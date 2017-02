Normalmente cuando queremos descargar vídeos de páginas web como YouTube o Vimeo solemos recurrir a aplicaciones web, pero no hay que negar que una aplicación nativa no tiene ni punto de comparación con una web, pues la nativa nos permite realizar muchas más funciones por temas técnicos (el software nativo se ejecuta a mucho más bajo nivel que una página web, entre otras cosas). Es por ello que hoy os traemos nueve aplicaciones con las que poder descargar vídeos de casi cualquier página de Internet. En todas estas aplicaciones tan solo tendremos que introducir la URL del vídeo que queremos descargar y el programa hará el resto del trabajo por nosotros.

8 programas para descargar vídeos gratis

Todos los programas que os traemos son ligeros (aunque no portables, por lo que necesitan instalación) y gratuitos, además de sencillos de usar.

Video Grabber

Video Grabber es una web muy famosa para descargar vídeos, pero también se trata de un programa para Windows que nos permite no solo descargar cualquier vídeo de Internet (no solo YouTube y Vimeo), sino también grabar la pantalla como Camtasia Studio o cambiar el formato a cualquier vídeo.

Cliente de Video Grabber para Windows

El programa en sí es de pago, pero podemos registrarnos y tener una cuenta con licencia gratuita, aunque con limitaciones. Una de ellas, la más importante, es que solamente podremos descargar un vídeo al mismo tiempo. La versión descargable tiene ciertas ventajas sobre la web: historial de descargas, acceso a los archivos locales y las funciones extra que os explicamos más arriba.

aTube Catcher

aTube Catcher descargador de vídeos para Windows

Con este programa podremos hacernos con todos los vídeos que queramos de YouTube, Dailymotion y Vimeo de forma totalmente gratuita. aTube Catcher, antes conocido como YouTube Catcher, no solo sirve para descargar vídeos, igual que Video Grabber. Estas son las funciones que incluye este programa:

Descargar vídeos

Convertir vídeos

Capturar pantalla

Convertir vídeos en música

Grabador de DVD/Blu-Ray

Redimensionar vídeos

Grabar audio

Descargar música

Como vemos se trata de una potente aplicación pero a la vez muy simple de usar, y por supuesto gratuita. Para descargar vídeos simplemente tenemos que introducir la URL en la barra de navegación que hay en el programa y el perfil de salida (o sea, la extensión).

YouTube Downloader HD

Siendo uno de los más ligeros, con un peso de tan solo 9,2 MB, YouTube Downloader HD se podría posicionar como el mejor descargador de vídeos de YouTube dada su sencillez y rapidez. Lo mejor de todo es que podemos seleccionar la calidad en la que queremos descargar los vídeos, y es que muchos de los otros programas de este tipo no nos lo permiten.

Cliente de YouTube Downloader para PC

Podemos convertir los vídeos al descargarlos a unas pocas extensiones, pero no tenemos grandes opciones, pues como os decimos cumple con lo que promete y con nada más (personalmente para mi es una de las mejores opciones precisamente por eso, su sencillez).

YouTube by Click

YouTube by Click no tiene un diseño muy bueno, pero sí que es útil. El programa es gratis, pero tenemos una licencia de pago con la que tendremos acceso a más funciones, como por ejemplo descargar listas completas o canales completos.

Descargando vídeo en YouTube By Click para Windows

Una de las cosas que más me sorprendió al usarlo por primera vez es que identifica cuándo tenemos un enlace de YouTube en el portapapeles, lo que nos permite descargar el vídeo incluso sin usar la aplicación en sí, aunque también podemos usar el programa completo para tener acceso a más opciones: ubicación de descarga, formato y calidad.

4K Video Downloader

No solo podemos descargar el vídeo de los enlaces que le proporcionemos, sino que también podremos descargar el audio por separado, si así lo queremos. Igual que YouTube By Click identificará el enlace que tenemos en el portapapeles y lo descargará, no sin antes configurar nosotros la resolución.

4K Video Downloader para Windows

No, 4K Video Downloader no nos descargará todos los vídeos que queramos en 4K, principalmente porque no todos los vídeos que queramos descargar estarán en ese formato. No obstante, si encontramos un vídeo que tenga resolución 4K si que podremos descargarlo en la calidad original, y por supuesto también podremos elegir una calidad inferior.

YTD Video Downloader

Desde YTD Video Downloader podremos descargar los vídeos de más de 60 portales de Internet (entre ellos por supuesto YouTube, Vevo, DailyMotion y el mejor de todos los sitios, Facebook). Simplemente tendremos que pegar la URL del enlace en el que aparece el vídeo y si es compatible (lo más probable) comenzará a descargarse.

Basic YTD Video Downloader para Windows

No solo podremos descargar vídeos sino que también podremos convertirlos a otros formatos como WMV, AVI o MP3. Por último, podremos, a diferencia de otros muchos programas de este tipo, pausar y reanudar la descargar cuando queramos y cuantas veces queramos.

Ares Catcher

Ares Catcher permite transformar a otros archivos y si lo queremos también podremos exportar para iTunes. Es compatible con YouTube, blip.tv, Vimeo, Tu.tv, Metacafe y DailyMotion. No es compatible con muchos sitios, como vemos, pero sí que lo es para YouTube, que ocupa casi el 100% del reclamo en este tipo de apps.

Ares Catcher en Windows

Incluye un navegador web para que podamos navegar a través de Internet y descargar el vídeo que queramos. Es multitarea, así que podremos descargar más de un vídeo al mismo tiempo (esto, por ejemplo, en otros no podemos hacerlo a no ser que tengamos la versión de pago).

xVideoServiceThief

xVideoServiceThief tiene un par de características especiales: podemos descargar vídeos X y además podremos establecer un filtro para que los niños de la casa no descarguen cosas indebidas (en el primer uso tendremos que configurar esto, y no es una opción reversible). Tenemos una versión portable para Windows que no requiere instalación, además de que es más ligera. No obstante sí que cumple con las mismas funciones.

xVideoServiceThief para Windows

Una de las ventajas de este programa es que podemos arrastrar y soltar la URL directamente desde nuestro navegador web preferido o desde cualquier otra aplicación, por lo que el proceso es algo más rápido (no tendremos que estar copiando y pegando). Cuando copiamos una URL al correspondiente campo, en caso de que la web no sea compatible este se teñirá automáticamente de rojo.

Todos los vídeos que descarguemos con cada una de estas aplicaciones quedarán guardados de forma local en nuestro ordenador, por lo que aún estando sin conexión podremos hacer uso de ellos.