Los smartphones y tablets actuales tienen la capacidad de un ordenador portátil, con ellos podemos hacer muchas cosas, desde jugar hasta ver películas, series, fútbol. Seguramente el tamaño del dispositivo para disfrutar de éstas últimas opciones sea un poco pequeño, pero sirven de entretenimiento en ciertas ocasiones, como viajes o momentos libres en sitios cerrados. Estas aplicaciones son legales, bajo demanda de pago y en streaming y no tienen limitaciones para dispositivos Android. Si eres de los que se han aficionado a ver series a través de su teléfono móvil, ahora puedes encontrar más aplicaciones para ti, y mucho más completas.

Las mejores apps Android para disfrutar de series y películas

Existen muchas plataformas competidoras en el mercado y similares con las que ver series y películas, cada una con sus precios y peculiaridades. Netflix ha sido una de las últimas en llegar al mercado español, con permiso de HBO España y Amazon Prime Video, y lo ha hecho con más fuerza que ninguna: contenido propio y la posibilidad de conectarse desde cualquier dispositivo sin ninguna restricción. Ahora con las buenas conexiones a wifi y las diagonales de 4 - 5 pulgadas que tienen la mayoría de dispositivos, es más que suficiente para ver la televisión en buena calidad. Pero, ¿qué otras apps hay para Android? Te traemos las mejores aplicaciones si eres un cinéfilo o seriéfilo.

Netflix

Netflix es una plataforma que se puede acceder desde Android. La plataforma es de pago mensual a través de la cual podemos acceder a un catálogo de series, películas y documentales de gran calidad. Entre ellos hay varios que son productos propios y originales. Los precios varían desde los 8 a los 11 euros mensuales, dependiendo de la calidad: sin HD, con HD o 4K.

Netflix

La plataforma ha sabido atraer al consumidor, y lo más importante, fidelizarlo a pesar de ser un consumo de pago. Netflix ha sabido expandirse a otros países, un paso que HBO por ejemplo no supo dar y se castigó por ello. El pasado 20 de octubre, aterrizó en España y entró en el mundo del streaming como si no hubiese más opciones entre las cuál elegir. Pero el gran problema que tiene es que no obtiene películas de estreno, se publican con un retraso de más de un año, y lo mismo ocurre con las series de estreno (no un año, pero sí meses de retraso). El catálogo que ofrece es grande pero no es un Spotify para cinéfilos, es aquí donde reside el verdadero problema. Sin embargo la plataforma sabe exprimir muy bien el factor "binge-watching". Cuando terminas un capítulo de alguna serie, la misma interfaz te está animando a seguir con el siguiente. Puedes suscribirte y tener durante un mes de prueba gratis el servicio.

Wuaki TV

Es una plataforma de streaming de cine y series a través de Internet disponible en España y otros países. Wuaki TV permite también ver contenidos online, sin tener que descargarlos, directamente desde un dispositivo Android. La plataforma fue lanzada en Barcelona en 2010 con la intención de ser la alternativa europea, y en 2012 fue adquirido por la empresa japonesa Rakuten.

WuakiTV.com

Hay dos formas de utilizarla: paga por lo que consumes o suscríbete a la plataforma. La primera modalidad es una de las grandes diferencias de sus competidoras. Puedes registrarte gratuitamente en la web y a través de esa cuenta ir alquilando o comprando sólo lo que te interese. Pagas por lo que ves, simple y sencillo. Pero no lo tienes para siempre, si alquilas, tu contenido estará disponible por 48 horas, mientras que si lo compras lo tendrás en tu biblioteca con un máximo de tres años. En el caso del alquiler, los precios oscilan entre 0,99 y 4,99 euros.

La otra modalidad es de suscripción, a lo Netflix. Te inscribes, pagas una cuota fija al mes, y accedes cuando quieras y las veces que quieras a cualquier producto de la plataforma. En el caso de elegir esta tarifa, los precios van de 6,99 a 16,99 en cine; y series, entre 8,99 y 24,99 euros.

Mientras que en Netflix el precio mensual es cerrado y fijo en Wuaki conviven un plan mensual de suscripción con la posibilidad de realizar alquileres y compras de películas, lo que le permite llegar antes a los estrenos y a los plazos de los estudios cinematográficos. Sin embargo, su piedra en el zapato es la poca producción propia. Su localización y dimensión solo permiten realizar coproducciones.

Atresplayer

El grupo de comunicación Atresmedia lanzó en 2012 Nubeox que, al igual que Wuaki.tv, ofrece la posibilidad de suscribirse a una tarifa plana o comprar directamente series y películas. Por 10 euros al mes, el usuario podrá ver en directo y a través de su Android los siguientes canales: FOX, FOX Crime, TNT, AXN, AXN White, Calle 13, Syfy, National Geographic, Disney XD y Disney Junior.

Atresplayer

La fórmula de mezclar el vídeo bajo demanda y canales en directo no es algo nuevo, pero les está funcionando muy bien. Si a eso le sumamos un catálogo de más de 1400 títulos entre series y películas, Atresplayer pasa a ser el videoclub online de Atresmedia.

Movistar+

Es la gran plataforma de televisión de pago en España que nace de la unión entre Movistar TV y Canal+, después de que Telefónica iniciara la compra de Canal+ por 2014. ¿Qué tiene que ofrecer en su app de Android? Un catálogo de series imbatible. Es probable que no haya en Europa un servicio que incluya tantas ficciones.

Movistar+ app

Sí, en efecto, tiene los derechos de emisión de las series de la HBO: Juego de Tronos, en cualquier momento y a cualquier hora. También de otras ficciones como True Detective, Silicon Valley, Homeland, Fargo, 'Outlander', 'Manhattan', 'Transparent' entre otros muchos títulos. Movistar supo ponerse las pilas y comenzó a comprar los derechos de series y otros contenidos exclusivos.

Filmin

Nacida en 2006 fruto de la unión de varias productoras españolas. En esta plataforma podemos encontrar más de 1.600 películas y una treintena de series independientes con una calidad DVD, excepto alguna en alta definición pero no acostumbra a ser así. La mayoría de los títulos son en versión original subtitulada, ya que apuestan más por lo clásico, pero también podemos encontrar la versión doblada.

La diferencia con las otras competidoras es que tan solo se puede alquilar, en streaming, nada de comprar, ni mucho menos descargar. Incluso te ponen unos límites para alquiler: 72 horas desde que empezamos la reproducción de la película, y 30 días para las series, entre 10 y 12 capítulos. La suscripción mensual cuesta 15 euros (unos 110 euros todo el año) pero no incluye la sección de pre-estrenos.

Filmin

Filmin está disponible para Android. Seguramente esté un poco obsoleta esta alternativa a la hora de presentar títulos más comerciales si quiere competir con los grandes, la falta de alta definición les está pasando factura.

TotalChannel

TotalChannel es una plataforma de TV de pago que funciona a través de internet desde el 2013 y que fue adquirida por el grupo Mediapro en 2014. Es un servicio que permite acceder a diferentes canales de pago, pero solo en territorio español. La diferencia entre Canal+, Ono o Movistar es que sólo vamos a pagar por los servicios que vamos a ver y a un precio menor.

Son doce los canales que ofrece: AXN HD, AXN White HD, Calle 13 HD, Cosmopolitan HD, Fox HD, Fox Crime HD, National Geographic HD, Paramount Comedy, SyFy HD, TNT HD, Canal Historia y Crimen & Investigación. Un total de más de 120 series, más de 100 películas a la semana y decenas de documentales.

TotalChannel

Podemos acceder a la plataforma desde smartphones. Seguramente el único punto fuerte con Netflix es el canal beIN Sports, imprescindible si queremos ver todos los partidos de la Champions League.

Hay dos tipos de cuotas: el plan Premium y Premium XL. El primero son 9,99 euros al mes (más IVA) y tienes 20 horas de grabación en la nube de la plataforma, tres dispositivos permitidos y doce canales de pago disponibles. La diferencia con la segunda cuota es que son 14,99 euros al mes, los mismos canales, cinco dispositivos permitidos y más de 100 horas de grabación en la nube.

Google Play Movies

Google Play Movies

Google Play Movies proporciona un catálogo de películas compatible con Android. Cuenta con cientos de películas en su biblioteca y nos proporciona una pequeña sinopsis, el reparto y detalles técnicos como la duración, a través de la aplicación. La aplicación está disponible en alta definición y la gran diferencia es que aporta un modelo de ‘Pay Per View’, es decir, pagar a través de la asociada cuenta de Google con nuestra tarjeta de crédito (Google Wallet). El servicio también pone límites: tendremos hasta 30 días para disfrutar de la compra, aunque el tiempo se reduce a 48 horas una vez iniciada la película.

Mubi

Mubi es aquella alternativa que normalmente no encuentras en la pantalla grande ni en las webs comerciales. Si realmente es lo que estás buscando, Mubi te ofrece ese concepto innovador. El 14 de febrero del 2007, Cakarel la fundó con la idea de crear plataforma en línea para cinéfilos a través de Internet, bajo un modelo de suscripción mensual.

Mubi

Es una de las mayores plataformas de cine independiente online, con un gran catálogo de películas extranjeras, independientes y clásicos del cine, que no se encuentran normalmente. El usuario podrá disfrutar de la plataforma en streaming, sin límites y con alta calidad. Además, Mubi tiene un concepto diferente al resto y por ello consiguió crear un encuentro para los usuarios, simplemente para exponer ideas, opiniones, críticas, etc. La plataforma es muy dinámica y las películas se pueden ver en pantalla completa, a través streaming y a un mínimo precio en cualquier dispositivo Android.

Filmotech

Filmotech.com

Solo para los amantes del cine español. Más de 1.000 títulos y por unos 7 euros al mes. Esta plataforma te ofrece la opción de comprar películas por tan sólo 50 céntimos. Creado por EGEDA y cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Cultura, esta alternativa a Netflix es un portal de exhibición de cortometrajes, largometrajes, documentales y series españolas. Sencillamente, Filmotech es una forma económica y cómoda de visualizar el producto español.