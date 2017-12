¿Qué pensarías de un juego de fútbol si te dicen que su desarrollador no tiene el más mínimo interés en este deporte? Ni lo comprende, ni quiere. Y, sin embargo, por alguna razón que no se alcanza a comprender, se ha sacado de la manga un juego que lo peta en Steam: Behold the Kickmen.

Un juego de fútbol hecho por alguien que no comprende ni tiene interés en lo que se conoce como 'El maravilloso juego'.

Su creador asegura que todo comenzó como una broma tonta en Twitter que acabó floreciendo en un juego muy cañero de acción futbolística. Y así llegamos a la simulación de este deporte más incorrecta que puedas imaginarte. Se trata de un título para un único jugador, en el que aparte de disputar encuentros de lo más originales, podrás sumergirte en un apasionante modo historia en el que incluso podrás tomar decisiones insultas y estúpidas. Conviértete en el mejor jugón y consigue un trofeo para ponerlo en la repisa de la chimenea y enseñárselo a las visitas. Además de la administración del equipo, las funciones que puedes ejecutar en este juego son limitadas, pero no necesita más:

Patear.

Pasar.

Placar.

Moverte por el césped.

Marcar goles.

La simulación de fútbol menos excitante y más incorrecta del año.

Alternativas para los no futboleros

El crear un juego de fútbol diseñado por alguien al que este deporte le deja frío, tiene sus ventajas. Una de ellas es que se pasa por la torera muchas de sus normas y reglas, y otra es que ha pensado en otros como él. Si quieres descargar este juego para probarlo, pero no tienes realmente interés en el "deporte rey", tienes la opción de poner una skin para ambientar los partidos en un futuro distópico y sangriento, creando así dos maneras de jugar dentro del mismo título.