era difícil de resolver, ya que Android realiza la copia de seguridad en Google Drive, mientras que iOS utiliza iCloud. Sin embargo, ahora el proceso será mucho más sencillo y accesible para todos los usuarios.

A new way to keep the chats that mean the most. Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.