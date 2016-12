Desde estas tres aplicaciones podremos tanto descargar cualquier APK como actualizar cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestro teléfono. De este modo no tendremos que depender de los servicios de Google para poder administrar las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro terminal. Muchos terminales vienen de serie sin los servicios de Google, bien porque no son compatibles o porque la marca no ha decidido ceder ante las condiciones tan restrictivas que impone Google para que los teléfonos puedan salir de fábrica con los Google Services. El uso de estas aplicaciones es una opción muy buena en caso de que nos encontremos en esta situación.

También se puede dar el caso de que hayamos instalado una ROM y no venga con los servicios de Google de serie (pues es ilegal) y que no sepamos o queramos instalar los Google Service. En cualquiera de los supuestos, con estos tres instaladores podremos sustituir de forma integral a la Play Store.

Google Play es un instalador muy completo, pero se ha convertido en una simple aplicación recaudatoria de Google y se ha dejado muchos aspectos detrás. Una de las restricciones más criticadas públicamente es la aplicación de restricciones por ubicación (establecida, no obstante, por el desarrollador) en algunas de las aplicaciones que podemos encontrar en este market oficial de Google.

Aptoide, el market más veterano de todos

Disponible en 19 idiomas, esta aplicación es muy conocida en la comunidad. Es, además, quizás el mejor repositorio de aplicaciones para Android. Tan conocida es que a la hora de realizar esta entrada se han realizado 3 mil millones de descargas gracias a esta aplicación. Mensualmente tiene un volumen de descargas superior a 120 millones.

A la hora de instalar una aplicación podremos comprobar si la instalación que vamos a llevar a cabo es segura o no, y es que algunas aplicaciones cuentan con un distintivo de fiabilidad para comprobar que instalaciones serían seguras o no. Como todos sabremos a estas alturas de la película, no todas las aplicaciones que están disponibles en la Play Store son seguras, o al menos no tanto como deberían serlo.

Algunas aplicaciones se aprovechan de los pocos conocimientos de los usuarios para llevar a cabo estafas o para introducir virus en sus equipos. No es raro ver una aplicación en la Play Store Google que intente introducir malware en nuestro smartphone a pesar de los filtros de seguridad automáticos que pasa Google por cada una de las aplicaciones que se suben.

Esta tienda de aplicaciones tiene disponible tres versiones distintas de su aplicación: Mobile, Lite y TV. La primera es de la aplicación que hablamos. La segunda es una aplicación diseñada específicamente para dispositivos lentos o con especificaciones bajas. Y, por último, la aplicación para TV compatible con las televisiones inteligentes.

Aptoide Market Alternativo Android

Se ha creado una comunidad tan grande que han desarrollado incluso un SDK para que los desarrolladores puedan incluir pagos in-app en sus aplicaciones. Y es que los desarrolladores cuentan con un apartado especial al estilo del que podemos encontrar en la Play Store.

Su sistema de puntuación de aplicaciones no es el que estamos acostumbrados. No usa, por lo tanto, las típicas cinco estrellas para calificar apps. Calificar apps mediante nota tiene un problema: las puntuaciones de las personas son subjetivas y lo que para mí es un uno sobre cinco para otra persona puede ser un cinco sobre cinco. Por ello, aparte de usar las cinco estrellas usan otro sistema totalmente distinto: Funciona bien, Necesita Licencia, Aplicación, Virus.

Normalmente en este repositorio de APKs encontramos versiones superiores a la que podamos encontrar en la Play Store. Esto se debe a que la comunidad es muy grande y los enlaces de descarga de aplicaciones están en constante actualización. Esto sumado a que no siempre encontramos la última actualización en la Play Store (pues no se suelen liberar para todo el mundo al mismo tiempo, al menos en las actualizaciones grandes), hace que algunas veces podamos descargar antes una actualización desde Aptoide que desde la Play Store.

Hace ya tiempo que no se puede descargar oficialmente desde la Play Store. Para descargarla os animamos a hacerlo desde nuestro propio repositorio. Desapareció de la tienda oficial de Google porque no cumplía con los términos de la compañía. Esto es debido a que, como decimos, desde aquí podíamos descargar aplicaciones premium de forma totalmente gratuita. Descargar aplicaciones de pago de forma gratuita en sí no es ilegal, pero si su distribución y por supuesto, el lucro económico.

Mobogenie, convierte la seguridad en lo primero

Mobogenie no es una aplicación tan optimizada como Aptoide, pero lo cierto es que en algunos aspectos saca ventaja a la anterior app. Por otro lado, hemos encontrado otros defectos aparte de la optimización, como por ejemplo malas traducciones o traducciones incompletas.

Lo primero que encontramos al abrir Mobogenie es una lista de las aplicaciones Must Have, es decir, las aplicaciones que deberíamos tener en nuestro teléfono de forma casi obligatoria. No tenemos por qué instalarlas, pero mucha gente piensa que sí. Y es que es difícil saltarse esta ventana, pues no nos lo ponen nada fácil. Pulsemos donde pulsemos no podremos deshacernos de esta molesta ventana flotante. Para poder hacer que desaparezca tendremos que pulsar un botón muy pequeño (casi inapreciable) que hay a la derecha del texto que pone Must Have.

Al igual que ocurre con la primera aplicación, algunas aplicaciones cuentan con la certificación de seguras. Esto no quiere decir que el resto no sean seguras, sino que las que están certificadas lo son al 100%. El número de aplicaciones certificadas es mucho mayor en comparación con Aptoide, por ejemplo.

En cuanto al sistema de puntuación de Mobogenie, no tenemos ninguno disponible. El sistema de puntuación de Mobogenie se basa en el mismo que la Play Store. Es decir, recoge las puntuaciones de otros servicios webs, por lo que no podremos decir que nos pareció la aplicación que hemos descargado o siquiera comentar, otra acción que tampoco podremos. La comunidad de este repositorio de aplicaciones, como vemos, no es tan grande.

Mobogenie Market Alternativo Android

Uno de los aspectos en los que supera al resto es en la configuración de la aplicación. Podemos, por ejemplo, establecer un límite de velocidad de descarga o seleccionar que las aplicaciones se autoinstalen.

No tenemos diferentes clientes disponibles para descargar, sino que tan solo hay disponible una aplicación para Android y otra para PC (recordamos, ordenadores con Windows exclusivamente). Desde la aplicación de PC podremos descargar e instalar aplicaciones directamente a nuestro smartphone. Cualquier APK que descarguemos desde el navegador o que tengamos en nuestro teléfono podremos abrirlo directamente desde Mobogenie.

Los términos de la Play Store, como bien ya hemos indicado, no permiten que este tipo de aplicaciones se puedan descargar desde la tienda de aplicaciones oficial de Google. Aquí debemos hacer un inciso: no busquéis esta aplicación en la Play Store pues os saldrán aplicaciones de dudosa confianza que podrían introducir virus en vuestro equipo.

Blackmart Alpha, Android también tiene su mercado negro

Blackmart ha sido siempre uno de las apps de referencia de Android. Ha cambiado de dominio muchas veces y es difícil saber cuál es el dominio que realmente funciona (pues el resto son repositorios de virus).

Podemos clasificarlo como un market warez, y es que es lo que es, pues podemos encontrar todas las aplicaciones que queramos de forma gratuita. Aptoide como comentamos anteriormente lo fue, pero ya en la actualidad se ha legalizado y ya no proporciona aplicaciones piratas. Aquí no solo podremos encontrar APKs, pues también podremos encontrar tonos y launchers para nuestro teléfono Android, en su mayoría de pago (gratis, por supuesto).

Como vemos el diseño es muy a lo Android 2.2, que coincide además con la versión mínima que debemos tener en nuestro terminal para poder instalar esta aplicación. Pero no todo lo que reluce es oro, ya que este repositorio ha dejado de ser compatible en las últimas versiones de Android. En Android 7.0 Nougat, por ejemplo, no funciona, muestra tan solo una pantalla en negro. Su peso es de 3,7 MB, por lo que apenas ocupa espacio en la memoria.

Blackmart Market Alternativo Android

Por norma general en esta aplicación no encontraremos aplicaciones que no estén en la Play Store salvo pequeñas excepciones. No tienen un apartado por ejemplo Mobogenie o la Play Store, donde los desarrolladores cuentan con un sitio exclusivo para subir aplicaciones.

La seguridad no es el fuerte de Blackmart, y es que puede que se cuele malware pues los filtros no son tan exclusivos como en la tienda de Google. Tened en cuenta que incluso en la Play Store se cuelan algunas aplicaciones con algún tipo de malware, por lo que este tipo de markets ilegales debéis usarlos con cuidado, pues no hay ningún tipo de certificación que nos asegure que el software que estamos descargando esté analizado para evitar virus.

Para descargar esta aplicación no os recomendamos la web oficial, pues es difícil de encontrar. Os recomendamos descargar este software pero desde nuestro repositorio de APKs. De esta forma, podréis asegurar que el software que estáis descargando está libre de malware y podréis asegurar además que es oficial.

Conclusión: tabla comparativa de tiendas de apps

Las alternativas a la Play Store como vemos son muy variadas. Os resumimos de brevemente y en forma de tabla todos aquellos aspectos en los que nos hemos basado para realizar la comparación. El ganador claramente es Aptoide, y es que reúne muchas de las especificaciones que hemos tratado, a diferencia del resto que no cuenta con tantas prestaciones.

Aptoide Mobogenie Blackmart Interfaz Fácil de usar Difícil de usar Desfasada Historial de descargas Sí Sí No Seguridad Alta Alta Media Actualizaciones Muy frecuentes Frecuentes Escasa Comunidad Alta Media Nula Compatibilidad +2.3.3 +2.2 2.2 - 6.0 Actualización de apps Sí Sí Sí Instalación automática No Sí Sí Aplicaciones pirata Sí Sí Sí

Podemos encontrar desde market warez hasta aplicaciones con una comunidad y un soporte detrás casi tan grande como la Play Store. Estas no son todas las aplicaciones de descargas que podemos encontrar para nuestro smartphone, pues hay otras como Amazon AppStore o F-Droid, cada una de ellas con su particular peculiaridad.