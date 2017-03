El iPhone es sin duda alguna el mejor amigo del hombre, con permiso del perro. Además de llamar por teléfono, nos permite emplearlo para un sinfín de tareas como puede ser de calculadora, agenda, grabadora, videoconsola, cámara, bloc de notas... y un largo etcétera entre el que se incluye la función de mp3. Y es que el iPhone nos permite escuchar música que tengamos almacenada en nuestro dispositivo o en streaming, pero también su gestión y descarga.

A continuación repasamos una lista con las 7 mejores apps para descargar música gratis en iPhone y en iPad para que te aventures a la App Store y puedas disfrutar de ellas en tu dispositivo iOS sin necesidad de pasar por el ordenador a través de iTunes.

Las mejores apps para descargar música gratis en iPhone

¿Quién dijo que meter canciones en el iPad y iPhone era difícil? Con esta lista de apps conseguirás escuchar la mejor música y descargarla a tus dispositivos favoritos.

Total Free Browser

Total Free Browser

Como sabéis, el entorno iOS es bastante rígido en cuanto a descargas y su posterior gestión, por ello Total Free Browser actúa como un navegador de Internet que te permitirá descargar absolutamente lo que te dé la gana, guardarlo en su carpeta descargas y poder crear listas de reproducción para disfrutar de él sin conexión a Internet. Para que te hagas una idea, puedes ir a YouTube, buscar Lana del Rey y cuando hayas elegido un vídeo, la app te detectará que puede ser descargado. ¡Et Voilá! Ya lo tienes en tu poder.

Desc. Lite - Navegador y Gestor de Archivos

Ojito que esta app es un must total. El funcionamiento es básicamente el mismo que el anterior. Como se puede deducir por su nombre, Desc. Lite - Navegador y Gestor de Archivos descarga archivos de Internet, la realidad es que puede emplearse igualmente para la descarga de música de forma tremendamente sencilla dirigiéndote a páginas especializadas en sólo un par de taps, pero también de otro tipo de archivos en el más amplio sentido de la palabra.

Una vez descargadas las canciones deseadas, podrás disfrutar de ella a través del reproductor que lleva integrado. Pero no acaba aquí la cosa, además permite la visualización de una gran variedad de archivos, su gestión, creación de listas, compresión, cambiar formato... Sin duda alguna una herramienta que no puede faltar en tu iPhone.

Media Cloud Free

Media Cloud Free es una interesante y útil app que nos permite acceder a nuestras canciones de nuestros servicios de la nube como pueden ser Dropbox, Google Drive, Box o OneDrive y una vez allí, simplemente oírlos o descargarlos a velocidad de vértigo desde la propia app, que por supuesto también funciona como reproductor y gestor de listas.

Aunque está en inglés, su funcionamiento es bastante intuitivo y tendremos más que suficiente con la versión gratis, que permite entre otras cosas la limpieza de caché por si nos vamos quedando sin espacio.

Música Gratis App

Musica Gratis App

Otra cosa no, pero el nombre es bastante descriptivo de sus características. Como Desc. Lite, con Música Gratis App podrás aunar toda la música que almacenes en los distintos servicios de la nube como Dropbox, Google Drive, Box, etc. y reproducirlos o descargarlos en tu iPhone. Su interfaz es bastante cuidada y sencilla.

MusiCloud

Más de lo mismo en cuanto a reproducción de música en los servicios de la nube, pero con dos mejoras a tener en cuenta. MusiCloud nos permite descargar música desde nuestro propio ordenador de forma rápida y sencilla a través del Wi-Fi - por supuesto sin el tedioso proceso de iTunes - y admite archivos FLAC. Estamos sin duda frente a una app verdaderamente potente y de diseño muy simple.

QQMusic

QQ Music

Si el chino no os echa para atrás, os prometo que QQ Music os va a encantar. Al margen del ininteligible idioma, la app es una auténtica maravilla que podremos manejar básicamente con el icono de la lupa - que en lenguaje internacional significa buscar - y con la flecha hacia abajo, que huelga decir que es descargar. Busca la canción, artista, álbum que quieras y ¡zas, al bolsillo a coste cero!

iTunes

No queremos terminar sin otro clásico, que además es la app oficial para iOS, hablamos de iTunes. iTunes nos permite comprar álbumes y canciones por separado pero claro, no es gratis - porque seamos honestos, el trabajo de los demás no suele serlo -, pero puedes disfrutar de canciones gratis en su single de la semana, 7 días para promocionar una canción y que puedas descargarla a tu iPhone o iPad sin coste alguno. Así que merece la pena darse una vuelta de vez en cuando.

¿Usas alguna de estas apps para descargar música gratis en tu iPhone o iPad? ¿Conoces otras? ¡Háznoslo saber en los comentarios!