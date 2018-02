Hoy no os vamos a presentar en absoluto un programa que destaque por su originalidad pero no por ello deja de ser útil y funcional. Aunque hay cientos de programas desarrollados para descargar vídeos de Internet y convertir su formato, muchos incluyen demasiadas opciones que la mayoría de usuarios no necesitan.

No es el caso de Allavsoft - Video Music downloader, un software que permite descargar vídeos de las principales plataformas online de vídeo como YouTube o Vimeo y convertir estos ficheros multimedia al formato que el usuario necesite según el dispositivo en el que lo vaya a reproducir.

Un motor de descarga rápido y eficaz

Este software, además de ser fácil de usar para todos los usuarios, incluye un rápido motor de descarga capaz de aprovechar toda la velocidad de la conexión a Internet. Además, para ser aún más eficiente, permite descargar varios vídeos al mismo tiempo mediante el pegado de más de un enlace en la barra para las URL.

Descarga fácilmente los vídeos de YouTube que más te gusten para poder verlos una y otra vez en tu ordenador, smartphone o tableta.

En la ventana principal del programa, tras copiar las URLs que el usuario desee descargar, Allavsoft permite convertir automáticamente formato del fichero una vez se descargue para realizar ambos pasos en uno y ganar tiempo. Además de ser compatible con los formatos más comunes como AVI, MP4 o MOV, permite convertir el fichero según el dispositivo en el que el usuario desee reproducirlo en caso de que no sepa cuáles podrían ser compatibles: dispositivos Android, iPhone y iPad, Apple TV, PS3, Xbox...

Características de Allavsoft Video Downloader