El mando es un instrumento esencial para disfrutar al máximo de los videojuegos. Con el paso de las generaciones, los gamepads han ido mejorando e incorporando nuevas tecnologías que cada vez hacen más difícil al jugador decantarse por un modelo u otro. En el presente artículo te contamos todo lo que debes saber acerca de los mandos de control y exponemos 5 de entre los que consideramos los mejores modelos para PC.

En primer lugar, queremos aclarar dos puntos muy importantes relacionados con los diferentes modelos de control que hay tanto en PC como en consolas. El primero: aunque ciertamente hay mandos mejores que otros, señalar que uno es el mejor de todos no deja de tener un cierto grado de subjetividad. El segundo punto que debemos aclarar es que existen controles más idóneos que otros para determinados videojuegos. No hay ningún mando perfecto para todas las situaciones, aunque sí es cierto que los gamepads son los mandos más universales: se adaptan a casi cualquier videojuego brindando una comodidad y un manejo excelentes.

Los 5 mejores mandos para jugar en PC

Como hemos mencionado arriba, no existe el mando perfecto. Algunos son mejores que otros, de eso no hay duda, pero incluso con los gamepad hay opiniones para todos los gustos. Ahora sí, te presentamos un top con 5 de los que consideramos los mejores mandos para jugar en PC.

Nacon GC-100XF

Precio aproximado: 20€

Vibración

Conexión por cable

De entre los mandos más baratos destaca este modelo de la marca Nacon. El Nacon GC-100XF cuenta con la disposición de botones estándar, dando prioridad al stick frente a la cruceta para videojuegos en 3D. Este gamepad cuenta con 2 motores de vibración y ofrece una buena respuesta en todos sus botones, gatillos y palancas. Lo que sí os recomendamos es cuidarlo muy bien y no doblar el cable.

Logitech F710

Precio aproximado: 40€

Vibración

Conexión inalámbrica con receptor

Programación de botones con Software Profiler

Este mando de Logitech cuenta con una disposición de botones y palancas más estilo PlayStation, dando prioridad a la cruceta y siendo así ideal para jugar a títulos de dos dimensiones. Entre sus características destaca el uso de conexión inalámbrica, así como un software para reprogramar los botones y adaptarse a comandos de teclado y ratón. El mando es robusto, en parte gracias a sus materiales duros que lo convierten también en un mando pesado (399 g). En la parte negativa, este mando funciona con pilas (aunque duran) y debes jugar cerca del receptor para evitar una pérdida de señal.

Nacon Asymmetric

Precio aproximado: 50€

Vibración

Conexión bluetooth

Panel táctil

Entrada/salida de audio

Compatibilidad con PS4

Si estás dispuesto a gastarte un poco más por un mando con más prestaciones, quizás el Nacon Asymmetric sea una de las mejores elecciones. Este mando cuenta con varias características difíciles de ver en mandos más baratos. Entre ellas destacan la inclusión de un panel táctil (es imprescindible para jugar en PlayStation 4 con la que es compatible), conexión bluetooth con cobertura para hasta 7 metros de distancia y una entrada/salida de audio para conectar un headset. Entre sus inconvenientes está una autonomía algo baja (7 horas, no obstante) y una calidad de materiales un tanto mejorable.

Razer Wolverine V2

Precio aproximado: 100€

Función de asignación de botones manual

2 gatillos adicionales

Empuñaduras de goma

Entrada/salida de audio

Gatillos de recorrido

Compatibilidad con consolas Xbox

Razer es una de las marcas más conocidas en el mundillo de los videojuegos, particularmente como una marca que vende periféricos premium. Su mando Razer Wolverine V2 también goza de gran calidad, así como de características propias de mandos de gama muy alta. Entre sus principales puntos a favor están los gatillos de recorrido con la posibilidad de aplicarles un tope para una pulsación más rápida, las empuñaduras de goma granuladas para un mejor agarre, así como unos sticks de gran precisión. Al ser un mando orientado al juego competitivo, este funciona con cable, lo cual según la persona podría ser un aspecto negativo.

Thrustmaster ESWAP X Pro Controller

Precio aproximado: 170€

Vibración

Diseño modular con piezas reemplazables

Gatillos de recorrido con posibilidad de bloqueo

Botones traseros programables

Compatibilidad con consolas Xbox

Entre los mandos más caros, pero también que mejor calidad ofrecen, está este de la marca Thrustmaster. Pese a que por características se echa en falta alguna que otra tecnología más rompedora debido a su precio, lo cierto es que este mando es ideal para el juego competitivo. Sus sticks son muy precisos y los cuatro botones traseros programables facilitan poder realizar muchas más acciones en videojuegos competitivos muy complejos como Fortnite. Al ser un mando modular, es posible intercambiar las posiciones de sticks y cruceta de la forma que más nos interese, así como reemplazar gatillos y empuñaduras. Al igual que el mando de Razer, este se conecta por cable, no disponiendo de conexión inalámbrica ni batería. Su mayor defecto es el precio, pero hay que entender que el único fin de este mando es diponer de un gamepad óptimo para competir.

Thrustmaster ESWAP X Pro Controller, uno de los mejores gamepad para competir / Thrustmaster

Los mandos de consola para jugar en PC

PC es una plataforma que acepta mandos de todo tipo, incluso los específicos de las tres principales consolas. Los mandos de Nintendo, Sony y Microsoft pueden utilizarse en ordenador, por lo que son opciones muy a tener en cuenta a la hora de mirar un mando para PC. Sin duda, son de los mandos que mejor fiabilidad ofrecen, siendo muy poco habitual que estos se estropeen incluso cuando reciben golpes. Además, los mandos de estas compañías cuentan con tecnología muy puntera y un precio muy competitivo con respecto a la competencia.

Su único "pero" es que al ser mandos de gama alta su precio no compite con el de mandos de gamas media y baja, pero dicho precio está excelentemente invertido teniendo en cuenta su calidad y durabilidad. Personalmente, de tener que elegir un mando de gama alta para PC, sin duda escogería uno de Nintendo Switch, PlayStation 5 o Xbox Series X. A continuación te contamos sus características.

Nintendo Switch Pro Controller

Precio aproximado: 70€

Vibración HD

Conexión Bluetooth

Batería de larga duración

Empuñaduras de goma

Sensor NFC

El mando Pro de Nintendo Switch es una muy buena opción de compra. A pesar de estar diseñado para la consola de Nintendo, puede ser empleado en PC tanto por medio de cable USB como por Bluetooth. Este gamepad es muy robusto y es uno de los pocos mandos que cuentan con vibración HD. Además, es muy cómodo gracias a sus agarres de goma y cuenta con una batería de larga duración (en torno a 40 horas por recarga). Sus puntos flacos son un precio algo elevado y la ausencia de unos gatillos regulables y de una salida para auriculares.

DualSense de PlayStation 5

Precio aproximado: 60€

Vibración háptica

Conexión bluetooth

Gatillos regulables

Batería

Touchpad

Altavoz y micrófono integrados

Entrada/salida de audio

Con cada generación Sony continúa mejorando sus mandos y con PlayStation 5 se ha pasado de la marca Dualshock a una nueva llamada DualSense. Este gamepad cuenta con mucha tecnología dentro de su circuitería: micrófono y altavoz integrados, un puerto mini jack para salida de audio, gatillos regulables… Sus características estrella son la vibración háptica, gracias a la que se pueden sentir texturas, y el Touchpad situado en la parte superior central del mando. Poco más se puede pedir al precio que está.

Xbox Elite Controller Series 2

Precio aproximado: 160€

Palancas traseras

Programación de botones

Gatillos regulables con posibilidad de bloqueo

Diseño modular con piezas reemplazables

Empuñaduras de goma

Batería de larga duración

Entrada/salida de audio

Microsoft dispone del que quizás sea el mando más completo y perfeccionado del mercado. Como es lógico, los creadores de Windows han hecho que el Elite Controller sirva para jugar en PC, además de en Xbox. Este gamepad cuenta con un diseño modular, siendo posible reemplazar palancas y cruceta, pues el propio mando trae varios reemplazos diferentes. El Elite Controller es configurable también en cuanto a la asignación de botones, permitiendo guardar hasta tres sets diferentes a elegir según el juego.

En la parte posterior dispone de cuatro palanca-botones adicionales, con los que podemos ejecutar más acciones en videojuegos complejos. Todo lo que ofrece este mando es de la máxima calidad: es resistente y muy preciso, además de contar con empuñaduras de goma y una batería que ofrece hasta 40 horas de juego por cada carga. Por supuesto, por esta calidad el precio es muy superior al de cualquier otro gamepad.

Parte posterior del Xbox Controler Elite Series 2 / Microsoft

¿Qué necesitas para jugar en PC con mando?

Los sistemas operativos de los ordenadores ofrecen una versatilidad imposible de superar. Hay mandos de decenas de marcas diferentes. La mayoría de mandos son plug and play, sólo requieren de una conexión USB para ser conectados y sincronizados. Sin embargo, si quieres jugar con mandos inalámbricos es muy probable que necesites de una conexión bluetooth en tu ordenador. Ten también en cuenta que algunos mandos inalámbricos cuentan con su propio adaptador inalámbrico USB, por lo que el requisito de la conexión bluetooth es condicional dependiendo del mando.

A día de hoy casi todos los mandos funcionan a través del driver genérico de Windows, no requiriendo de ningún software adicional para ser utilizados. Plataformas como Steam o Epic Games aceptan perfectamente casi cualquier gamepad sin inconveniente alguno, pudiendo ser configurados sus botones en los ajustes de las plataformas digitales. Actualmente sólo algunos modelos de gama muy alta requieren de un software adicional para ser explotadas todas sus características, software que por supuesto vendrá incluido o enlazado en la caja del mando.

En el caso de jugar a un videojuego que no esté en una plataforma digital conocida es posible que sea necesario instalar algún programa como XOutput. Este tipo de programas hacen creer al juego que estamos utilizando un mando de Xbox, cuando en realidad usamos uno genérico.

Factores a tener en cuenta para comprar correctamente un gamepad

Para seleccionar el gamepad perfecto debemos tener en cuenta múltiples factores. Lo primero y más importante es conocer sus características. Los mandos de control incluyen cada vez más y nuevas tecnologías que hace muy difícil decantarse por uno u otro modelo. Prácticamente cualquier gamepad que compres hoy en día tendrá un stick a cada lado, una cruceta a la izquierda, cuatro botones en forma de rombo a la derecha, dos gatillos a cada lado y algunos botones adicionales. Pero, ¿qué más puede ofrecer un gamepad? Repasamos las tecnologías y características más importantes e interesantes de los mandos.

Materiales, dimensiones y calidad

Los mandos normalmente están fabricados con un recubrimiento de plástico duro. Estos materiales garantizan una buena durabilidad y son más que aceptables para casi cualquier jugador, pero no son los mejores. A ser posible, es interesante comprobar si el gamepad incluye una capa de goma antideslizante en los agarres. De esta forma se consigue una gran firmeza incluso en situaciones en las que por calor o tensión nuestras manos comienzan a sudar.

También hay que tener en cuenta las dimensiones del mando. Hay mandos más grandes y más pequeños. Por lo general los mandos tradicionales son "grandes" en el sentido de que se adaptan a las manos de la mayoría de adultos. O sea, para niños o personas con manos muy pequeñas, es necesario encontrar mandos de dimensiones inferiores. Por otro lado, para personas con manos muy grandes, estos los mandos tradicionales se pueden quedar un poco pequeños y puede que les venga mejor utilizar un mando "tocho" como el Duke de la primera Xbox.

Otra característica especialmente importante es la calidad de botones, gatillos y sticks. Esta calidad no es fácil de apreciar a simple vista, pero son populares algunos casos de modelos de mandos con sticks defectuosos, con botones que se “quedan atrapados”… Antes de comprar, revisa las opiniones del mando en cuestión para conocer si estos problemas están presentes.

Gatillos regulables

Una tecnología bastante simple, pero no presente en todos los mandos actuales es la de disponer de dos gatillos regulables. Gracias a esto es posible medir cuánto queremos apretar un gatillo, por ejemplo, para ajustar al pisar el acelerador de un coche en un juego de carreras.

Control inalámbrico y batería

Los controles inalámbricos llevan con nosotros más de una década, y aunque puede parecer un avance muy positivo, no es algo que guste a todos por igual. Los jugadores competitivos siempre preferirán controles que vayan por cable a uno que lo haga de forma inalámbrica. Esto se debe a que a veces puede haber interferencias o un retraso en la entrada de la señal generando así una desventaja ante el rival.

Por otra parte, es mucho más cómodo jugar sin cables. Si no eres profesional jugando a videojuegos, desde luego que el mando sea inalámbrico es mucho más una ventaja que un inconveniente. Además, recomendamos fijarte en la batería. Por lo general los mandos pueden aguantar más de 10 horas sin necesidad de recargarse, pero algunos incluso superan las 50 horas de juego.

Sensores de movimiento

Algunos gamepad cuentan con sensores de movimiento, acelerómetro, giroscopio… de forma que, si mueves hacia un lado u otro el mando, esto hace mover la cámara o un objeto del juego. Aunque a muchos jugadores no les gusta del todo esta función, lo cierto es que en algunos juegos el uso del control por movimiento ayuda a jugar de forma más competitiva gracias a la agilidad que ofrece. Además, hay títulos específicamente pensados para ser disfrutados con el control por movimiento.

Vibración HD y vibración háptica

La vibración está presente en los mandos desde poco antes de empezar el nuevo milenio. Esta tecnología nos puede avisar de un peligro inminente ingame, y nos daremos cuenta ya que lo sentimos. Este tipo de pistas pueden sernos de mucha ayuda en determinados juegos competitivos. Además, se consigue una mayor inmersión en los juegos.

Además de la vibración normal de dos motores también hay dos tipos de vibración mucho más actuales que mejoran notablemente la inmersión. Por una parte está la vibración HD, la cual permite detectar qué punto concreto del mando está vibrando. Por otra parte, está la vibración háptica, la cual consigue que sintamos de una forma similar a si fuese la textura del objeto que está tocando nuestro personaje.

Touchpad

La tecnología touchpad nació como una solución al problema de los ordenadores portátiles cuando no hay punto de apoyo para usar un ratón. O directamente, para cuando no hay ratón. En el caso de los mandos, algunos modelos incluyen esta tecnología como un medio de control más, a veces incluso sustituyendo la cruceta o un stick (Steam Controller). El punto a favor del touchpad es que ofrece una navegación ágil y precisa, a pesar de ser bastante más difícil de manejar que un stick en situaciones de mucha acción.

Altavoz, micrófono y conexión de auriculares

Algunos mandos actuales incluyen altavoces, conector de auriculares e incluso micrófono, todos integrados. Estos componentes son cada vez más importantes en videojuegos online. Si tu ordenador está a cierta distancia es posible que ese conector para los auriculares te sea de ayuda. Además, si no dispones de auriculares y el mando ya cuenta con micrófono y altavoces… tampoco te hace falta comprar unos. En cualquier caso, es siempre algo más que tienes a mayores.

Mandos desacoplables

Entre las tecnologías menos habituales está la de tener un mando que se acopla y desacopla. En el caso de los mandos para PC, también existen algunos modelos que tanto pueden ser usados enganchados a un smartphone, como luego unirlos en un mismo control para jugar también en PC. La ventaja de esto es que en el móvil es posible jugar de una forma cómoda mientras que se aprovechan los mandos para seguir jugando en formato sobremesa.

Botones traseros

Algunos mandos de gama alta cuentan con varios botones en su parte dorsal. Esta característica es muy poco común y su objetivo es el de ofrecer un manejo más eficiente en videojuegos con demasiadas acciones posibles. Al contar con más botones, estos permiten ser “programados” para asignarles a cada uno una sola acción; de esta formase evita la duplicidad de acciones en los mismos botones. Un ejemplo de videojuego en el que es muy útil esta posibilidad es Fortnite, en donde hay muchas acciones entre construcción, edición y disparos.

Factores particulares: presupuesto y a qué jugar con el mando

Teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente, llega la hora de la pregunta: ¿cuál es el mando que más te conviene comprar? Tratamos de ayudarte, pero deberás responderte estas dos preguntas:

¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar?

¿A qué vas a jugar con él?

Cuando llega la hora de pagar, a nadie nos gusta tener que desembolsarnos demasiado dinero, pero a veces no hay otra solución. En el caso de los mandos para PC, hay de todas marcas y de todo tipo, pero si tu presupuesto es reducido lo mejor es que mires de mandos de marcas no dedicadas al negocio de la venta de consolas: Logitech, Krom, Hori, GameWare… En el caso del PC hay muchísimas marcas diferentes, pero te recomendamos fiarte sólo de aquellas con una reputación contrastada o al menos, muy buenas opiniones en sus fichas de productos.

Además de la marca, también el presupuesto va a marcar mucho el número de funciones que va a disponer el mando. No esperes encontrar por 20€ un mando de la máxima calidad. Por ese precio encontrarás mandos con mucha menos tecnología. Si por el contrario el presupuesto no es un problema, entonces sí puedes aspirar a comprar un mando a la vanguardia.

Por otra parte es importante saber cómo vas a disfrutar de este mando y hasta qué punto necesitas un gamepad de más o menos calidad. Si el mando sólo lo utilizas para jugar muy de vez en cuando, o incluso sólo es para jugar multijugador con amigos en tu casa, quizás no sea necesario mirar de uno exageradamente puntero. Por cable, con dos motores de vibración, gatillos no regulables… A todos nos gusta tener lo último, pero si no lo vas a usar mucho, quizás sea un tanto desperdicio comprar algo más caro y puntero.

Si en cambio, tienes pensado jugar varios centenares de horas, lo ideal es que busques algo cómodo, resistente y que te brinde una gran experiencia de juego. Los mandos de Switch, PlayStation 5 y Xbox Series ofrecen una calidad sobresaliente, por lo que pueden ser unas buenas opciones. En PC estos tres mandos son compatibles, por lo que no habría problema en ese sentido. En el caso de que incluso vayas a usar el mando para jugar de forma competitiva y no haya problema de dinero, entonces incluso puedes mirar de mandos de gama muy alta, como el Xbox Elite Controller.