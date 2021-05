Comparativa impresoras- las mejores calidad precio del 2021

Encontrar una impresora que se adecúe a cada circunstancia es una tarea difícil. Por eso, hemos preparado esta guía de compra que te ayudará a elegir aquel modelo que supla mejor todas tus necesidades. Además de repasar los tipos de impresoras que existen actualmente y los factores para tener en cuenta antes de comprar, echamos un vistazo a los mejores fabricantes en el campo de la impresión.

Mejores 5 impresoras calidad precio

Iniciamos nuestra guía con las mejores impresoras en relación calidad precio que puedes comprar ahora mismo.

HP Envy Photo 6234

La HP Envy Photo 6234 es una impresora multifunción que, por un precio reducido, cuenta con diversas características interesantes. Por ejemplo, dispone de conexión Wifi, que te permitirá vincularla con diversos dispositivos sin cables. También podrás digitalizar tus documentos con su función de escaneo integrada en la parte superior. Este modelo imprime en blanco y negro y a color gracias a la inyección de tinta. Su tamaño es muy comedido y eso facilita su instalación en casi cualquier rincón. El precio no supera los 100 euros.

Epson Workforce WF-2010W

La propuesta de Epson en la gama media de impresoras es la Workforce WF-2010W. Por un precio aproximado de 100 euros, podrás imprimir a color cualquier documento o fotografía. Es fácil de instalar gracias a su reducido tamaño y cuenta con conectividad de red mediante Wifi y cable. La marca asegura que es capaz de imprimir 34 páginas monocromas por minuto. Lamentablemente, en este caso te encuentras ante una impresora básica o monofunción.

Brother MFCJ5330DW

Ahora nos centramos en una opción enfocada al ámbito laboral. Esta Brother MFCJ5330DW tiene conexión Wifi, capacidad para 250 hojas, una pantalla táctil LCD y algunas funciones añadidas, como el escáner o el fax. Utiliza la tecnología de inyección de tinta y permite imprimir a color. Asimismo, cuenta con una entrada USB para imprimir documentos de forma directa. El precio de esta impresora de corte profesional no supera los 220 euros.

Canon i-Sensys LBP6030B

La Canon i-Sensys LBP6030B es una impresora láser con una relación calidad precio muy alta. Entre sus virtudes destacan su reducido tamaño y la buena eficiencia energética conseguida por la marca. No es la más rápida, pues solo imprime 18 páginas por minuto. Tampoco permite imprimir copias a color. Pero es ideal para un uso intensivo en ámbitos en los que se impriman solo documentos de texto. Esta pequeña impresora láser de tan solo 5 kilos no cuesta más de 115 euros.

Kyocera Ecosys FS-1041

La Ecosys FS-1041 de Kyocera, una marca menos conocida que el resto, es una buena candidata si buscas una impresora doméstica o para una oficina pequeña en la que se impriman documentos de texto. Su atractivo precio, de tan solo 90 euros, y su buena calidad de impresión la postulan como la compra inteligente. Además, es muy silenciosa y su tambor es capaz de imprimir hasta 100.000 hojas. Eso sí, ni lo hace a color ni es la más rápida, pues no es capaz de superar las 20 páginas por minuto. Tampoco ofrece conectividad más allá del cable USB.

Mejor impresora para casa

Con un precio que no supera los 80 euros, la HP Officejet Pro 6230 es una de las mejores opciones si buscas una impresora doméstica. Como es habitual, el fabricante estadounidense ofrece mucho por muy poco. Una de las funciones más destacadas es su conexión Wifi, ideal para imprimir desde cualquier punto de la casa y para enlazar más de un dispositivo. Los cartuchos a color se pueden reponer individualmente, lo cual minimiza el gasto a la hora de adquirir consumibles. Además del hogar, es un producto ideal para oficinas pequeñas.

Mejor impresora si imprimes poco

Si el uso que le vas a dar es ocasional, la impresora que elijas debe cumplir con tres premisas. La primera, que el precio sea bajo. La segunda, que sea láser, así se evita que los cartuchos terminen secándose. Por último, que ocupe poco espacio, pues se facilita su almacenaje cuando no se usa. Un modelo que cumple con estos requisitos es la Kyocera Ecosys FS-1041, que ya te hemos reseñado anteriormente. Como alternativa, te proponemos la Canon i-Sensys LBP6030B. Ambas se sitúan en un rango de precio muy similar.

Mejor impresora si solo imprimes en blanco y negro

Si solo precisas imprimir documentos de texto, los modelos láser son los más apropiados. Volvemos a Kyocera para centrarnos en esta ocasión en el modelo Ecosys FS-1220MFP. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Para empezar, es una impresora multifunción. Por lo tanto, además de imprimir, te permitirá escanear y realizar copias. De igual forma, su cartucho de tóner te permite imprimir hasta 1.600 hojas. Por último, su precio es competitivo, situándose cerca de los 120 euros.

Mejor impresora si vas a darle mucho uso

Si el uso va a ser muy intensivo, tu inversión deberá ser algo más generosa. La Brother HL-L2350DW cuenta con buenos atributos que la convierten en la candidata perfecta para ser tu próxima impresora todo terreno. Por 150 euros obtienes conexión Wifi y Wifi Direct, impresión a doble cara y tóner de gran tamaño. Es un dispositivo compacto, rápido y silencioso, compatible con los principales protocolos móviles, como AirPrint y Android Print Service. Por el contrario, debes tener en cuenta que es monofunción y monocromo.

Mejor impresora si vas a imprimir fotos con buena calidad

La impresión de fotografías requiere dispositivos más concretos. En este caso, nos hemos decantado por la Epson Expression Photo XP-15000. ¿Por qué? En primer lugar, porque es capaz de imprimir en papeles de mayor gramaje, incluido el papel fotográfico. Además, cuenta con soporte a hojas DIN-A3 y DIN-A3+. Los cartuchos incluidos vienen con la tinta Claria Photo HD, pensada para los resultados sean muy duraderos. Por último, admite la impresión a doble cara en DIN-A4 y tiene conectividad inalámbrica Wifi y Wifi Direct. Aunque el precio es superior al del resto de candidatas, situándose en los 415 euros, sigue ofreciendo una muy buena relación calidad precio.

Tipos de impresoras

Conocer bien los tipos de impresoras que existen en la actualidad te ayudará a tomar la mejor decisión a la hora de comprar una nueva.

Impresoras básicas

Cuando hablamos de impresoras básicas, también llamadas monofunción, nos referimos a todas aquellas que tienen como objetivo principal imprimir documentos y otros archivos gráficos. No realizan, por tanto, ninguna función adicional. Es un tipo de impresora perfecto para todos aquellos usuarios que vayan a imprimir poco y que no precisen características añadidas, como el escaneo o el envío de faxes. Eso no quiere decir que una impresora básica no pueda contar con extras interesantes, como conexión Wifi o impresión de doble cara automática. Más bien, nos referimos a la ausencia de otras funciones más allá de la propia impresión.

Impresoras multifunción

En el bando contrario al de las impresoras básicas nos topamos con las impresoras multifunción. Estas, además de imprimir, permiten escanear documentos o enviar faxes. Asimismo, las impresoras multifunción también admiten la posibilidad de fotocopiar documentos. En definitiva, al usar el término impresoras multifunción nos referimos a todas aquellas que incluyen características adicionales, aunque relacionadas con la impresión.

Inyección de tinta

Dejando a un lado las funciones incluidas en cada impresora, podemos clasificarlas basándonos en el tipo de tecnología que incluyen. Por un lado, nos encontramos con las que utilizan la inyección de tinta. Es la opción preferida para todos aquellos que buscan imprimir desde casa. Para funcionar utilizan cartuchos que en su interior albergan tinta, ya sea negra o en color. Habitualmente tienen la capacidad de imprimir con un solo cartucho, el de color negro, usando la técnica de escala de grises. Esto es muy práctico cuando el cartucho de color se ha agotado.

Impresoras láser

Las impresoras láser utilizan otro tipo de cartucho, denominado tóner. De este modo, incluyen un tambor que conduce la luz y que se mantiene unido al depósito del tóner. Con la luz láser controlada mediante un disco especular, se ionizan las partículas de polvo del tóner y se impregnen en el papel. Estas quedan fijadas mediante la aplicación de presión y calor. La principal ventaja de este tipo de impresoras es su velocidad. Son perfectas para el entorno laboral y educativo, donde se requiere la impresión continuada de documentos. También es una tecnología ideal para realizar fotocopias. Los modelos más económicos imprimen en blanco y negro, pero también existen impresoras láser a color.

Impresoras en blanco y negro

Dejando a un lado la tecnología empleada y las funciones que incluyen, las impresoras se pueden clasificar según su capacidad para imprimir a color o no. Existen modelos que solo permiten la impresión en blanco y negro o escala de grises. Se las suele denominar monocromo. A priori, puede parecer poco práctico renunciar a la impresión a color. Sin embargo, si solo se busca imprimir documentos de texto, una impresora en blanco y negro aporta una ventaja sustancial: el coste de los recambios es menor.

Impresoras a color

Las impresoras a color precisan de dos tipos de cartuchos. Por un lado, se les debe instalar uno que reproduzca las tonalidades negras. Por el otro, uno o varios que puedan representar los colores de una imagen. En referencia a esto último, siempre es ventajoso que los cartuchos a color sean independientes. Así pueden sustituirse de forma individual según se vayan agotando. Este tipo de impresoras solo se recomiendan para aquellos casos en los que es necesario imprimir imágenes con una buena calidad. No tiene sentido hacerse con una de estas si se pretende imprimir documentos de texto únicamente. Es importante recordar que, si no se usan, los cartuchos de tinta pueden terminar secándose.

Factores que hay que tener en cuenta al comprar una impresora

Antes de lanzarte a comprar tu nueva impresora, hay algunos detalles que debes tener en cuenta. Dependiendo del uso que le vayas a dar, estos serán más o menos prioritarios.

Tamaño del papel

Las impresoras domésticas y de oficina por lo general utilizan un tamaño de papel concreto. Este suele ser el que coincide con el estándar DIN-A4. Antes de comprar una impresora, es importantes que evalúes tus necesidades en este sentido. ¿Necesitarás copias de un tamaño superior o inferior? ¿Vas a imprimir sobres u otros formatos? Si has respondido afirmativamente, es importante que verifiques las capacidades de la impresora que deseas adquirir y compruebes qué tamaños y formatos de papel admite.

Conectividad

La conectividad de una impresora te abre la puerta a un mundo de posibilidades. ¿Cuáles son las conexiones más habituales en las impresoras?

Conexión por cable . En los modelos más sencillos, las impresoras solo pueden conectarse por cable USB a un ordenador. Aunque los sistemas operativos suelen admitir la compartición del dispositivo en red, disponer únicamente de esta conexión limita bastante las posibilidades a la hora de utilizarla con otros dispositivos y de asignarle una ubicación.

. En los modelos más sencillos, las impresoras solo pueden conectarse por cable USB a un ordenador. Aunque los sistemas operativos suelen admitir la compartición del dispositivo en red, disponer únicamente de esta conexión limita bastante las posibilidades a la hora de utilizarla con otros dispositivos y de asignarle una ubicación. Conexión Wifi . La conexión Wifi en impresoras se ha vuelto cada vez más importante. Gracias a ella, el usuario puede agregarla dentro de la red local de su hogar u oficina y realizar impresiones desde cualquier ordenador que se encuentre conectado. También habilita la posibilidad de usarla desde el móvil. Asimismo, si cuentas con Wifi Direct, es posible establecer una vinculación directa sin disponer de un punto de acceso.

. La conexión Wifi en impresoras se ha vuelto cada vez más importante. Gracias a ella, el usuario puede agregarla dentro de la red local de su hogar u oficina y realizar impresiones desde cualquier ordenador que se encuentre conectado. También habilita la posibilidad de usarla desde el móvil. Asimismo, si cuentas con Wifi Direct, es posible establecer una vinculación directa sin disponer de un punto de acceso. Conexión Ethernet . Por lo general, este tipo de conectividad aporta las mismas ventajas de la conexión Wifi. Con todo, el hecho de que se realice mediante cable te obligará a ubicarla cerca de tu rúter.

. Por lo general, este tipo de conectividad aporta las mismas ventajas de la conexión Wifi. Con todo, el hecho de que se realice mediante cable te obligará a ubicarla cerca de tu rúter. Conexión Bluetooth y NFC. Aunque no son vitales, ambas conexiones permiten vincular todo tipo de dispositivos de forma muy simple. Sobre todo, son dos protocolos interesantes para imprimir desde teléfonos.

Impresión desde el móvil

Al hilo de lo que ya comentábamos en el anterior punto, cada vez es más importante que las impresoras se entiendan bien con móviles y tabletas. Al fin y al cabo, nos hemos acostumbrado a trabajar de forma intensiva con este tipo de dispositivos. ¿Qué debes tener en cuenta en este caso? Principalmente, que la impresora disponga de una conexión inalámbrica y, si es posible, que el fabricante haya desarrollado una aplicación específica. Este último detalle es importante cuando la idea es realizar impresiones avanzadas.

Servicio de suscripción para consumibles de tinta

Quedarse sin tinta o sin tóner en según qué momentos puede ser un verdadero fastidio. Por eso, algunas compañías se las han ingeniado para suministrar consumibles de tinta regularmente a sus clientes. Si en tu caso, el número de impresiones diarias o semanales va a ser muy grande, es interesante contar con una suscripción que te haga llegar periódicamente los recambios necesarios para tu impresora.

Impresión a doble cara automática

La mayoría de las impresoras son compatibles con la impresión a doble cara. Por lo tanto, solo es necesario estar atento a esta característica si buscas que se realice de forma automática. Aquellos dispositivos que son capaces de automatizar el proceso reducen las posibilidades de que se comentan errores de orientación porque no requieren que el usuario gire las hojas de papel.

Velocidad de impresión

La velocidad de impresión puede ser determinante en algunas circunstancias. Si el destino de la impresora es una oficina, contar con una velocidad alta puede ahorrarte varios minutos al día. Claro, es necesario que equilibres este dato con la cantidad de impresiones que vayas a realizar a lo largo de la jornada y el volumen medio de hojas necesarias en cada una de ellas.

Recarga de papel automática

La autonomía del papel puede aumentarse considerablemente con un cajón adicional. Las opciones más modestas solo permiten añadir hojas a la bandeja principal. No obstante, otras opciones cuentan con una carga adicional de folios y un sistema automático de recarga. Con esto se consigue que los usuarios no deban reponer las existencias de papel tan a menudo. De nuevo, la cantidad de impresiones a realizar y las hojas que se utilicen a lo largo del día son factores fundamentales para decidir si realmente es necesario disponer de la recarga de papel automática.

Calidad del papel admitida

Ya te hemos apuntado la importancia de evaluar tus necesidades en cuanto al tamaño del papel. Pero ¿qué hay su calidad? Si buscas impresiones de alta calidad para fotografías o carteles en papeles gruesos debes tener en cuenta cuál es el gramaje máximo admitido. En el caso contrario, es decir, que tu intención sea solo la de imprimir documentos, por lo general no es necesario comprobar este dato.

Calidad de impresión de imagen

Cuando el uso principal es el de imprimir gráficos, ilustraciones o fotografías, es necesario tener en cuenta la resolución máxima. Si se trata de gráficos, diseñados con aplicaciones como Excel, con una resolución de 600 ppp será suficiente. Pero, si hablamos de imprimir fotografías, es importante que la resolución alcance los 1200 ppp. Evidentemente, hay opciones de mayor resolución, pero esta cifra suele ser más que suficiente para obtener buenos resultados. Si necesitas imprimir fotografías con papeles más gruesos, echa un vistazo a lo que comentado en el apartado anterior.

Precio de la impresora

El precio de la impresora también es un factor que debes tener en cuenta antes de decidirte. De hecho, puede decantar la balanza entre un modelo u otro. Pero es importante que te fijes en la relación que hay entre la calidad de impresión y el precio. A la ecuación hay que sumar las funciones añadidas y otras características, como la conectividad. No es extraño que, por poca diferencia de precio, obtengas funciones añadidas que terminen resultándote muy útiles.

Precio de los consumibles

Cerramos este listado con el precio de los consumibles. No hay que pasar por alto que las impresoras deben mantenerse con recambios proporcionados por el fabricante. Por eso, antes de tomar una decisión, investiga qué precio tienen los cartuchos o el tóner compatible con el modelo elegido. Es recomendable utilizar recambios oficiales, aunque también se comercializan de otras marcas. En cualquier caso, si vas a hacer un uso muy intensivo de la impresora, conocer el precio de los recambios antes de comprarla puede ahorrarte una desagradable sorpresa.

Precio por hoja impresa

Algunos fabricantes facilitan una cantidad aproximada de copias que puedes realizar con cada cartucho de tinta. Este dato es interesante si deseas conocer cuánto te va a costar usar tu nueva impresora. Por lo general, puedes obtener una aproximación basándote en el número de páginas que imprimes todos los días. También es una buena forma de averiguar cuál será la vida útil de los recambios. En usos más ocasionales, este dato no adquiere tanta importancia.

Mejores marcas de impresoras

Marcas de impresoras

Cerramos esta guía de compra haciendo un repaso por los mejores fabricantes que puedes encontrar ahora mismo en el campo de la impresión.

HP

HP es un fabricante de productos electrónicos con sede en Palo Alto, California. Es una empresa fundada en el año 1939. Ha desarrollado dispositivos informáticos de todo tipo, como tabletas, teléfonos móviles y PDAs. Es conocida en el mundo de la informática personal y profesional por sus portátiles y ordenadores de sobremesa, además de sus impresoras.

Canon

Canon es una compañía japonesa especializada en productos relacionados con la captura y reproducción de imágenes. Fue fundada en el año 1937 y se ha convertido en uno de los fabricantes más icónicos del mundo de la fotografía. Además de las cámaras y las videocámaras, comercializa impresoras y escáneres.

Epson

Epson es una compañía fundada en el año 1942. Es un fabricante muy reputado en el campo de la impresión, aunque también diseña y fabrica productos de sonido, circuitos integrados, puntos de venta y escáneres. Forma parte del grupo Seiko y tiene su sede en Negano, Japón.

Samsung

Samsung es un grupo empresarial de origen coreano que fue fundado en el año 1983. Tiene presencia en multitud de mercados. La fabricación de impresoras es solo una las actividades de la compañía. También es conocida por sus teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Incluso, tiene divisiones dedicadas a la venta de seguros y la construcción de barcos.

Brother

Brother es una empresa de origen japonés con una alta presencia en el mundo de la impresión. Fabrica todo tipo de impresoras, tanto básicas como multifunción. No obstante, también produce máquinas de coser, faxes y productos relacionados con la informática. Es una compañía con más de cien años de historia que se fundó en el año 1908.

Dell

La multinacional Dell, afincada en Estados Unidos, es conocida por su trabajo en el campo de la informática. Entre sus productos más populares están los portátiles y los ordenadores de sobremesa, además de los servidores. Con todo, es también un fabricante de periféricos, entre los que se encuentran las impresoras.