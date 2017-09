Te acabas de comprar una nueva y flamante tablet con Windows con la que pretendes entre otras muchas cosas leer tus libros cómodamente sin ir cargando por la calle con ladrillos de 500 páginas. El problema viene a la hora de encontrar una aplicación que ofrezca todo lo que necesitas para leer, que organice tu colección y si es gratis aún mejor.

Book Bazaar Reader es una aplicación que te recomendaría probar ya que no sólo ofrece una interfaz cómoda para organizar tus libros y leerlos, sino que además puedes personalizar su información (como por ejemplo cambiarle el nombre o la imagen con la que aparece en el catálogo) o si no te apetece ni leer, puedes activar el narrador y hacer que la aplicación lea por ti en voz alta.

Como extra muy interesante, incorpora un gestor de descargas para acceder a algunas de las principales webs de libros electrónicos o descargar directamente desde Internet. El punto negativo de esto es que todas las webs que te ofrece son en otros idiomas, por lo que no hay nada en español.

Posibles aplicaciones alternativas

Si perteneces a ese grupo de amantes fieles a Windows 7 y te niegas a dar el salto a Windows 10, no podrás acceder a la tienda para descargar aplicaciones, por lo que una posible alternativa podría ser Lucidor, un programa para leer todo tipo de libros electrónicos. Para Windows 10 también tenemos como principales alternativas a freda epub book reader o Bookviser Reader

A la hora de editar la información de tus libros, la mejor aplicación que hay sin duda alguna es Calibre. Probablemente te suene ya si eres usuario de un ebook Kindle, ya que mucha gente la conoce y es la que te permite convertir los libros al formato de lectura de Kindle. No te preocupes si no tienes un Kindle, podrás editar los datos de todos tus libros al igual que modificar la estructura del texto.

Otras alternativas para Android podrían ser Moon+ Reader o Aldiko Book Reader, aunque la pega de estas es que no disponen de narrador integrado. Para cuando no quieras leer tú sino sentirte poderoso y que lean las máquinas para ti, puedes probar NaturalReader Text to Speech.