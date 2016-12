Héctor Hernández 7 / 10

My Lockbox es un software que te permite salvaguardar cualquier carpeta de miradas indiscretas. Gracias a su encriptación, será imposible acceder a los directorios que nosotros decidamos sin conocer la contraseña. Así podremos tener nuestra zona de seguridad en cualquier PC.



Al instalar My Lockbox nos encontraremos con un programa muy simple pero que se integra perfectamente en Windows, incluso podremos elegir que muestre una opción en el menú contextual para bloquear cualquier carpeta fácilmente. Al ser compatible con FAT, FAT32 y NTFS, no nos tendremos que preocupar por el formato del disco que estemos utilizando.



Por otra parte, My Lockbox asegura los directorios instantáneamente, sin necesidad de hacer copias o de cualquier proceso secundario. Además, permite configurar atajos de teclado que nos den un acceso rápido y fácil a las funciones de este programa de seguridad.



Una de las implementaciones más importantes de My Lockbox es que avisa antes de proteger con password las carpetas importantes, así, los usuarios menos avanzados no podrán bloquear carpetas como la de Windows, vitales para el funcionamiento del sistema.

Requisitos e información adicional: Se requiere un compresor compatible con ZIP para ejecutar el archivo.

