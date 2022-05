Tras varios meses de desarrollo y pruebas limitadas con sus suscriptores, YouTube, considerada la mejor app para ver vídeos online, acaba de lanzar tanto en web como en sus aplicaciones móviles, una nueva función que permite a sus usuarios acceder fácilmente a las partes más vistas de un vídeo. Se trata de un gráfico localizado debajo del reproductor que mide las partes del vídeo más visualizadas con el objetivo de facilitar la búsqueda de los contenidos que más pueden interesar.

Con los años, la media de la duración de los vídeos de YouTube ha ido aumentando. Los consumidores de esta plataforma de vídeos ya no se centran únicamente en vídeos musicales o en pequeños tutoriales sino que pueden pasar horas viendo vídeos de youtubers haciendo streaming de videojuegos, reaccionando a otros vídeos o probando tecnología, por ejemplo. Además, es habitual ver el mismo vídeo de YouTube en más de una ocasión. Con estos datos, el servicio de Google puede determinar fácilmente qué fragmentos de un vídeo prefieren los usuarios y crear una representación visual.

new today: a graph by the progress bar now shows the most replayed parts of a video!! jump straight to the parts that are most replayed pic.twitter.com/IgEnsRo0pH