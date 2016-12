Aprender a conducir puede ser estresante, sobre todo en ciudades grandes o en carreteras que nos son totalmente desconocidas. City Car Driving es un simulador de conducción muy diferente a los que estamos acostumbrados, muy adecuado para conductores noveles o para los que todavía estén haciendo prácticas en la autoescuela.

En lugar de encontrarnos un escenario en el que correr y derrapar a toda velocidad, llevar pasajeros en un tren o repartir mercancías en un camión, deberemos conducir un coche según las normas de seguridad vial, señalizando giros, siguiendo todas las señales de tráfico y dando prioridad a los peatones. En otras palabras, se trata de un simulador de prácticas de conducción.

Aprende a controlar los nervios al volante.

Características

Si todavía dudas de la posibilidad de encontrar un simulador de conducción capaz de generar una situación real al volante, estas características te van a demostrar que los desarrolladores de este juego han tenido en cuenta cada detalle posible:

Incluye tanto las normas de conducción europeas como las americanas .

. 11 vehículos diferentes para conducir.

El jugador puede hacer 24 misiones de distintas dificultades para prepararse ante situaciones extremas e inesperadas durante la conducción.

para prepararse ante situaciones extremas e inesperadas durante la conducción. Los mapas se generan de forma aleatoria para que la conducción sea más interesante.

Las condiciones de conducción y meteorología son totalmente reales (nieve, lluvia, hielo, niebla...).

Modo de conducción para zurdos y diestros.

Dispone de autódromo (circuito cerrado) en el que aprender movimientos y maniobras concretas.

Motor de física realista.

El simulador incluye un plano de la ciudad para que el jugador no se pierda en este gran mundo virtual, además de ciertos consejos de navegación cuando se está en la carretera.

Además de todo esto, el juego incluye situaciones peligrosas que ayudan al conductor novel a aprender a reaccionar al volante ante ellas como por ejemplo: un coche conduciendo en sentido contrario a la marcha, un carril cortado, un peatón cruzando sin paso de cebra, luces rotas por la carretera, etc. Más realismo, imposible.

¿Aprobarás o suspenderás el examen de conducir?

Este simulador incluye un sistema de valoración de conducción muy completo con diferentes reglas y estadísticas. Al conducir en él, recibirás avisos y notificaciones a cada error cometido para que no tengas que repetirlo y te explicará la forma correcta de realizar esa maniobra o movimiento concreto. Con mucha práctica y gracias al registro de infracciones, podrás hacer cada vez menos errores, gastar menos dinero en tus prácticas reales al volante y aprobar antes el examen práctico del carnet de conducir.

¿Existe un generador de números de serie?

Evidentemente, no. Si has llegado aquí esperando poder descargar City Car Driving en español gratis, no vas a tener suerte. Aunque el fichero es de descarga libre, se necesita un número de serie válido para poder activar el simulador y empezar a mejorar tus reacciones al volante y este código no se puede generar si no es mediante pago. El único modo de jugar es el de adquirir la licencia de 25 dólares disponible en la web del desarrollador.