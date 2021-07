Videoconsolas historia por generaciones hasta el 2021

El mundo de las videoconsolas, y el de los videojuegos en general, está en constante evolución. Los aficionados llevan décadas asistiendo a un continuo lanzamiento de novedades. También ha habido varios cambios de paradigma en el concepto propio de las videoconsolas. No podemos obviar que hemos pasado del sencillo sistema de juegos doméstico a los e-sports, pasando por la ejecución en la nube o la llegada de grandes títulos a los teléfonos inteligentes.

En este artículo haremos un viaje por las diferentes generaciones de consolas. Nos remontaremos a sus inicios, te hablaremos de los sucesos más destacados en las diferentes épocas y de aquellos modelos que marcaron un antes y un después. También te explicaremos qué tipos de consolas existen en la actualidad. ¿Nos acompañas?

El inicio de la videoconsola

Cómo es lógico, debemos empezar por el principio. El nacimiento de la industria de los videojuegos se remonta a la década de los 40. Lo que se construyó en ese momento fueron los primeros ordenadores programables. Un buen ejemplo es el ENIAC, desarrollado en 1946. Esta fue una computadora de grandes dimensiones, capaz de resolver una gran cantidad de problemas numéricos.

Como ha sucedido de forma reiterada a lo largo de la historia de la humanidad, muchos de los grandes inventos tuvieron, en un principio, una aplicación militar. Por supuesto, las primeras computadoras no son una excepción. Con todo, aquellos primeros ordenadores rudimentarios acabarían por tener muchas aplicaciones prácticas en el día a día. Igualmente, eran aptos para fines lúdicos y podían programarse para que fueran capaces de jugar al ajedrez. En los siguientes años, existirían muchos intentos de convertir las computadoras en sistemas de juegos. Uno de ellos fue el juego Tennis for Two, desarrollado en 1958, que recreaba una partida de tenis. Existe un debate intenso sobre si es apropiado o no considerar Tennis for Two un videojuego, ya que en ese momento los límites del término no estaban bien definidos. Anteriormente se había conseguido ejecutar juegos simples, como el tres en raya o Nim. Tras Tennis for Two hubo otros intentos, como Mouse in Maze o Spacewar!.

Los esfuerzos mencionados desembocaron en la llegada de los primeros videojuegos en los años 60. El ingeniero Ralph Baer fue el responsable de crear la primera consola, llamada en un primer momento Odyssey. En el año 1972, Magnavox la adquirió y le cambió el nombre a Magnavox Odyssey. Lo más destacable de este invento fue que, en aquel momento, ya ofrecía algunas de las características que hoy se pueden encontrar en las consolas modernas. Por ejemplo, permitía que dos jugadores participaran en la partida gracias a la inclusión de dos mandos.

Desde entonces, las videoconsolas empezaron a generar una industria cada vez más lucrativa. La llegada de numerosos modelos y el interés de empresas de renombre ha resultado en la creación de uno de los negocios más prósperos de los últimos tiempos. Sirvan de muestra los datos proporcionados por la ESA, la Entertainment Software Association. Solo en Estados Unidos, se pasó de generar 2.000 millones de dólares, en el año 1998, a 17.100 millones de dólares en ventas, en el año 2010. En la actualidad, el mercado de las videoconsolas y los videojuegos continúa siendo uno de los más importantes dentro del ámbito de la tecnología de consumo.

Tipos de consolas

Para disfrutar de los mejores videojuegos es necesario contar con un dispositivo que sea capaz de ejecutarlos. Existen varios tipos de consolas según sus características. ¿Quieres conocerlos?

Consolas de sobremesa

Cuando hablamos de videoconsolas de sobremesa, de escritorio o, simplemente, desktop, nos referimos a todas aquellas que se instalan en un lugar estático. Para funcionar precisan de conexión a la red eléctrica y de una pantalla externa. Disponen de conectores que les permiten realizar diversas funciones adicionales o vincular los mandos de juego. Las consolas de sobremesa también necesitan un lector de CD, DVD o de cartuchos, en el caso de los modelos más antiguos. En ellos se alojan los archivos necesarios para ejecutar el juego.

Esta opción suele ser la más potente en términos de procesamiento gráfico. Al igual que sucede con los ordenadores de escritorio, tienen más espacio para componentes y esto les permite incorporar un hardware más avanzado. Otra de sus ventajas es la gran cantidad de juegos que son capaces de ejecutar, se puede encontrar una enorme variedad de títulos.

En resumidas cuentas, las consolas de escritorio son las embajadoras de la experiencia más clásica dentro del mundo de los videojuegos. Como ofrecen potencia y una mejor usabilidad, son el equipo de entretenimiento por excelencia.

Consolas portátiles

En el sentido contrario, el usuario también encontrará opciones portátiles. Su principal ventaja sobre las consolas de sobremesa es que pueden ejecutar videojuegos desde cualquier sitio. Dentro de esta categoría se encuentran modelos de diversos tamaños. Algunas, de hecho, pueden ser consideradas consolas de bolsillo por sus reducidas dimensiones y bajo peso.

Por lo general, estos dispositivos incluyen el propio mando y una batería que les permite funcionar sin depender de la red eléctrica. Evidentemente, incorporan una pantalla que elimina la dependencia de los monitores externos. Los últimos modelos disponen de conectividad inalámbrica para jugar en línea. La experiencia de juego que proporcionan es muy distinta. En este caso, su prioridad es ser funcional sin importar el lugar en el que se encuentra el jugador. La potencia gráfica y de procesamiento es más limitada que en el caso de las consolas de sobremesa.

En la actualidad, este tipo de consolas tiene cada vez menos peso en el mercado. Esto se debe a los progresos que han obtenido los fabricantes en el campo de los dispositivos móviles inteligentes, o smartphones. Ya no es extraño encontrar grandes títulos en las principales tiendas, como la App Store y la Google Play Store. Por lo tanto, a los jugadores que buscan movilidad les es mucho más ventajoso utilizar el teléfono, un dispositivo que siempre se lleva encima. A esto debemos sumar el éxito del concepto de consola híbrida, como la Nintendo Switch, que actualmente lleva alrededor de 85 millones de unidades vendidas.

Consolas híbridas

La última categoría es la de las videoconsolas híbridas. En este campo podemos encontrar diversos conceptos llamativos, centrados principalmente en ofrecer una experiencia doméstica y portátil al mismo tiempo. De esta manera, el dispositivo incorpora los mandos de juego, una pantalla de dimensiones reducidas y una batería que le permite funcionar alejada del enchufe. Sin embargo, también dispone de una base que la vincula con el monitor externo. Gracias a la conexión de uno o varios mandos, lo que era un dispositivo de juegos portable pasa a ser una videoconsola de sobremesa.

La ventaja más destacable de este concepto es la continuidad de juego que ofrece. Es posible disfrutar de un videojuego en cualquier sitio y, al llegar a casa, continuar la partida en una pantalla más grande y con un mando completo. No obstante, las limitaciones también son acusadas. Al fin y al cabo, estamos hablando de consolas portátiles con funciones de sobremesa. Esto impide, claramente, la integración de componentes de gran potencia.

Primera generación de 1972 a 1976

La primera generación de consolas surge de la idea de crear una televisión interactiva. Como ya hemos comentado en apartados anteriores, el responsable de la primera consola fue Ralph Baer. Los primeros prototipos de lo que, en aquel entonces, se conoció como la “caja marrón” aparecieron en el año 1966. Tan solo un año después ya se habían lanzado dos prototipos más. Ideando una manera de mostrar hasta tres puntos en pantalla de forma simultánea, fue capaz de diseñar un emulador del famoso juego del ping pong. En 1969, se iniciaron las negociaciones en Magnavox y el equipo de desarrollo para licenciar la “caja marrón”. Su nombre definitivo fue el de Magnavox Odyssey. Esta tuvo una segunda generación llamada Magnavox Odyssey 2 o Videopac G7000, discontinuada en el año 1984.

En un primer momento, las videoconsolas no disponían de un procesador. En realidad, se trataba de computadoras de estado finito en las que no era necesario procesar un código. Incluían un circuito lógico para cada elemento del juego. Hacia el final de la primera generación, los gráficos fueron mejorando. No obstante, aún existían serias limitaciones que impedían a los desarrolladores mostrar más detalles en pantalla. En ocasiones se recurría a técnicas externas, como el uso de accesorios o la superposición de pantalla. Hacia el final de la década de los 70 se inició la inclusión de los colores. También se eliminó la necesidad de que los jugadores llevaran el registro de la puntuación añadiendo marcadores. El sonido también tomó relevancia, mejorando notablemente a finales de la primera generación.

Entre los años 1972 y 1976, la consola más vendida fue de la compañía Atari. En ese momento, se convirtió en uno de los fabricantes más laureados, con un catálogo de productos muy exitoso. Su modelo Atari Pong pasó a ser el producto más popular de esta marca estadounidense. De hecho, la ya desaparecida cadena de centros comerciales Sears compró los derechos, comercializando el producto bajo el nombre Sears-Telegames. En vista de las buenas ventas conseguidas, aparecieron multitud de clones que imitaban el original. El mercado se llenó de máquinas idénticas a la creación de Atari que ejecutaban Pong o juegos similares.

Modelos destacados de la generación

En la primera generación son destacables algunos modelos.

Magnavox Odyssey.

TV Tennis Electrotennis.

Atari Home Pong.

Color TV-Game.

Segunda generación de 1976 a 1983

La segunda generación, que se inicia con la Fairchild Channel F, viene marcada por la mejora de los videojuegos gracias a la creación de cartuchos más avanzados. En los años que duró, se presentaron algunos de los videojuegos arcade más famosos de la historia. Por ejemplo, en 1980 se adaptó Space Invaders. También apareció por primera vez Donkey Kong. Sin embargo, en el ámbito doméstico destacaron títulos como Mario Bros, Zelda o Sonic. Otros títulos importantes fueron Pac-Man, Breakout, Frogger, Pole Position y Asteroids.

Durante este lapso también hubo cambios importantes en el ámbito del hardware. La Fairchild Channel F fue el primer modelo con microprocesador, lo que abrió la puerta a la ejecución de juegos desde cartuchos. Además, las videoconsolas empezaron a integrar diversos títulos en su propia memoria interna. De esta manera, los equipos de entretenimiento doméstico se volvieron cada vez más atractivos, versátiles y funcionales.

En estos años, Atari dominaba con fuerza el mercado de las videoconsolas. No obstante, hubo algunas compañías dispuestas a plantarle cara. Una de ellas fue Celecovision, que presento un dispositivo capaz de reproducir el doble de colores que la Atari 2600. También participó en la batalla Mattel con su Intellivision. A finales de la segunda generación, el mercado de videoconsolas llegó al colapso. La fabricación desmesurada de unidades y la presentación de títulos de baja calidad, junto con el poco conocimiento del público en general sobre el mundo de los juegos electrónicos provocó cambios importantes en la industria.

Modelos destacados de la generación

Durante la segunda generación se lanzaron algunos modelos icónicos. Aquí tienes algunos ejemplos:

Fairchild Channel F

Atari 2600 y Atari 5200

Bally Astrocade

Intellivision

ColecoVision

También hubo importantes avances en el mundo de las consolas portátiles, con modelos muy llamativos como:

Microvision

Entex Select-A-Game y Adventure Vision

Palmtex Super Micro

Epoch Game Pocket Computer

Nintendo Game & Watch

Tercera generación de 1983 a 1987

Commodore 64 Games System

Debido a la saturación del mercado, durante los primeros años de la tercera generación apenas hubo novedades. El lanzamiento de videojuegos nuevos se detuvo casi por completo. Fue un buen momento para los primeros ordenadores, como el Armstrad CPC, el Commodore 64 y el ZX Spectrum con títulos como Knight Lore, La Abadía del Crimen (considerado el mejor videojuego español de la historia) o The Last Ninja. Pese a ello, a medida que pasaba el tiempo, el mercado de videoconsolas de sobremesa se recuperaba.

En la década de los 80, dos fueron los actores principales de la industria. Nos referimos a Nintendo y Sega, dos empresas de origen japonés que se hicieron con el control de la industria gracias a sus lanzamientos internacionales. De esta manera, Estados Unidos perdía el dominio ante los avances tecnológicos procedentes del país nipón. Atari, en ese momento, empezó a perder influencia. De hecho, Nintendo inauguró esta generación con la Nintendo Entertainment System, o NES, con juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Duck Hunt, Alex Kidd in the Miracle World o Golden Axe. Sega por su parte presentó la mítica Sega Master System. Tímidamente, otras empresas intentaron abrirse hueco, aunque sin demasiado éxito. Hyundai fue una de ellas, con su sistema Comboy.

Las videoconsolas de tercera generación destacaron por la mejora sustancial en términos gráficos y de sonido. Los juegos ganaban detalles gracias a la mayor cantidad de colores disponibles. De igual manera, se hizo frecuente el uso del audio de cinco canales, abriendo las puertas a un sonido más realista y variado. Los cambios en la tecnología de los cartuchos también impulsaron la aparición de algunos avances importantes. Estos empezaron a incluir memoria interna y a utilizar pilas. Gracias a esto, el jugador podía salvar el estado de la partida para continuarla más adelante. Poco a poco, esta característica se expandió a todos los juegos que se lanzaban, permitiendo crear mundos virtuales más grandes.

Modelos destacados de la generación

Durante la tercera generación de videoconsolas, hubo dos nombres que destacaron sobre el resto.

Nintendo Entertainment System (NES). Conocida también como Famicon.

Sega Master System.

Cuarta generación de 1987 a 1993

La cuarta generación fue conocida como la era de los 16 bits, siendo la PC Engine o TurboGrafx-16 de NEC la encargada de inaugurarla. Los principales fabricantes iniciaron la producción de modelos con procesadores más potentes. Por lo general, estos eran de 16 bits. Empresas como Nintendo y Sega siguieron avanzando, produciendo dispositivos más tecnológicos y aumentando considerablemente su cuota de mercado. Con todo, aparecieron nuevos nombres, como la compañía Nippon Electric Company's, conocida popularmente como NEC. La Super Nintendo fue la más vendida, si hablamos de videoconsolas de sobremesa que es lo que nos ocupa. Pero en el mundo de los videojuegos la estrella absoluta fue una portátil, la Game Boy de Nintendo. Sin duda, fueron años muy buenos para la compañía japonesa. Merece una mención especial la SEGA Mega Drive. Algunos juegos importantes del momento fueron Sonic The Hedgehog, Street Fighter II, Super Mario World y Donkey Kong Country.

Durante los últimos coletazos de la década de los 80 y el inicio de los 90, llegaron algunas mejoras de hardware importantes. Además del uso de microprocesadores de mayor potencia, los controles ganaron funciones. Algunos de ellos incluían hasta 8 botones. Asimismo, hubo mejoras gráficas sustanciales gracias al perfeccionamiento del efecto de paralaje, la llegada de diferentes niveles dentro de un mismo ambiente o los dibujos escalables. La paleta de colores también pasó a ser de 15 bits, lo cual permitía el uso de hasta 32.768 tonalidades distintas. Por último, llegó el audio estéreo y la reproducción digital de música. Todas estas tecnologías, en conjunto, afinaron la experiencia de juego como nunca.

Como decíamos, Game Boy es otro de los nombres que merece una especial mención en esta generación. Acabó vendiendo 118 millones, teniendo en cuenta las variantes que llegarían después, como la Game Boy Color. Por eso, hubo muchas compañías que intentaron hacerle competencia lanzando consolas portátiles de todo tipo, pero sin éxito. Sus juegos más exitosos fueron Tetris, Super Mario Land y la primera generación de Pokémon.

Modelos destacados de la generación

En la cuarta generación destacan estas videoconsolas:

TurboGrafx-16.

Mega Drive. Conocida también como Sega Genesis.

Super Nintendo Entertainment System. Conocida también como Super Famicom.

En el mundo de las consolas portátiles, también hubo lanzamientos remarcados:

Game Boy.

Atari Lynx.

Sega Game Gear.

TurboExpress.

Quinta generación de 1993 a 1998

A medida que avanzaba la década de los 90, las posibilidades dentro del mundo de la informática eran cada vez más amplias. Esto afectó notablemente a la evolución de la industria de los videojuegos. Si la pasada generación se caracterizó por la llegada de los 16 bits, la quinta lo hizo por el uso de microprocesadores de 32 bits. Pero la cosa no quedó ahí.

Con la llegada de la Nintendo 64, la era de los 32 bits pasaba a ser la de los 64 bits. Tan solo tres años después del lanzamiento de la AmigaCD32 de Commodore, la compañía japonesa daba un golpe en la mesa incluyendo el primer procesador de 64 bits en una videoconsola. Todo esto dio lugar a otros avances, como la llegada de las tres dimensiones.

Los videojuegos de la época alcanzaron nuevos niveles muy altos de detalle gráfico y obtuvieron una mejora sustancial en el campo del audio. La usabilidad mejoró notablemente y los cartuchos dieron paso a los CD. Claramente, es una de las generaciones donde más avances se hicieron. De hecho, los modelos lanzados son los precursores de las videoconsolas contemporáneas. Algunos títulos destacados de estos años fueron Super Mario 64, Final Fantasy VII, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Metal Gear Solid, GoldeneEye 007 o Tomb Raider.

Modelos destacados de la generación

Nintendo y Sega seguían dominando el mercado. Pese a ello, nuevos actores estaban por aparecer durante la quinta generación. Algunos de ellos fueron Sony o Commodore. La entrada de la primera fue apabullante, consiguiendo dominar la generación con 100 millones de unidades vendidas de su PlayStation. Estos modelos son los más importantes de este periodo:

Sega Saturn.

PlayStation.

AmigaCD32.

Nintendo 64.

La década de los 90 también fue muy fructífera en el mundo de las consolas portátiles:

Sega Nomad.

Sony PocketStation.

Sexta generación de 1998 a 2005

Sega Dreamcast

La llegada del siglo XXI marcaría un punto de inflexión en las videoconsolas. Aunque esta generación comienza en el 1998, con la presentación de la Sega Dreamcast, fue en el año 2000 cuando Sony lanza la PlayStation 2, uno de sus mayores éxitos comerciales. Lo más interesante, sin embargo, son las innovaciones que aparecieron durante la primera mitad de la década.

Destaca la utilización de arquitecturas x86 en los procesadores de algunos modelos, como la Xbox de Microsoft. De hecho, este fue uno de los modelos más potentes del momento. También se eliminaron por completo los cartuchos y los CD. Tanto la PlayStation 2 como la Xbox original ya disponían de lector de DVD. Esto aproximó las consolas al terreno del multimedia, permitiendo su uso como reproductor de películas o música. De nuevo, Microsoft se desmarcó incluyendo un disco duro que capaz de almacenar canciones que, posteriormente, podían utilizarse como banda sonora en algunos videojuegos.

El diseño de los mandos también fue perfeccionado, mejorando la ergonomía y aportando confort al usuario. Fue frecuente encontrarse con formas redondas y gatillos capaces de detectar la presión. No podemos obviar que durante la sexta generación cobró importancia la conexión a Internet. Gracias a la mejora de la velocidad, era cada vez más factible jugar en línea con otros usuarios. Algunas consolas de la época integraron conectores Ethernet. Los juegos, además de sus modalidades locales, comenzaron a ofrecer partidas con jugadores de todo el mundo. Esto también se convirtió en tendencia en el ámbito de los videojuegos de PC.

Hay algunos puntos que es necesario remarcar durante esta época. En primer lugar, las bajas ventas de la Nintento GameCube. Fue uno de los modelos más mediocres en cuanto a ventas de la compañía japonesa. En segundo lugar, la gran cantidad de juegos de renombre que llegaron en estos años. Algunos fueron Halo: Combat Envolved, Shenmue, GTA San Andreas, Metroid Prime o God of War.

Modelos destacados de la generación

Los modelos más destacados de la sexta generación son los siguientes:

Xbox.

PlayStation 2.

Nintendo GameCube.

Sega Dreamcast.

En el campo de las consolas portátiles destacó la Nokia N-Gage, uno de los primeros intentos de aunar la videoconsola portátil con el móvil. En términos generales, fueron muy importantes estas consolas:

Nintendo Game Boy Advance.

Nintendo Game Boy Advance SP.

Nokia N-Gage QD.

Séptima generación de 2005 a 2012

Durante la séptima generación, iniciada con la presentación de la Xbox 360, algunas marcas de renombre terminaron por desaparecer. Fue el caso de SEGA, que abandonó la fabricación de videoconsolas y se centró en el desarrollo de software. Por el contrario, otras firmas reafirmaron su presencia en el mercado. Durante estos años, la fabricación de consolas quedó en manos de Microsoft, Sony y Nintendo.

A nivel técnico, este periodo destacó por la mejora de la resolución de los gráficos y por la llegada de innovaciones muy interesantes. Kinect de Microsoft fue una de ellas. Este sistema de sensores permitía interactuar con el videojuego sin la necesidad de utilizar controles físicos. Tan solo era necesario el movimiento del jugador. Algo parecido presentó Nintendo con su consola Wii, aunque en este caso sí que era necesario sostener diversos mandos. Adicionalmente, Sony decidió incluir un lector de Blu-Ray, un formato que la compañía japonesa apoyó desde el principio y que terminó por imponerse.

La conexión a Internet tomó especial relevancia durante estos años, sobre todo en las consolas portátiles. La mayoría de los modelos empezaron a ofrecer conectividad inalámbrica, permitiendo crear partidas locales con varios dispositivos o jugar en línea con usuarios de todo el mundo. Una de las protagonistas de esta generación en el mundo de los juegos portables fue la Nintendo DS. De hecho, es la segunda consola más vendida de la historia.

Modelos destacados de la generación

Existen tres modelos principales en la séptima generación.

PlayStation 3 de Sony.

Xbox 360 de Microsoft.

Wii de Nintendo.

El mercado de consolas portátiles vivió un momento dorado con la llegada de modelos como estos:

Nintendo DS.

PSP o PlayStation Portable de Sony.

PSP Portable Go de Sony.

Nintendo DSi XL.

Octava generación de 2012 a 2020

Nos acercamos al final de este viaje por la historia de las videoconsolas hablando de la octava generación. A partir del año 2011, la conexión a Internet y las capacidades multimedia se habían convertido en aspectos fundamentales de cualquier consola.

En este punto, las principales compañías del sector se esforzaron por mejorar el acceso a la red y la reproducción de archivos de audio y vídeo. Como la consola se mantenía conectada al televisor, los usuarios empezaron a verla como un sistema de entretenimiento integral. Por supuesto, los nuevos modelos también aumentaban en potencia y capacidades gráficas.

El mundo de la consola portátil sufre un cambio de paradigma importante durante este periodo. Con la llegada de los teléfonos móviles inteligentes y las tabletas, los jugadores empezaron a cambiar sus hábitos. La consola portátil dejaba de tener sentido y el teléfono móvil comenzó a ocupar su lugar. En este hecho también influyó notablemente el precio de los videojuegos. La App Store y la Google Play Store ofrecían títulos a precios irrisorios, muchos de ellos por debajo de los 5 dólares. De pronto, las consolas portátiles habían perdido todo su atractivo. Pese a ello, entre los años 2011 y 2020, Nintendo comercializó diversos modelos portables bajo el nombre de Nintendo 3DS. La marca japonesa también apostó por las consolas híbridas con la Nintendo Switch.

En cuanto a los títulos más importantes de la generación, nos encontramos con Fortnite, The Last of Us Parte II, Overwatch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild o The Witcher III: Wild Hunt.

Modelos destacados de la generación

En la octava generación nos encontramos con cuatro modelos principales.

Xbox One de Microsoft.

PlayStation 4 de Sony.

Nintendo Wii U.

Nintendo Switch.

En cuanto a las consolas portátiles, tenemos algunos nombres importantes:

Nintendo 3DS.

PS Vita.

Novena generación de 2020 a la actualidad

Xbox One S

La novena generación de videoconsolas empieza en el año 2020 y llega hasta nuestros días. La lucha por presentar la consola más potente llevó a Sony y Microsoft a introducir algunas novedades importantes en el apartado técnico. Tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X/S utilizan una unidad de almacenamiento en estado sólido, o SSD. También se agrega la posibilidad de reproducir contenido en resolución 8K, en el caso de la Xbox, y 4K, en el caso de la opción de Sony. Ambas usan procesadores AMD y añaden soporte al trazado de rayos en tiempo real.

Queda claro que la novena generación ha traído al mercado las consolas más potentes lanzadas hasta el momento. Sin embargo, algunas de las novedades de software presentadas podrían hacer que todo este derroche de potencia se vuelva innecesario. Algunas compañías como Google o Amazon, y la propia Microsoft y Sony, están invirtiendo sus esfuerzos en los videojuegos en la nube. Este concepto traslada la ejecución del juego a un servidor remoto. Por lo tanto, el usuario pasa a jugar en streaming.

Gracias a la mejora de las conexiones a Internet, ya es posible externalizar el procesamiento de datos. De esta manera, se puede jugar en cualquier sitio y con cualquier dispositivo. Algunos de estos servicios incluso son accesibles desde el propio navegador y tan solo requieren una suscripción mensual para jugar. En definitiva, si este modelo se implementa con éxito, la necesidad de contar con una videoconsola disminuirá notablemente. De momento, la novena generación se encuentra aun en un estado incipiente en cuanto a oferta de juegos, apenas hay juegos disponibles de nueva generación más el anuncio de otros por llegar y que darán la medida real del potencial de estas consolas.

Modelos destacados de la generación

Durante la novena y última generación se han lanzado hasta el momento estas videoconsolas:

Play Station 5 de Sony.

Xbox Series X/S de Microsoft.

¿Qué nos deparará el futuro? La industria del videojuego no se detiene y queda mucho por decir. Todo es cuestión de tomar los mandos y disfrutar del viaje.