Kodi es un gran centro multimedia de código libre. Podemos convertirlo en cualquier cosa: una televisión inteligente, un centro multimedia para nuestro coche, o incluso para nuestra casa (si ponemos ganas y tenemos el conocimiento necesario, claro).

Sin embargo podemos encontrar algunos problemas durante su uso. Uno de ellos, que es de los más comunes, surge generalmente las primeras veces que lo usamos, y nos impedirá ver la TV sin configurar el add-on necesario, pues no viene activado. Posiblemente si has instalado la última versión y has querido ver la televisión te habrás topado con él. Es un error habitual de la versión 17 Kypton, pero es probable que nos lo encontremos también en la versión 16 Jarvis o incluso anterior. Si no solucionamos este error podremos seguir usando el programa, pero tendremos que tener en cuenta que no podremos ni ver la TV ni escuchar la radio.

Para comprobar si os sale este error, simplemente id a la pestaña de TV. Si os sale el mensaje que os mostramos a continuación, tendréis que seguir esta guía para poder solucionar el problema y poder ver canales de televisión de forma totalmente gratuita con Kodi.

No PVR add-ons could be found. You need a tuner, backend software and an add-on for the back end to be able to use PVR.

Corregir el error No PVR add-ons could be found

No desesperéis pues este problema es muy sencillo de solucionar, aunque si no sabéis cómo podréis estar incluso horas. Básicamente, si lo leemos detenidamente, este error nos da tres opciones: o falla el sintonizador, o falla el software backend o falla el add-on necesario. En nuestro caso, a no ser que seamos un servidor, no tenemos que preocuparnos por ninguna de las dos primeras cosas, sino de la tercera, que es la que nos ocupa. El plugin necesario para leer la señal de TV que descargamos viene desactivado de fábrica, por lo que simplemente tendremos que activarlo.

Junto con el error, tendremos dos botones: Enter add-on browser o Remove this main menu item. Básicamente el primer botón nos lleva hasta la librería de add-ons y el segundo nos permite eliminar el botón de televisión del menú de Kodi.

Pasos a seguir

Este error es común a todas las plataformas: Windows, Android, Linux o donde quiera que hayamos ejecutado el programa. Como veremos ahora, no nos separan sino unos minutos entre poder ver la televisión y rompernos a cabeza de dolor tratando de solucionar el problema si es la primera vez que nos topamos con él.

Paso 1

Configuración del error del add-on PVR de Kodi

Pulsaremos sobre Enter add-on browser. El botón, como bien os acabamos de adelantar, está situado en el menú de TV. Es importante que no pulséis directamente sobre el botón de TV, pues si no os saldrá una ventana emergente con el error, sino que tenéis que pasar por encima el ratón. En el caso de que uséis pantalla táctil no os queda otro remedio que pulsarlo, pero en ese caso ya es diferente.

Paso 2

Buscar add-ons de PVR en Kodi

Estaremos directamente en los plugins de PVR, que son los necesarios para decodificar la señal, por lo que no tendremos que estar navegando entre las carpetas. En caso de que hayamos tocado algo y no sepamos volver, tendremos que pulsar en My add-ons y luego entrar en PVR clients.

Paso 3

Seleccionamos el que más nos guste. El más popular es PVR IPTV Simple Client. Pulsamos sobre él y entraremos al menú de configuración individual desde donde podremos modificar todos los ajustes de este cliente en concreto. Lo recomendable es instalar este cliente pues es el que más soporte y comunidad tiene detrás (que por otra parte, el número de desarrolladores y de usuarios que hay detrás ha sido clave en el éxito de Kodi), por lo que si tenéis algún problema, encontraréis muchas más guías y tutoriales de este que de ningún otro.

Paso 4

PVR IPTV Simple Client activado

Una vez dentro, seleccionamos sobre el botón de Enable para activarlo. Si queremos activar otro cliente, tendréis primero que desactivar este. Desde el índice de add-ons sabréis cuáles están activados y cuáles desactivados, por lo que no os tendréis ni que aprender el nombre. Simplemente, si queréis cambiar el cliente, entráis en el que esté activado, lo desactiváis, y encendéis el nuevo.

Paso 5

Le damos al botón de Configuración y ponemos la lista que queramos para ver la televisión. En Internet hay miles. Una de las mejores es "http://exabytetv.info/ESP.m3u", pues aparte de que tiene más de 800 canales en español, suele estar casi siempre online, y es que la persona que se encarga de ella está pendiente la mayor parte del tiempo.

Las listas son los archivos remotos necesarios para poder ver la televisión online. Son hechas por la propia comunidad, es lo que se conoce como el lado del servidor. Digamos que es quien piratea los canales que luego son retransmitidos vía streaming. Hay muchas por Internet, pero es probable que no todas funcionen. Muchos servidores están caídos, y es que las televisiones tratan de hacer lo posible para que este tipo de método no funcione. A pesar de esto, hay listas muy buenas que están casi 24 horas al día en pie.