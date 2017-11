Un buen software de copias de seguridad debe ser rápido, simple y con las opciones más necesarias. Justo lo que ofrece Handy Backup. Este programa es realmente simple y ofrece desde copiar el contenido de una carpeta a una unidad flash de forma periódica hasta comprimir los directorios que queramos y subirlos a un servidor mediante FTP.

Solución fácil y sencilla para todas tus copias de seguridad

Realizar backups periódicos es algo que muchos usuarios no valoran pero que puede ser toda una salvación porque no son pocos los discos duros que se corrompen o los sistemas operativos que dejan de funcionar. Gracias a Handy Backup, este tipo de problemas ya no supondrán pérdidas de archivos. En cuanto se note el menor fallo, se restaura y arreglado.

Garantiza la disponibilidad de tus datos estés donde estés.

La configuración de las tareas de backup es muy simple, con un sencillo asistente que preguntará todos y cada uno de los datos que se precisen según las opciones que vayamos eligiendo. Handy Backup es perfecto para estar siempre abierto y copiando los archivos que consideremos imprescindibles.

Handy Backup permite guardar los correos de tu gestor favorito (Outlook, Windows Mail o Thunderbird incluidos) y soporta plugins que le añaden funciones respecto a varios programas como Skype, Photoshop o Yahoo! Messenger, unas funciones muy a tener en cuenta.