Novedades WhatsApp Plus en 2022: actualizaciones y cambios de la nueva versión 21.00.0

Como viene siendo habitual desde hace ya unos cuantos meses, la versión de WhatsApp Plus 2022 que ofrecemos en Malavida es el desarrollo realizado por HeyMods, quienes ahora están encargándose de actualizar uno de los MODs más populares de este cliente de mensajería. Recordemos que no se trata de un desarrollo oficial y hay múltiples desarrolladores trabajando en paralelo sobre diferentes versiones de WhatsApp Plus.

Los desarrolladores de WhatsApp Plus incluyen novedades de forma periódica al tiempo que corrigen errores. Estas son las más recientes incorporadas, pero ya se habla de las próximas novedades. Habrá que esperar y ser pacientes para comprobar qué cosas nuevas se introducen en la app.

Nuevas funciones añadidas en la última actualización de WhatsApp Plus v21

A principios de junio de 2022, los chicos de HeyMods introdujeron la nueva versión 21 de su famoso MOD de WhatsApp. Estas son las principales novedades que incluye:

Última versión de WhatsApp Plus desarrollada sobre la 2.22.11.75 de la versión oficial de WhatsApp.

de la versión oficial de WhatsApp. Se renueva la interfaz para el menú de llamadas de voz.

Ahora incluye un acceso directo a la búsqueda de mensajes.

Nueva función para enviar enlaces de invitación de grupo.

A todo ello habría que seguir sumando las novedades introducidas en versiones anteriores que siguen siendo funciones novedosas respecto al cliente oficial de WhatsApp y otros MODs para Android: