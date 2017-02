Rojadirecta es una web en la que podemos ver partidos de forma online y por supuesto de forma totalmente gratuita. No solo fútbol, sino también tenis, baloncesto o F1, entre otros deportes. Funciona desde 2005 y ha sido uno de los sitios más punteros en español en este sector. El problema es que Canal+, ahora Movistar+ demandó a la compañía que gestiona Rojadirecta por pérdidas económicas debido a la piratería. Por fin, el 1 de febrero, un juez de A Coruña del Juzgado de lo Mercantil número 1 el que ha dictaminado que la web debe cesar de forma inmediata toda aquella actividad ilegal.

Se entiende como ilegal el hecho de ofrecer contenido del que no tienen derechos de propiedad intelectual. Toda la actividad que realizaban hasta ahora era pirata, así que la web entera tendrá que dejar de funcionar, tanto de Rojadirecta.com como de cualquier otro dominio que pudiera existir.

Un poquito de historia

La empresa que está detrás de Rojadirecta es Puerto 80 Projects. Su fundador es Igor Seoane y ya había tenido problemas legales con Google antes de verse inmerso en una pelea por cerrar Rojadirecta (que ha durado años, desde 2007 concretamente). En concreto, la compañía de Mountain View ya se había metido en problemas legales con este personaje debido a que había rescatado los dominios de gogle.es, guugle.es y googil.es. Esta batalla la ganó Igor, pero como vemos ahora con esta nueva sentencia no siempre ha podido salirse con la suya.

La historia legal de Rojadirecta comienza en 2007, Prisa (concretamente una de sus marcas: Audiovisual Sport) demandó por primera vez a Rojadirecta por suponer pérdida millonarias a la compañía. Seoane se presentó en el juzgado acompañado de abogados expertos en la materia y consiguió ganar, pues alegó que él simplemente hacía de intermediario, por lo que no hacía nada mal. Por cierto, las leyes en este aspecto ya están cambiadas para que esto no pueda volver a suceder.

Tarjeta roja a Rojadirecta

Otra de las batalles legales en la que se vio inmerso fue en 2011 cuando el FBI decidió cerrar tanto Rojadirecta.org como Rojadirecta.com sin previo aviso, como cuando cerraron Megaupload. Por si fuera poco, siguió ofreciendo su contenido en otros dominios y además demandó al gobierno estadounidense. En 2012 Igor tuvo de vuelta sus dos dominios embargados por E.E.U.U., todo un emprendedor, vaya.

Es increíble que aún siga funcionando algunos de los dominios de Rojadirecta, pues ya en noviembre de 2016 se dictaminó que violaba los derechos de autor provocando unas pérdidas de 500 millones de euros anualmente a la industria de la televisión. Actualmente lo hace bajo los dominios www.rojadirectatv.tv y www.tarjetarojaonline.me.

Rojadirecta funcionando sobre el dominio RojadirectaTV.tv

Igor no está solo, y es que al parecer trabaja con el dueño de FutbolEnVivoAlDia (que lleva funcionando desde el año 2000), pues según he podido investigar, los dominios en los cuales funciona actualmente Rojadirecta están a nombre de Máximo Romero De la Cruz. Esto podría suponer un impedimento legal que atrasaría el cierre de Rojadirecta, a no ser, claro, que Máximo perteneciese al grupo Puerto 80 Projects.

La sentencia no es firme, por lo que Rojadirecta podrá apelar, y conociendo el historial del fundador lo hará, por supuesto. Por otro lado, aún queda pendiente de asignar cuál será la indemnización, aunque podría tratarse de una cifra millonaria, pues como vemos las pérdidas que ha provocado desde su apertura hace ya doce años son gigantescas.

Por el momento podemos seguir usando Rojadirecta en los dos dominios que siguen funcionando, aunque si lo queremos también podemos usar cualquiera de las otras alternativas. El hecho de que esta web cierre no quiere decir que el visionado de deportes online gratuitos muera, pues tenemos varias webs más donde podremos ver numerosos eventos.