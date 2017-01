No importa que YouTube sea un repositorio descomunal de vídeos online en HD, a la carta y siempre disponibles (aunque con publicidad a veces, sí). No importa porque siempre querremos descargar el vídeo de turno de Justin Bieber (Dios me libre), el del partido de tu equipo marcando el gol de la victoria contra el Villabotijos de Abajo o ese de gatitos monísimos. Y todo eso porque luego los cargaremos en la tablet, los compartiremos por WhatsApp desde el smartphone o simplemente lo editaremos para echarnos unas risas.

Todos los vídeos de Internet no caben en tu disco duro. Compruébalo con este programa.

Sea cual sea tu propósito cuentas con todo tipo de programas para este menester y uno de ellos es xVideoServiceThief, que poco o nada tiene que envidiar a otras aplicaciones similares como aTube Catcher, del que tal vez podríamos sentenciar como un buen cuñado como el mejor programa para descargar vídeos de Internet).

Compatible con decenas de servicios de vídeo online en streaming

Es precisamente su punto fuerte la gran cantidad de portales y servicios con los que es compatible y que te permitirán obtener vídeos de todo tipo. Esta y otras características y funciones es lo que le convierten en el favorito de millones de usuarios:

Soporte para decenas de portales web : así es, tras su última actualización eran más de 90 (aunque alguno que otro ha echado la persiana y ha cerrado). Encuentras algunos de contenido generalista como YouTube, Metacafe, Vimeo o LiveLeak, pero también servicios de contenidos para adultos… que era lo que querías saber, va, que nos conocemos.

: así es, tras su última actualización eran más de 90 (aunque alguno que otro ha echado la persiana y ha cerrado). Encuentras algunos de contenido generalista como YouTube, Metacafe, Vimeo o LiveLeak, pero también servicios de contenidos para adultos… que era lo que querías saber, va, que nos conocemos. Conversión integrada de vídeo : incorpora un conversor para que cualquier vídeo lo puedas convertir a formatos populares y compatibles con cualquier dispositivo como Android o iPhone. AVI, MPEG1, MPEG2, WMV, MP4, 3GP o MP3 son algunos de ellos.

: incorpora un conversor para que cualquier vídeo lo puedas convertir a formatos populares y compatibles con cualquier dispositivo como Android o iPhone. AVI, MPEG1, MPEG2, WMV, MP4, 3GP o MP3 son algunos de ellos. Descarga prácticamente cualquier vídeo gracias al soporte para protocolo web HTTP y RTMP .

. Establece un horario de descargas: cuenta con una función para programar descargas. De esta manera puedes utilizar el ancho de banda de Internet cuando no estás usando tu PC.

Descarga vídeos de manera simultánea y ahorra tiempo.

y ahorra tiempo. Soporte para extensiones y plugins .

. Función para pausar y reanudar descargas . De esta manera si necesitas más ancho de banda por cualquier otro motivo no has de cortar tu cola de bajada.

. De esta manera si necesitas más ancho de banda por cualquier otro motivo no has de cortar tu cola de bajada. Buscador integrado para comenzar la descarga o simplemente para reproducirlo dentro del programa.

para comenzar la descarga o simplemente para reproducirlo dentro del programa. Soporte drag & drop que te permite arrastrar los enlaces directamente a la interfaz y te evitas tener que copiar y pegar las URL.

que te permite arrastrar los enlaces directamente a la interfaz y te evitas tener que copiar y pegar las URL. Actualizaciones automáticas cada vez que sale una nueva versión (recuerda autorizarlas en tu firewall ).

cada vez que sale una nueva versión (recuerda autorizarlas en tu ). Soporte para conexiones a través de servidores proxy aunque se encuentra en versión beta.

aunque se encuentra en versión beta. Registro de descargas.

de descargas. Interfaz preparada para personas con discapacidad .

. Protección infantil para que tus retoños no se descarguen nada de eso que no quieres que vean (como partidos del Madrid, vídeos de Melendi o algo así).

Este popular gestor de descargas ha dado el salto también a otras plataformas como Linux y Mac pero por ahora no hay APK que valga para Android. Como alternativa en tablets y smartphones quizá es mejor que descargues Tubemate ya que no tiene pinta de que vaya a haber una versión para estos dispositivos móviles.

¿Cómo funciona xVideoServiceThief?

Veamos, para saber cómo usar y cómo descargar con este programa no necesitas tutorial, guía ni a tu sobrino el que estudia informática. Está tirado y se puede utilizar como otro programa de este tipo:

Paso 1: nada más ejecutar el programa, en la parte inferior, dispones de una caja desde donde configurar la carpeta donde almacenar tus vídeos o el audio de estos. Puedes modificarla a tu antojo. Paso 2: en la parte derecha de la interfaz está la opción Añadir vídeo. Si pulsas sobre ella se abrirá una ventana donde podrás pegar la URL. Paso 3: pulsas en Aceptar y esperas pacientemente a que baje tu vídeo (dependerá de tu conexión y del servidor).

Desde Más opciones encontrarás precisamente lo que dice ofrecer (sorprendido, ¿eh?). Aquí podrás configurar el formato de salida, idiomas, los horarios de descarga, la resolución, la calidad del sonido…