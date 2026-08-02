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Windows es el sistema operativo de Microsoft creado en 1985 y famoso por su interfaz gráfica de usuario basada en ventanas (GUI – Graphical user interface), este sistema operativo no corre solo por los ordenadores personales sino que también está presente con sus diferentes versiones, tanto en dispositivos móviles como en servidores, siendo el OS más implantado del mundo.
Con Windows 10 la empresa de Redmond ha hecho un esfuerzo en tener un solo sistema operativo con independencia del dispositivo, de manera que un usuario de smartphone y uno con equipo de escritorio tengan la misma interfaz pero adaptada a su dispositivo.
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