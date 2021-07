En el mundo de la telefonía móvil los usuarios se enfrentan a un claro duopolio a la hora de elegir sistema operativo. Pueden decantarse por Android o por iOS. Sin embargo, esto no fue siempre así. No hace mucho, BlackBerry, entre otras empresas, trató de introducir en el mercado alternativas al software de Apple y Google. Pero ¿cuál es el origen de esta compañía? ¿Cuáles fueron sus modelos más destacados? Estas preguntas se contestan en los siguientes apartados.

Origen e historia de BlackBerry

Muchos sitúan el origen de BlackBerry a finales del siglo pasado. Sin embargo, para asistir al inicio de la marca de teléfonos móviles debemos viajar un poco más atrás en el tiempo. BlackBerry nace en la década de los 80. En marzo del año 1984, Mike Lazaridis y Douglas Fregin fundaron RIM o Research in Motion. Esta compañía canadiense sería la responsable, años más tarde, de desarrollar dispositivos móviles bajo la marca BlackBerry. Pero antes de eso, tuvieron que pasar algunas cosas.

El paso previo para adentrarse en el mundo de los teléfonos para RIM fue el desarrollo de las redes de datos inalámbricas. En 1988, la compañía de Lazaradis y Fregin ya era la primera fuera de Escandinavia en ofrecer productos de conectividad inalámbrica con transmisión de datos.

En el año 1990, la empresa lanzó Digi-Sync Film KeyKode Reader. Este dispositivo era capaz de leer, decodificar, indexar y recuperar la información óptica que se almacenaba en el borde de las películas. Después, almacenaba los datos que se guardaban en forma de código de barras. Este dispositivo se utilizó en laboratorios de cine, a la hora de cortar negativos y en la postproducción de medios.

Dos años más tarde RIM comenzó a implementar soluciones para puntos de venta. Gracias a Mobitex, un protocolo de red inalámbrica para transmitir datos, fue posible interconectar diversos puntos de venta sin cables. A partir del 1993, RIM aumentó notablemente su actividad, lanzando al mercado nuevos productos. Por ejemplo, en 1994 lanzó un punto de venta móvil. De igual manera, trabajó con empresas como RAM Mobile Data o Ericcson. Tras el lanzamiento del OEM RIM 900, un módem de radio, colaboró con ambas compañías para dotar a la red Mobitex de funciones de radiobúsqueda. También se centraron en el envío y la recepción de correo electrónico.

Como has podido notar, la marca BlackBerry aún no había aparecido. No fue hasta el año 1999 que RIM lanzó el primer dispositivo que usó esa denominación. Se trataba del BlackBerry 850. Es interesante saber por qué se utilizó este curioso nombre, traducido al español como mora. Como el BlackBerry 850 utilizaba un teclado completo, disponía de un gran número de teclas. Su aspecto exterior recordaba a la forma de las moras y, por ese motivo, RIM decidió usar el término BlackBerry.

1999: el año de BlackBerry

La llegada del BlackBerry 850 en el año 1999 no fue más que el comienzo de una larga saga de dispositivos móviles. Las capacidades de este eran asombrosas para el momento y eso propició que la marca se consolidase en el mercado de las comunicaciones inalámbricas. Lejos de ser un teléfono al uso, el 850 perseguía el concepto de buscapersonas. No obstante, era capaz de recibir correo electrónico push desde servidores Microsoft Exchange. Para lograrlo, Research In Motion lanzó un servidor complementario, el BlackBerry Enterprise Server (BES).

Toda esta infraestructura allanó el camino para que RIM produjera nuevos dispositivos con capacidades aún mejores. Tan solo un año después, en el año 2000, la compañía presentó el BlackBerry 957. Este es considerado su primer teléfono inteligente. Es necesario mencionar que los productos que RIM lanzó bajo el nombre BlackBerry estaban enfocados, en un primer momento, al mundo empresarial. De hecho, la mayoría de las mejoras introducidas en BlackBerry OS, el sistema operativo empleado en los dispositivos de la firma, y en BES, estaban pensadas para entornos profesionales.

Por eso, a la vez que RIM lanzaba el BlackBerry 957 llegaba el soporte al cifrado S/MIME. Este no es un detalle sin importancia, pues la seguridad que era capaz de ofrecer la compañía se tradujo en una mayor presencia en administraciones públicas y empresas. Para el año 2001, los activos de la empresa se habían multiplicado por ocho. RIM estaba a las puertas de expandir su marca de forma masiva.

BlackBerry llega al mercado de consumo

BlackBerry Porsche Design 9981

RIM obtuvo una buena reputación entre clientes profesionales y gobiernos. No obstante, el plan pasaba por conquistar también el mercado de la telefonía personal. Por eso, a partir del año 2006 llegaron al mercado generalista algunos modelos clave para el desarrollo de la marca.

Uno de ellos fue el BlackBerry Pearl 8100. Contaba con pantalla a color y sistema operativo BlackBerry OS 4.5. En las siguientes versiones del terminal, que alcanzaron hasta el BlackBerry Pearl 9105, se incluyeron tecnologías como Wifi, navegador web, GPS y Bluetooth. También incorporaba un reproductor de música compatible con los principales formatos del momento. Incluso admitía la ampliación con tarjetas microSD. Por último, debemos recalcar que el Pearl 8100 fue el primer terminal de BlackBerry que incluyó sensor fotográfico.

En el año 2007 la expansión de BlackBerry continuó afianzando su presencia en el ámbito personal. La BlackBerry Curve 8300 llegó con funciones orientadas al consumo y la creación de contenido multimedia. Los modelos que le sucederían incorporaron grabación de vídeo, más memoria y GPS. Los últimos modelos de esta serie destacaron por incluir conectividad 3G. En 2011 se anunció la llegada de la BlackBerry Curve 9380, la primera de la serie con pantalla táctil. Para entonces, Android y iOS comenzaban a acaparar el mercado. Sin embargo, los dispositivos de RIM seguían utilizando BlackBerryOS. ¿Sería este sistema capaz de resistir?

La batalla contra la competencia se recrudece

Nadie puede negar que la llegada del iPhone marcó un antes y después en el mundo de la telefonía móvil. No obstante, su éxito comercial no fue inmediato. Por eso, hasta el año 2011, BlackBerry logró sobrevivir a los ataques de la competencia de manera sobresaliente. Incluso logró un aumento considerable de su cuota de mercado. Según las cifras ofrecidas por la propia compañía, en 2012 contaba con 79 millones de usuarios en todo el mundo. Esto fue posible gracias a la fuerte presencia internacional que adquirió.

Con todo, el iPhone ya era un producto de masas en ese momento. Google supo reaccionar a tiempo a la llegada del teléfono de Apple lanzando Android. La seña de identidad de este último fue que estaba pensado para funcionar en todo tipo de dispositivos. Por eso, fabricantes como HTC, Motorola o Samsung apostaron por el sistema operativo de Google. En enero de 2010 se utilizaban 42,7 millones de dispositivos inteligentes en Estados Unidos. El 7,1% de estos usaban alguna versión de Android. El 43% eran terminales BlackBerry. Pero, tan solo un año después, Android había conseguido superar la base de usuarios de RIM, pasando esta a un segundo lugar.

En vista de las cifras, para junio de 2014, BlackBerry era una marca en peligro de extinción. Así la definió la propia CNN en un artículo en el que se hablaba de seis empresas que podrían desaparecer pronto. Algunos de los nombres mencionados junto con BlackBerry fueron Sears o Toys R Us.

El ocaso de BlackBerry

Blackberry Z10

Los momentos más bajos de BlackBerry estuvieron precedidos por un conjunto de decisiones poco acertadas. Por ejemplo, en 2010 RIM anunció la tableta BlackBerry PlayBook. Las críticas no se hicieron esperar y muchos usuarios denunciaron que el producto se había lanzado en un estado prematuro de desarrollo. Esto produjo un ritmo de ventas muy bajo y la acumulación de inventario.

Otro de los errores garrafales de la compañía fue apostar por BlackBerry 10. Inicialmente, su nombre era BBX. No obstante, la compañía fue acusada de apropiarse de una marca registrada, viéndose obligada a adoptar la denominación BlackBerry 10. El lanzamiento debió producirse para finales de 2011, pero no fue hasta enero de 2013 cuando BlackBerry 10 llegó. Lo hizo junto a dos nuevos terminales: el BlackBerry Z10 y Q10. Cuando salió al mercado, la plataforma tenía unas 70.000 aplicaciones. En la misma presentación se anunció la sentencia de muerte de RIM que, a partir de ese momento, pasaría a llamarse BlackBerry.

Por último, la dependencia de BIS, BlackBerry Internet Service, también pasó factura en algún momento a la empresa. El 10 de octubre de 2011 se interrumpió el servicio de datos en zonas como Europa, África o América del Norte. El correo electrónico dejó de estar accesible y servicios importantes como BBM (BlackBerry Messenger) no estaban operativos. La caída duró 3 días. Finalmente, el 13 de octubre de 2011 el acceso a BIS se recuperó. No podemos pasar por alto que tan solo un día después, el 14 de octubre de 2011, se iniciaba la comercialización del iPhone. Es fácil imaginarse la preocupación de RIM por una migración masiva de usuarios entre ambas plataformas.

BlackBerry en la actualidad

En el 2015, BlackBerry se vio obligada a transigir. Lo hizo con el BlackBerry Priv, que fue el primer dispositivo de la compañía con Android. Pese al cambio de sistema operativo, la esencia de BlackBerry se mantenía. Los desarrolladores habían centrado sus esfuerzos en conseguir un dispositivo privado. El Priv perimiría cifrar la memoria interna en su totalidad, disponía de un arranque seguro y contaba con otras protecciones adicionales. También incluyó software propio, como el BlackBerry HUB.

Estas características de privacidad marcarían el rumbo a seguir en los próximos años. La marca hizo algunas compras importantes que le permitieron cambiar su estrategia. La fabricación de dispositivos quedaba a un lado y ahora era el momento de la ciberseguridad. BlackBerry adquirió empresas como WatchDox, AtHoc y EMM Good Technology. En 2016, compró Encription con la idea de convertirse en una consultoría de seguridad cibernética. Todos estos movimientos nos llevan hasta la actualidad.

Hoy en día, BlackBerry es una empresa con una presencia importante en el ámbito de la seguridad y el Internet de las cosas. Cifras recientes apuntan que estas líneas de negocio ya suponen el 85% de sus ingresos. De hecho, la compañía se encuentra prácticamente desvinculada de la fabricación de dispositivos. Los últimos dispositivos lanzados bajo la denominación BlackBerry fueron desarrollados por TCL Communication, gracias a que licenció la marca. El último teléfono lanzado fue en el 2018 con el nombre BlackBerry KEY2 LE. Pero la historia de BlackBerry en el campo del hardware no ha terminado. Otra compañía, Onward Mobility, ha licenciado de nuevo la firma y la rumorología apunta a que pronto veremos un nuevo dispositivo BlackBerry con conectividad 5G. A falta de una confirmación oficial, lo único que podemos hacer es esperar.

Los mejores modelos de BlackBerry

Blackberry Passport

Ahora que ya conoces la historia de BlackBerry, toca repasar sus modelos más destacados. En los siguientes apartados encontrarás aquellos dispositivos de la compañía que marcaron un antes y un después.

BlackBerry 850

Este es el punto de partida de la marca BlackBerry, su primer dispositivo móvil. Fue lanzado en el año 1999, tenía una resolución de 132 x 65 píxeles y un sistema de navegación basado en una rueda mecánica. No actuaba como teléfono móvil. Más bien, fue considerado un buscapersonas. A este le sucedieron otros modelos como el BlackBerry 957

Características destacadas:

Teclado QWERTY físico.

Soporte a la recepción y envío de correos electrónicos.

Consulta de otra información adicional, como el calendario o recordatorios.

BlackBerry 5810

Este modelo lanzado en el año 2002 integraba la función de teléfono móvil. Aún así, debes saber que, aunque permitía hacer llamadas, era necesario utilizar auriculares. Nos disponía, por tanto, de altavoz integrado ni micrófono. El lanzamiento de este terminal estaba enfocado más al mundo profesional que al personal.

Características destacadas:

Conexión 2G.

Pantalla monocromática de 160 x 160 píxeles.

Envío de SMS prácticamente de manera instantánea.

BlackBerry 6210

El BlackBerry 6210 nació en el año 2003. La resolución de la pantalla se ajustó al nuevo tamaño, quedando en 160 x 100 píxeles. Esto daba lugar a la inclusión de un teclado de mayores dimensiones. El modelo 6510 disponía de teléfono integrado. La rueda de navegación, habitual hasta ese momento, estaba situada en el lateral derecho.

Características destacadas:

Teclado físico de mayores dimensiones.

El modelo con teléfono incluía el altavoz y el micrófono.

Mejoras en el soporte al correo electrónico.

BlackBerry 7290

Dentro de la serie 7000 de BlackBerry destacaron varios modelos. Uno de ellos fue el 7290, que vio la luz en el año 2003. Algunos de sus sucesores se lanzaron en 2004. En cualquier caso, esta nueva gama de modelos fabricados por RIM tenía novedades notables. Ofrecía una pantalla a color de 240 x 160 píxeles de resolución. Los modelos más grandes alcanzaban los 240 x 240 píxeles. También llegó la conexión mediante Wifi. La adicción que generaba la consulta constante del correo electrónico y los mensajes instantáneos dio nombre a una nueva era: CrackBerry. Y los dispositivos de la serie 7000 tuvieron mucho que ver.

Características destacadas:

Pantallas de grandes dimensiones a color.

Uso de tecnologías inalámbricas adicionales, como el Wifi.

16 megabytes de almacenamiento.

BlackBerry 7100

Uno de los teléfonos más estrechos de BlackBerry fue el 7100, lanzado en el año 2004. El objetivo principal con este dispositivo era el de reducir la anchura con respecto al resto de los modelos lanzados. Se consiguió integrando dos letras en cada tecla. Este tipo de teclado se denominó SureType. Para facilitar la escritura se diseñó un sistema predictivo que averiguaba con antelación qué palabra deseaba escribir el usuario. Es considerado uno de los primeros modelos de BlackBerry que se abrió paso entre los consumidores.

Características destacadas:

Cuerpo estrecho.

Sistema de texto predictivo.

Pantalla a color de 240 x 260 píxeles.

BlackBerry Pearl 8100

En los anteriores modelos mencionados, el sistema de navegación se basaba en una rueda mecánica alojada, habitualmente, en el lateral derecho del dispositivo. Sin embargo, en 2006 esto cambió. Fue el BlackBerry Pearl 8100 el encargado de eliminar ese elemento de interacción. RIM mató una de sus características intrínsecas sustituyéndola por una bola situada en el centro del dispositivo. El Pearl 8100 además incluyó cámara y heredó el teclado SureType del 7100.

Características destacadas:

Enfoque definitivo en el multimedia: cámara de 1,3 MP, tonos de llamada y reproductor de música y vídeo.

Nuevo sistema de navegación basado en una bola rotatoria.

Teclado SureType.

Expansión de memoria mediante tarjetas MicroSD.

BlackBerry Curve 8300

En el año 2007 el teclado QWERTY completo volvió a adquirir relevancia gracias al Curve 8300. El bajo precio y la larga lista de funciones inteligentes le otorgaron una buena posición en el mercado. La pantalla mejoró, con una resolución de 320 x 240 píxeles, y se mantuvo el sistema de bola giratoria o trackball para navegar por la interfaz. Las cámaras alcanzaron una resolución de 2 MP en la mayoría de los dispositivos de la serie.

Características destacadas:

Teclado completo.

Pantalla de mayor resolución.

Cámara con 2 MP.

BlackBerry Pearl Flip/BlackBerry Storm/Blackberry Bold 9000

Aunque estamos realizando este repaso por los mejores móviles de BlackBerry de manera individual, aquí hemos querido hacer una excepción. Los tres dispositivos mencionados en el título fueron lanzados el mismo año, en 2008. Sin embargo, perseguían conceptos radicalmente opuestos y, por eso, merece la pena compararlos en un solo apartado.

BlackBerry Pearl Flip . Fue un teléfono con forma tipo concha. Contaba con dos pantallas, una interna de 240 x 320 píxeles y una externa de 128 x 160 píxeles. Su memoria interna de 128 MB podía ampliarse con tarjetas microSD de hasta 16 GB. Las dimensiones del terminal impedían que se usara un teclado completo. RIM se decantó por usar la variante SureType. Por supuesto, el trackball se mantuvo como en el resto de los dispositivos.

. Fue un teléfono con forma tipo concha. Contaba con dos pantallas, una interna de 240 x 320 píxeles y una externa de 128 x 160 píxeles. Su memoria interna de 128 MB podía ampliarse con tarjetas microSD de hasta 16 GB. Las dimensiones del terminal impedían que se usara un teclado completo. RIM se decantó por usar la variante SureType. Por supuesto, el trackball se mantuvo como en el resto de los dispositivos. BlackBerry Storm , que destaca por su pantalla táctil. Fue la primera vez que en una BlackBerry el teclado físico desaparecía. La compañía seguía, de esta manera, la estela de Apple que ya había presentado su iPhone de manera oficial. Algunas de sus características técnicas más llamativas fueron los 3,2 MP de la cámara, la resolución de 360 x 480 píxeles de la pantalla o su memoria interna de 1 GB. Existió una segunda versión llamada Storm 2 con 2 GB de almacenamiento.

, que destaca por su pantalla táctil. Fue la primera vez que en una BlackBerry el teclado físico desaparecía. La compañía seguía, de esta manera, la estela de Apple que ya había presentado su iPhone de manera oficial. Algunas de sus características técnicas más llamativas fueron los 3,2 MP de la cámara, la resolución de 360 x 480 píxeles de la pantalla o su memoria interna de 1 GB. Existió una segunda versión llamada Storm 2 con 2 GB de almacenamiento. BlackBerry Bold 9000. Aquí encontramos un menor grado de innovación. La compañía prefirió ser conservadora y ofrecer un diseño continuista. De esta manera, el Bold 9000 contaba con teclado QWERTY físico completo y pantalla horizontal de 480 x 320 píxeles. Podía ampliarse la memoria interna con una microSD de hasta 16 GB. Su construcción y los materiales trasmitían buenas sensaciones. Fue considerado un producto premium, bien valorado en entornos empresariales.

BlackBerry Torch 9850

En 2010 llegó la nueva versión del sistema operativo de la compañía, BlackBerryOS 6. Con él apareció el BlackBerry Torch, un concepto intermedio que trató de unificar un diseño clásico con las nuevas tendencias del mercado. Para empezar, disponía de una pantalla táctil con una densidad de píxeles de 250 ppp. Con todo, no renunciaba al teclado físico, alojado en una bandeja retráctil trasera. De igual manera, disponía de un trackpad óptico, sustituyendo así a la bola giratoria.

Características destacadas:

Pantalla táctil de alta resolución.

Nuevo sistema operativo con mayor soporte a aplicaciones de terceros.

Teclado QWERTY completo.

BlackBerry Z10 / Q10

En el año 2013, BlackBerry lanzó su nuevo sistema operativo: BlackBerry 10. Con él llegaron dos nuevos dispositivos, el BlackBerry Z10 y Q10. El primero contaba con un diseño similar al de la competencia, sin teclado físico y con una pantalla táctil en formato vertical. El segundo continuaba ofreciendo un teclado completo QWERTY, aunque eliminaba el trackpad de navegación y delegaba sus funciones en el panel táctil. En este caso, usaba un formato de pantalla cuadrado, muy poco habitual para ese entonces. Ambos dispositivos tenían cámaras de 8 MP, procesador de doble núcleo a 1,5 GHz y 2 GB de RAM. Era posible ampliar su memoria de 16 GB con tarjetas microSD de hasta 32 GB. En los siguientes años se presentarían los respectivos sucesores, con el BlackBerry Q5 y Z30 como los más destacados.

Características destacables:

Nuevo sistema operativo BlackBerry 10. La compañía seguía sin sucumbir a Android.

Mayores capacidades multimedia y procesadores más potentes en ambos casos.

Teclado físico completo en los modelos Q.

BlackBerry Passport

El BlackBerry Passport fue presentado en el año 2014. Disponía de una pantalla cuadrada de 4.5 pulgadas con una resolución de 1440 x 1440 píxeles. Por fin la cámara alcanzaba las dos cifras, ofreciendo 13 MP. El procesador era un Snapdragon 801 y contaba con 3 GB de RAM. El teclado QWERTY físico estaba presente, aunque en un formato más reducido. Claramente, estaba enfocado al ámbito corporativo.

Características destacables:

Pantalla de gran tamaño y de alta resolución.

Teclado completo de pequeñas dimensiones.

Procesador de gama alta.

BlackBerry Priv

Finalmente, en el año 2015, BlackBerry se pasaba a Android. Lo hizo con el BlackBerry Priv, enfocado en la seguridad y la privacidad. Sus especificaciones clave fueron la pantalla Quad HD, el procesador Qualcomm Snapdragon 808 y una cámara de 18 megapíxeles. El teclado QWERTY se mantenía oculto bajo la pantalla. Podía utilizarse gracias al sistema deslizable.

Características destacables:

Especificaciones de gama alta.

Android.

Pantalla táctil con teclado QWERTY físico completo.

BlackBerry Key2

El BlackBerry Key2, sucesor natural del KeyOne, es el último teléfono de la compañía hasta el momento. Detrás de su desarrollo estuvo TCL, una compañía china que licenció la marca BlackBerry. Disponía de un procesador Snapdragon 660, 6 GB de RAM y una batería de 3.500 mAh. De igual manera, incluyó dos sensores fotográficos traseros, como ya era habitual en los dispositivos de la competencia. Fue presentado en el año 2018.

Características destacables: