Siempre que me hablan de plataformas de ligoteo a través de Internet me acuerdo del profesor Frink de Los Simpsons respondiendo a un joven Apu que, en un futuro, los ordenadores nos servirían para ligar, pero que las parejas formadas serían tan perfectas que la emoción de la conquista se perdería para siempre. Bueno, creo que podemos afirmar que el profesor Frink se equivocaba. Al menos en este futuro, las parejas creadas por este tipo de herramientas están muy lejos de ser perfectas. Pero algo tendrá Tinder, porque cuenta con millones de usuarios (más o menos satisfechos, eso ya no lo sabemos). Ahora también tienes disponible Timber, la versión de esta popular app para ordenador y Windows, para conocer gente y ligar desde tu portátil.

El mejor cliente de Tinder universalmente disponible en teléfonos, tablets, portátiles y Windows.

El primer problema que le veo a Timber es que, como en su versión para móviles, tienes que iniciar tu sesión necesariamente con Facebook. Y tiene que ser una cuenta con coleguitas y fotos, nada de una cuenta hecha de nuevas expresamente para cortejar al personal. Aunque podemos mirarlo desde otra perspectiva ya que, en el fondo, eso le otorga cierta legitimidad y un leve grado de confianza a esta plataforma.

Timber es un cliente premium de Tinder para dispositivos de Windows.

¿Qué puedo hacer con Timber?

Su función principal consiste en conocer gente que se ajuste a tu perfil y a tus intereses y que esté espacialmente cerca de ti. Podrás hacer prácticamente lo mismo que con la aplicación, pero desde tu PC:

Navega entre fotos de usuarios y clasifícalos entre "me gusta" o "no me gusta" deslizando el perfil a derecha o izquierda (o utilizando los botones).

No olvides el famoso botón de "me supergusta".

Botón de volver atrás por si la has liado.

Chatea con gente con la que encajas, siempre que los dos hayáis elegido "me gusta".

Escoge entre localización automática o manual, para seleccionar el lugar donde quieres buscar gente.

Bloquea a usuarios con los que no quieres contacto.

Filtra a tus posibles conquistas por edad, grupo, distancia o interés.

Usuarios de Windows 8 abstenerse, este software solo está disponible para Windows 10. Ale, ale, no perdáis el tiempo, a ligotear.