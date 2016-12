Dos años después del lanzamiento del primer Titanfall por parte de Respawn Entertainment y Electronic Arts, llega su esperada secuela que nos devuelve al mundo futurista en el que las guerras se luchan con la ayuda de Titanes (trajes robóticos o exoesqueletos). En Titanfall 2 volveremos a disfrutar de un juego de acción del género FPS o first-person shooter, pero esta vez con nuevos modos de juego mucho más interesantes.

Al igual que en la primera parte de este juego de disparos en primera persona, volveremos a calzarnos nuestro exoesqueleto en el modo multijugador en el que tendremos que librar intensas batallas individuales o por equipos y en el que podremos echar mano de más Titanes que nunca y desplegar nuevas habilidades durante los combates.

Un nuevo modo single-player que hará las delicias de los más gamers.

Pero la gran novedad viene con el nuevo modo para un solo jugador en el que encarnaremos a un joven soldado, Jack Cooper, atrapado tras las líneas enemigas, que debe entrenar duro y practicar para desarrollar todas sus habilidades y convertirse en el mejor piloto de Titanes.

¿Cuándo sale Titanfall 2?

Pero, ¿todavía no te has enterado de que el juego ya ha salido? Pues sí, se lanzó el pasado mes de octubre, pero no sólo para PCs Windows, descargable a través de Origin (como todos los juegos de Electronic Arts), sino también para Xbox 360 y PS4. Ahora que por fin te has enterado, corre a la plataforma de distribución digital de EA para descargar tu copia.

¿Cuáles son los requisitos? ¿Podrá mi PC soportarlo?

Con un juego tan potente y exigente como esta secuela de Titanfall es normal preguntarse si nuestro ordenador será capaz de hacer correr semejante videojuego. Pues bien, debes saber que para ejecutar TF2 en tu PC necesitarás Windows 7 o superior (64 bits), un procesador i3 o superior (se recomienda i5), 8 GB de RAM y 45 GB de espacio libre en tu disco duro, además de una buena tarjeta gráfica (NVIDIA Geforce GTX 660 2GB o AMD Radeon HD 7850 2GB), DirectX 11 y una conexión a Internet con una velocidad superior a los 512kbps. Si crees que cumples con todo lo anterior, no dudes en adquirir el juego en Origin, si no, mejor espera a renovar tu PC.