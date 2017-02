A estas alturas es una obviedad decir que es necesario contar con buenas medidas de seguridad en tu ordenador para protegerte de malware como virus, troyanos, phishing, gusanos y demás. Webroot SecureAnywhere AntiVirus es una herramienta desarrollada con este fin y protegerá Windows con solvencia.

Un antivirus ligero, rápido y eficaz.

¿Qué características nos ofrece?

Este programa trabaja simultáneamente en tres direcciones para asegurar al usuario. Y lo hace con especial atención sobre nuestra conexión a Internet ya que es la fuente de muchos de los peligros a los que se expone cualquier usuario, ya sea en PC, Mac, Android, iOS o, en menor medida, Linux. El antivirus de Webroot por tanto cuenta con:

Protección en la nube : cuenta con actualizaciones en tiempo real y conexión permanente al centro de datos que evalúa amenazas descubierta.

: cuenta con actualizaciones en tiempo real y conexión permanente al centro de datos que evalúa amenazas descubierta. Navegación segura : inspección de URLS para evitar estafas y las webs de contenido malicioso.

: inspección de URLS para evitar estafas y las webs de contenido malicioso. Protección antiphishing: con un funcionamiento en segundo plano, protege del robo de nombres de usuario, números de cuenta e información personal.

Todo ello sin dejar de lado la capacidad para hacer completos escaneados del sistema operativo y sus unidades de almacenamiento a fin de que puedas usar tu ordenador sin peligro alguno.

¿Qué es mejor? ¿Webroot, McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro…?

Diferentes tests y comparativas de rendimiento sitúan a este antivirus varios pasos delante respecto a algunos de su competencia. Por un lado por su ligereza ya que ocupa poco más de dos megas de espacio en el disco y una cantidad muy baja de RAM: menos de 5 megas. A su vez cuenta también con el tiempo medio por escaneado más bajo, dejando la marca en 1,2 minutos.

Una buena opción si quieres apostar por una solución de seguridad que no comprometa el rendimiento de tu equipo. Eso sí, no es gratis, ¿pero no vale la pena por tu tranquilidad?