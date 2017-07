¿Estás aburrido y necesitas contacto humano? ¿Tienes muchas ganas de conocer gente, pero muy pocas de salir de casa? Como (casi) siempre, Internet acude al rescate. Si te apetece contactar con gente sin necesidad de pasar por una compleja página de registro en la que tienes que dar hasta tu historial dental, puedes acudir a Talk!, la plataforma de chat donde puedes encontrar amistad o incluso algo más.

Talk! es una herramienta de citas donde todo es posible.

Es una app tremendamente sencilla para Windows 8 y Windows 10, con un diseño un tanto chabacano y horterilla, pero rápido y eficiente. Para crear tu perfil, tan solo necesitarás especificar un nombre, tu género y tu país. Además, puedes incluir una foto, tu edad, una descripción corta sobre ti y elegir si quieres compartir con el resto de usuarios de dónde eres o no. Y ya está, podrás empezar a chatear sin más complicaciones.

Crea tu perfil en 30 segundos y empieza a hablar con personas de todo el mundo.

Una sencilla pantalla dividida en tres

Una vez dentro, verás que tu pantalla de Talk! se divide en tres secciones. La primera es un chat rápido entre la gente que está conectada. Puedes insertar imágenes y unos emoticonos que son más feos que pegar a un padre. En la pantalla del centro encontrarás los perfiles de los usuarios disponibles. Puedes filtrarlos por sexo, rango de edad, país y si están conectados en ese momento o no. Si encuentras a alguien que te guste, puedes iniciar un chat privado con esa persona, que es el cuadro que aparece a la derecha de la pantalla. Desde ahí también podrás mandar mensajes aunque el otro no esté conectado. Y, cómo no, tienes la oportunidad de expresar tu mejor lado a través de esos emoticonos que provocarían pesadillas hasta al todopoderoso Cthulhu.