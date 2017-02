Una de las ventajas de Kodi, el antiguo XBMC, como centro multimedia es que podemos ver la televisión aun sin tener señal. Yo, por ejemplo, vivo en una zona donde no llega el TDT, por lo que me tengo que conformar con la televisión por Internet como Netflix. Con Kodi, por ejemplo, puedo ver todos los canales de televisión que quiera aún a pesar de que no me llega el TDT. Y mejor aun: puedo ver canales de pago sin pagar un solo euro, canales por ejemplo de Movistar+ o un canal de pago de la India o de Finlandia si así lo quisiese.

Ya os adelanto que si no seguís los pasos tal cual los mostramos aquí podéis cogeros un buen dolor de cabeza. En mi caso me tocó, pero porque la documentación para Kodi 17 Krypton es nula en cuanto al add-on que vamos a usar. Realmente debería ser la misma tanto para Kodi 17 como para Kodi 16 Jarvis, pero por alguna extraña razón ciertas cosas han cambiado.

Cómo ver la tele en Kodi

Lo primero de todo, antes de comenzar el tutorial: sería conveniente poner Kodi en español, pues de lo contrario, si no sabes traducir del español al inglés (y viceversa) será muy difícil continuar con las instrucciones. Para ello simplemente seguimos esta ruta:

Configuración (icono del engranaje del menú superior) > Interface Settings > Regional > Language.

Una vez estamos ahí, buscamos "Spanish" en la ventana flotante que se ha creado de forma automáticamente. No hace falta guardar.

National Geo Wild gratis en Kodi

Otra cosa que me gustaría aclarar antes de comenzar. Y es que si no lo hacemos es probable que no acabemos de entender algunas cosas: hay una serie de servidores que se llaman "listas" en los que encontraremos los canales de televisión que queremos ver. Detrás de cada lista hay una comunidad, que o bien puede ser de una sola persona o puede estar formada por varias (lo hacen de forma "desinteresada", por lo que no tenemos que pagar nada, pero sí que reciben donaciones por PayPal).

Esta gente se encarga de montar servidores que envían la señal en M3U para que Kodi pueda leerla. Dentro de esos .m3u encontramos todos los canales disponibles, pero por supuesto necesitaremos un cliente que pueda leerlos. Nosotros usaremos el más usado a través de un add-on: PVR IPTV Simple Client.

Pasos a seguir

Configuración de PVR y TV en directo en Kodi

Paso 1. Ir a "Configuración". Paso 2. Ir a "Ajustes de PVR y TV en directo". Paso 3. Seleccionamos el botón que tiene un engranaje que está situado en la parte inferior del menú izquierdo. Con esto pasaremos del modo básico al modo estándar para tener acceso a más opciones. Nuevamente pulsamos sobre el mismo botón para acceder al menú "Avanzado". Paso 4. Vamos a "Guía" y seleccionamos tanto "Evitar actualizaciones durante la reproducción" como "No cachear en la base de datos local". Paso 5. Volvemos al escritorio y entramos en la pestaña llamada "Add-ons". Paso 6. Ahora pulsamos sobre el botón que reza "Entrar" en el navegador de addons. Paso 7. Pulsamos sobre los dos puntos hasta que desaparezcan. Esto quiere decir que estaremos en la ubicación principal, que es la que nos interesa. Ahora tendremos que entrar en "Mis add-ons > Clientes PVR". Paso 8. Buscamos "PVR IPTV Simple Client" y entramos en él. Paso 9. Le damos a "Configurar". Paso 10. Nos aseguramos que la ubicación está en "Ruta remota" y pulsamos sobre URL a la lista M3U. Saldrá una ventana en la que tendremos que introducir la dirección a la lista que queramos. Yo uso http://exabytetv.info/ESP.m3u, aunque vosotros podréis elegir el que queráis. En Internet hay muchas listas (se pueden cambiar cuando queramos). Desactivamos también "Cachear M3U localmente". Paso 11. En "Opciones EPG" también ponemos la misma ruta. Paso 12. Guardamos todo, vamos para atrás y activamos el add-on. Vamos al escritorio y entramos en "Configuración". Paso 13. Entramos en "Ajustes de PVR y TV en directo". Vamos a "Guía" y borramos los datos.

La próxima vez que vayamos al escritorio se debería ver la lista de los canales. Cada vez que queramos cambiar de canal tendremos que comenzar desde el paso ocho, los anteriores podemos saltarlos pues ya estarán hechos. En el caso de la lista que os he puesto como ejemplo hay 19 servidores (más de 800 canales), pero tan solo funcionan 3 de ellos. Los servidores dejan de funcionar en cualquier momento, no todo iban a ser buenas noticias.

Kodi es una herramienta muy buena y tenemos muchos add-ons para hacer casi cualquier cosa, convirtiéndose en el mejor media center del mercado con permiso de Plex. El problema es que a veces la documentación es escasa o está en inglés. Y es que además hay que sumar que el programa no es muy intuitivo, aunque ha sumado muchos puntos en la actualización a su versión 17.