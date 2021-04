Las 10 mejores cámaras de fotos calidad precio del 2021

Si te hallas inmerso en la búsqueda de una buena cámara de fotos y no sabes por dónde empezar, te recomendamos que sigas leyendo este artículo. A lo largo de todos los apartados incluidos en él, te explicaremos cuáles son todos los tipos de cámaras que puedes comprar ahora mismo, qué cosas debes tener en cuenta antes de decidirte y cuáles son los mejores fabricantes del momento. Por supuesto, antes de todo eso, te mostramos una lista con los modelos más recomendables ahora mismo.

Comparativa de cámaras: ¿cuáles son las mejores?

Tipos de cámaras de fotos

Empezamos esta guía de compra con las diez mejores cámaras que puedes comprar ahora mismo si buscas la mejor relación calidad precio.

1. Panasonic Lumix DMC FZ1000

Inauguramos este listado con una cámara bridge, diseñada por la marca japonesa Panasonic. La Lumix DMC FZ1000 cuenta con 20.1 megapíxeles, un sensor de 1 pulgada, zoom 16x, estabilizador óptico y un objetivo F2.8. Adicionalmente, incluye algunas tecnologías interesantes, como la conexión Wifi. Su precio oficial es de 849 euros, aunque puede encontrarse en oferta por debajo de los 700 euros.

2. Sony RX100M3

Sony RX100M3

El fabricante japonés Sony propone la RX100M3 como una cámara compacta de gama alta. Destaca por su objetivo Zeiss, su zoom óptico 3x, el sistema de estabilización de imagen y su sensor CMOS Exmor R de 20.1 megapíxeles, que garantiza la captura de todos los detalles, tanto en las fotografías como en los vídeos. Para mejorar la toma de autorretratos, su pantalla LCD es capaz de girar 180 grados. El precio estimado está por debajo de los 500 euros.

3. GoPro Hero7 Silver

GoPro Hero 7

GoPro es la marca por excelencia en las cámaras de acción y de aventura. Pese a no ser su último modelo, la Hero7 Silver es uno de los mejores exponentes en este campo. Es sumergible hasta 10 metros, tiene pantalla táctil para mejorar su control, graba en resolución 4K y dispone de Wifi y Bluetooth. Gracias a su gran angular podrás captar muchos más detalles y su resistencia le permite situarse allí donde el resto de las cámaras no llegan. ¿Su precio? Puede ser tuya por menos de 220 euros.

4. Canon EOS M200

Canon EOS M200

La Canon EOS M200 es una cámara sin espejo de 24.1 megapíxeles. Su longitud focal va de los 15 a los 40 milímetros. Podrás ampliar tus capturas gracias a su zoom óptico 3x y grabar vídeos en Full HD a 60 fotogramas por segundo. Al igual que otras cámaras de la competencia, dispone de una pantalla giratoria para poder sacar autorretratos con mayor comodidad. También es reseñable su conectividad Wifi y Bluetooth. Su precio de 560 euros la hace un producto muy atractivo.

5. Polaroid Now

Si buscas una cámara divertida, para toda la familia, con impresión instantánea de fotografías, nada mejor que la Polaroid Now. Es un modelo dispuesto a modernizar uno de los conceptos más interesantes del siglo pasado, con mayor calidad, mejor diseño y, como es de esperar, unos resultados óptimos. Para ello, el flash inteligente proporciona la luz necesaria según el objeto que se va a fotografiar. El precio de esta Polaroid Now se sitúa en los 109 euros.

6. Canon PowerShot SX540

Volvemos a Canon para proponerte un modelo muy completo, perfecto si estás iniciándote en el mundo de la fotografía. Con la PowerShot SX540 disfrutarás de un sensor de 20.3 megapíxeles, un zoom óptico de 50x, conectividad NFC, Wifi y varios accesorios, como una correa para llevarla siempre encima. La grabación de vídeo, en este caso, se realiza en resolución Full HD. Esta versátil cámara solo cuesta 260 euros.

7. Nikon Coolpix W300

Nikon W300

La Nikon Coolpix W300 es una cámara compacta de 16 megapíxeles, capaz de capturar vídeo en 4K. Tiene algunas funciones añadidas muy interesantes, como el Time-Lapse, la estabilización y un aspecto de camuflaje extremadamente llamativo. Podrás conectarla fácilmente a otros dispositivos gracias a su conexión Wifi y Bluetooth. Además, ofrece resistencia al agua. La W300 se colará en todas tus aventuras por poco más de 420 euros.

8. Kodak AZ422

Encaramos la recta final de este listado de las mejores cámaras en relación calidad precio con la Kodak AZ422. Si buscabas una opción asequible, capaz de ofrecer buenos resultados y ayudarte a capturar tus mejores momentos, quizá esta sea tu mejor opción. Entre sus virtudes destaca el zoom óptico 42x, una resolución máxima de 20 megapíxeles y conectividad Wifi, NFC y Bluetooth. Quizá el punto más negativo es su resolución HD a la hora de grabar vídeo. Su precio ronda los 200 euros.

9. Panasonic Lumix DMC-TZ58

Panasonic vuelve a aparecer en esta guía de compra. En este caso con la Lumix DMC-TZ58, una cámara compacta de 16 megapíxeles con un zoom óptico 20x y una apertura máxima de 6.4 milímetros. Son destacables los múltiples modos, automático, retrato, mascota, deportes o puesta de sol. Todos, dispuestos a facilitar las cosas a los más inexpertos. Lo más llamativo, sin duda, es su peso y tamaño reducidos. Es una opción ideal para ir de un sitio a otro que solo te costará unos 220 euros.

10. Olympus PEN E-PL 9

El punto final lo pone Olympus con su PEN E-PL 9. La propuesta de la compañía nipona pasa por ofrecer un sensor de 16.1 megapíxeles, con una apertura máxima f/5.6 y un zoom óptico 3x. En este producto también es destacable el diseño de aspecto retro. Sin embargo, eso no le impide contar con la última tecnología, como la conexión Wifi o la captura en resolución 4K. Aunque hay un modelo más reciente, la PEN E-PL 10, este ofrece buenas características por un llamativo precio de menos de 610 euros.

Tipos de cámaras de fotos y cuál elegir según tus necesidades

Qué tener en cuenta antes de comprar

Una vez analizadas las cámaras con mejor relación calidad precio que puedes comprar, te explicamos qué tipo de cámaras existen en el mercado y cuál es la más adecuada para cada situación.

Cámaras compactas

Las cámaras compactas son perfectas para viajar. Gracias a su reducido tamaño, caben en cualquier maleta o bolso. Asimismo, su peso suele ser mínimo y eso las convierte en la mejor opción para transportarlas durante todo el día. Otro punto positivo es que existe una amplia gama, para todos los públicos. Hacerte con una cámara compacta sencilla solo te costará unos 60 euros. Evidentemente, si esperas los mejores resultados, deberás optar por modelos de un coste superior. Con todo, sin importar la gama que elijas, todas serán buenas opciones a la hora de viajar o moverse mucho.

De aventura

Englobamos en esta categoría todas aquellas cámaras que disponen de un cuerpo resistente y que puede utilizarse incluso debajo del agua. Para entender mejor el concepto, echa un vistazo a dos de las opciones que hemos incluido en el listado anterior, la GoPro Hero7 Silver y la Nikon Coolpix W300. ¿Cuándo debes decantarte por este tipo de producto? Siempre que tu idea sea utilizarlas durante sesiones de entrenamiento, en la montaña o para capturar el fondo marino. En todos esos supuestos necesitarás una resistencia que solo las cámaras de acción pueden ofrecerte.

Bridge

Bridge es el término en inglés para puente. Por eso, todos aquellos productos fotográficos englobados en esta categoría tratan de ofrecer una experiencia parecida al de las cámaras compactas y las DSLR, es decir, las réflex tradicionales con espejo. O lo que es lo mismo, son un puente entre ambas categorías. Ofrecen resultados muy buenos, aunque carecen de otras características que sí están presentes en modelos de mayor tamaño, como los objetivos intercambiables. Este producto es perfecto para aquellos que buscan una buena calidad sin perder las ventajas en cuanto a movilidad que ofrecen las cámaras compactas.

Réflex

Las cámaras réflex son ideales para todos aquellos que buscan resultados profesionales. Evidentemente, son tremendamente más versátiles que el resto, pues cuentan con objetivos intercambiables y ajustes avanzados. Las cámaras réflex pueden dividirse en dos categorías principales. Por un lado, las que no tienen espejo. Su funcionamiento es el mismo que el de una cámara digital compacta, pero con la posibilidad de intercambiar objetivos. Suelen conocerse como cámaras MILC o EVIL. Son las siglas para Mirrorless Interchangeable Lens Camera y Electronic Viewfinder with Interchangeable Lens, respectivamente.

La segunda categoría incluye todas aquellas réflex que cuentan con espejo. Son conocidas popularmente como DSLR, es decir, Digital System Lens Reflex. Son pesadas y de gran tamaño, lo cual dificulta enormemente su transporte continuado. No obstante, son la única opción si lo que buscas es la mejor experiencia fotográfica.

Analógicas e instantáneas

La guinda del pastel la ponen las cámaras analógicas e instantáneas. En cuanto a las primeras, utilizan un carrete de película fotográfica que, posteriormente, debe revelarse para imprimir las capturas en papel. En la actualidad son una rara avis, pues han sucumbido por completo a las cámaras digitales. No ha pasado lo mismo las cámaras instantáneas, que han sabido resistir al paso del tiempo y aún se venden como una forma divertida de capturar fotografías. En este último caso, se utilizan cartuchos con papel de impresión para revelar la imagen al momento. El uso de cámaras analógicas es muy específico y casi residual. Por contra, las cámaras instantáneas son geniales para tomar fotografías divertidas en familia o con amigos.

Qué tener en cuenta al comprar una cámara de fotos

Si has llegado hasta aquí, ya habrás identificado la cámara que más se adapta a tus necesidades. Ahora bien, ¿qué aspectos debes tener en cuenta antes de decidirte? Enumeramos hasta nueve que te ayudarán a realizar la compra más adecuada.

Resolución

La resolución de las cámaras suele expresarse en megapíxeles. Aunque es un dato importante, pues indica cuál será el tamaño máximo de las fotografías, no garantiza la mejor calidad. Y ocurre lo mismo con la grabación de vídeo. Que un producto prometa grabar en resolución 4K no indica que sus resultados sean los mejores. Entonces, ¿para qué sirve la resolución? Como hablamos de tamaño, disponer de una mayor resolución te permitirá imprimir fotografías de gran formato sin perder calidad. Pero, si esa no es tu intención, no te guíes por este detalle a la hora de decidirte.

Zoom

El zoom es un componente fundamental para capturar objetos que se encuentran a gran distancia y a los que no puedes aproximarte físicamente. Aquí debemos matizar que no es lo mismo el zoom óptico que el digital. El primero se consigue mediante el cambio de posición de la propia lente dentro del objetivo, es decir, un proceso mecánico. En este caso, la ampliación no se traduce en una pérdida de calidad. Por su parte, el zoom digital no es más que un recorte de la propia imagen. Pese a los esfuerzos de los fabricantes por mejorar los resultados con este último, lo cierto es que provoca una pérdida de calidad muy grande.

Si quieres obtener los mejores resultados es recomendable que busques el máximo de zoom óptico posible combinado con una buena estabilización. En el caso de elegir una cámara con objetivos intercambiables, siempre puedes ampliar las posibilidades del zoom más adelante.

4K

Otro aspecto del que se habla a menudo es la resolución 4K. Permítenos insistir en que este no es, en absoluto, un indicativo de calidad de imagen. De hecho, no tiene sentido capturar vídeos en 4K si no se disponen de los medios adecuados para reproducirlos, como un monitor compatible. Aún así, este no debe ser para ti un motivo de preocupación, pues la mayoría de los modelos que se distribuyen en la actualidad ya son capaces de grabar a 4K. Por eso, tanto si quieres como si no, es muy probable que termines comprando una cámara con esta resolución.

Tamaño

Es indiscutible que el tamaño es algo muy importante para tener en cuenta a la hora de comprar una cámara. ¿Necesitarás transportarla constantemente? ¿La vas a usar en viajes? ¿Quieres guardarla fácilmente en el bolsillo? Las respuestas que des a estas preguntas resultarán muy esclarecedoras a la hora de escoger un modelo u otro. La opción más equilibrada ente portabilidad y calidad son las cámaras compactas con objetivos intercambiables.

Materiales de construcción

Fijarse en los materiales de construcción es muy importante si estás buscando un producto duradero. Aunque es recomendable optar por modelos bien construidos en todos los casos, es especialmente importante en cámaras destinadas a la fotografía deportiva. También podemos incluir aquí la resistencia ofrecida, por ejemplo, ante la lluvia o el polvo. Es muy importante que revises bien qué tipo de certificaciones ofrece la cámara que has elegido antes de darle un uso que sea considerado extremo.

Objetivos intercambiables y accesorios

La versatilidad de tu nueva cámara dependerá de la cantidad de accesorios que puedas añadirle. La inmensa mayoría permiten usar correas para facilitar su transporte, pero pocas son las que permiten conectar un flash, un micrófono o intercambiar el objetivo. Antes de dar el salto y confirmar la compra, piensa en qué necesidades específicas tienes. Por ejemplo, si vas a grabar tomas en las que es imprescindible un buen audio, la entrada de micrófono resultará imprescindible para ti.

Conectividad

Siguiendo el hilo de los accesorios, la interconexión de tu cámara con otros dispositivos también dependerá de su conectividad. En este sentido, es muy práctico disponer de conexión Wifi, NFC o Bluetooth. Asimismo, la conexión HDMI puede ser un extra ideal para visualizar tus últimas capturas con facilidad en un monitor externo. Por último, son destacables los modelos que cuentan con una aplicación diseñada por el fabricante, pues amplían enormemente las posibilidades.

Estabilizador de imagen

Disfrutar de una buena estabilización de imagen siempre es bueno, pero es especialmente necesario en dos supuestos: cuando usas con mucha frecuencia el zoom y cuando grabas vídeo. En este campo debemos diferenciar entre la estabilización óptica y digital. La primera, conocida también como OIS, es la que mejor resultado ofrece. Funciona gracias a un sistema de imanes que mantienen estable el objetivo. La segunda, conocida como EIS, elimina los bordes y se concentra en la parte central de la imagen. En este caso, como se trata de un recorte, se pierde calidad. Aunque la estabilización EIS puede ir mejorando con actualizaciones de software, si se buscan los mejores resultados es recomendable buscar modelos con OIS.

Diseño

Finiquitamos este repaso a las cosas que debes tener en cuenta antes de tu adquisición con el diseño. Este es el aspecto más superficial de toda la guía, pero es importante para muchos usuarios. Los modelos más normales ofrecen diseños muy parecidos y muy poco llamativos. Por eso, muchas marcas ofrecen cámaras con aspecto cuidado, de corte retro, que siguen la estela de alguno de sus modelos más míticos. Mención especial en este apartado a la Olympus PEN E-PL 9.

Mejores marcas de cámaras de fotos

Mejores marcas de cámaras

En el último apartado de esta guía nos centraremos en las mejores marcas de cámaras de fotos. ¿Quieres conocerlas?

Nikon

Compañía japonesa fundada en 1917. Aunque una de sus especialidades son las cámaras fotográficas, también fabrica otros productos relacionados, como prismáticos, microscopios y herramientas de precisión. Dos curiosidades de esta corporación es que forma parte del grupo Mitsubishi y que, a lo largo de su historia, ha trabajado con la NASA en algunas misiones espaciales.

Sony

Empresa nipona fundada en la década de los 40. Aunque Sony tiene a sus espaldas una historia de más de 70 años, no fue hasta 1996 que empezó a fabricar cámaras digitales. En 2006, inició la comercialización de cámaras réflex y apostó por la fotografía móvil integrando su marca Cyber-shot en un producto de Sony Ericsson.

Olympus

Olympus es otra de las firmas clásicas del mundo de la fotografía. Es una empresa fundada en el año 1919 que, inicialmente, se especializó en microscopios y termómetros. En 1959, apareció la primera cámara de la compañía, que destacaba por su sistema PEN y por disponer de un tamaño muy compacto. Actualmente, esa denominación se sigue utilizando en algunos de sus modelos.

Panasonic

Matsushita Electric Industrial es la empresa que hay detrás de Panasonic, una marca comercial fundada en el año 1955. Como la mayoría de los integrantes de esta lista, su procedencia es japonesa. En realidad, estamos ante un fabricante de productos electrónicos, entre los que no solo hay cámaras fotográficas, sino también televisores, equipos de sonido, sistemas de climatización y algunos electrodomésticos.

Polaroid

Polaroid es la abanderada de la fotografía instantánea. Su creación en 1937 fue la culminación de la investigación por parte de Edwin H. Land, un inventor de origen estadounidense que logró imprimir fotografías tan solo unos pocos segundos después de que se capturaran. A lo largo de su historia, ha lanzado varios modelos míticos. En la actualidad, sus productos siguen siendo un referente en este campo.

Kodak

No nos movemos de Estados Unidos. Kodak, fundada en Rochester en el año 1892, es uno de los fabricantes de cámaras fotográficas más populares. A lo largo de los años, la firma ha comercializado, además de las propias cámaras, carretes de película fotográfica y papel de impresión. Pese al abandono de las cámaras de carrete en 2004, aún tiene más de 80.000 tiendas de impresión en todo el mundo.

Canon

Canon es una multinacional japonesa especializada en la obtención de imágenes y la fabricación de instrumentos ópticos. Es conocida por sus cámaras, tanto compactas como réflex, y por otros productos, como impresoras, escáneres o fotocopiadoras. Es una de las marcas más reputadas en el ámbito de la fotografía, con más de 160.000 empleados por todo el mundo.

Fujifilm

Fujifilm es una compañía de reciente creación después de la fusión de algunas de sus filiales. Aunque su fundación reciente se remonta al año 2006, debemos viajar más 85 años atrás para conocer sus inicios. Fue fundada en Japón e inicialmente producía películas fotográficas. De manera adicional a las cámaras fotográficas y a las películas, produce equipos de diagnóstico, cosméticos, fotocopiadoras y otros equipos similares.

GoPro

Cerramos este repaso a las mejores marcas de cámaras fotográficas con GoPro, una compañía de reciente creación especializada en cámaras de acción. Lleva desarrollando sus productos desde 2002 y ha logrado crear un suculento mercado en torno a la captación de imágenes en ambientes extremos. Sus cámaras destacan por ser pequeñas, resistentes y fáciles de manipular. Incluso en situaciones adversas, son capaces de capturar fotografías y vídeos en alta definición.