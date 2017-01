Tunee Music Downloader, a pesar de ser una aplicación muy antigua, tanto a nivel de diseño como a nivel de desarrollo, sigue funcionando de maravilla. Tanto descargar música como reproducir música en streaming son dos tareas que realiza muy bien este reproductor, que sería algo así como un Spotify gratuito. No podremos reproducir música que tengamos ya almacenada en nuestro dispositivo, y es que es algo para lo que no está pensada la aplicación. Lo cierto es que para hacer esto último os recomendamos un reproductor de música convencional como Google Play Music o el reproductor que venga de serie en el dispositivo que estemos usando.

Una de las funciones que se echa en falta en Tunee Music Downloader es por supuesto la función de Cast, algo muy de moda últimamente con la era de las televisiones inteligente o con los dispositivos de mirroring. Debido a esto no podremos ni usar la aplicación ni en una televisión (independientemente de si es inteligente o no, pues en ninguno de los casos se puede) ni usar la aplicación en nuestro ordenador.

Es por ello que nosotros usaremos un emulador de Android para poder ejecutar esta aplicación en nuestro PC. En mi caso haré uso de MEmu, un emulador muy bueno, aunque si tenéis otros como por ejemplo BlueStacks no hay ningún problema, pues es el mismo proceso.

Instalando la aplicación en el emulador

Una vez tengamos abierto el emulador tendremos que descargar el APK de Tunee Music Downloader. En el emulador encontraremos un botón que pone APK situado en el menú lateral derecho. Clickamos en ese botón y buscamos el APK de la aplicación que hemos descargado. Comenzará un proceso de instalación muy sencillo donde simplemente tendremos que continuar en todos los pasos, y finalmente tendremos la aplicación instalada correctamente.

Tunee Music Downloader funcionando sobre MEmu

La abrimos y nos encontramos con una aplicación vacía, algo que sin duda nos confunde mucho cuando la abrimos por primera vez. Si abrimos por ejemplo Spotify, la aplicación nos sugiere música para escuchar. En cambio, en esta aplicación, la pantalla inicial está vacía: no nos muestra ningún tipo de tutorial, ni siquiera un solo botón.

Cómo descargar canciones

Para buscar cualquier canción deberemos usar el botón de la lupa situado en el menú superior (segundo botón empezando por la derecha en la botonera de la esquina superior derecha). Escribimos las palabras clave que queramos y le damos a buscar. En mi caso, por ejemplo, he escrito "Maroon", por lo que saldrá como resultado todas aquellas canciones que contengan en su autor o título la palabra buscada.

Canción descargada desde Tunee Music Downloader

Si pulsamos sobre cualquiera de los dos resultados tendremos dos opciones: o escuchar la canción o descargarla en el almacenamiento de nuestro teléfono (en este caso emulador). Los controles de reproducción podemos encontrarlos en el botón situado en la parte inferior. Es decir, al clickar sobre "Player" se desplegará un menú desde donde podremos pausar/reproducir y cambiar en el tiempo la canción que estamos escuchando, además de poder descargar la canción en cualquier momento después de haber comprobado que es justamente la que buscamos.

Reproducir canciones descargadas

Por último, tenemos un botón de buscar dentro del dispositivo. Este es el botón que está situado en la esquina superior derecha desde el cual podremos acceder a la carpeta de descargas. Desgraciadamente, al menos en la versión que se ejecutar sobre el emulador no podremos reproducir canciones descargadas, aunque sí que es cierto que en función de en qué dispositivo abramos el programa, podremos reproducir música o no -aunque no soporta apenas casi ninguna extensión-.

Como vemos es una aplicación muy buena, pero necesita mejoras. Es cierto que podemos reproducir cualquier canción de forma gratuita, pero faltan funciones esenciales como reproducir música almacenada en nuestro teléfono (que no siempre funciona) o como la de poder usar esta aplicación en nuestra televisión.