Una de las franquicias más importantes de los juegos de acción es Call of Duty, la cual ofrece acción en primera persona, poniéndonos en la piel de un soldado que deberá luchar junto con muchos otros, a través de diferentes campañas, que pondrán a prueba no sólo nuestra habilidad, sino también nuestra inteligencia.



Call of Duty 4, también conocido como Modern Warfare, nos transportará a un conflicto ficticio entre varios países en Oriente Medio, y nos deberemos meter en la piel de un marine estadounidense y un miembro de las S.A.S. británicas en las diferentes pruebas del modo campaña, obligándonos a cumplir con todo tipo de misiones de asalto, infiltración o liberación de soldados.



El juego cuenta con un apartado gráfico excepcional, una jugabilidad totalmente mejorada y una banda sonora que pondrá los pelos de punta a más de uno.



Si conocías esta saga con anterioridad y quieres descubrir lo que esta nueva versión te depara, no lo pienses más y descarga la demo de Call of Duty 4 Modern Warfare.

Requisitos e información adicional: La demo permite jugar a la misión The Bog del modo campaña.

