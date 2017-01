LineageOS es el proyecto que continuará lo que un día fue CyanogenMod: una alternativa gratis y libre al software oficial de cada uno de los fabricantes, aunque con un par de matices que ya detallemos más adelante. Ya tienen disponible su software para seis terminales, entre ellos algunos tan famosos como el Nexus 6P o el Moto G4. Esta lista, la de los terminales compatibles no se queda aquí: irá creciendo conforme el equipo de desarrollo vaya avanzando, pero no llegará a ser tan grande como un día lo fue. Como todos sabremos a estas alturas, Cyanogen Inc. ha puesto fecha por fin a su cierre oficial.

El proyecto original nació como una alternativa para todos aquellos que estuviesen cansados de la pesada capa de personalización de su terminal. Bien porque querían tener mayor control sobre sus terminales o bien porque querían mayor nivel de personalización.

LineageOS tomará el relevo de CyanogenMod

No solo se dedicaban a desarrollar ROMs, sino que llegado un punto también crearon aplicaciones alternativas a las oficiales de Google debido a una disputa legal que comenzó en 2009. Existe desde Android 1.5 Cupcake y desde luego es una muy mala noticia que deje de existir a estas alturas. Han sido 8 años de la mano y eso no se olvida fácilmente.

Logo de LineageOS

37 versiones más tarde, el proyecto que prometía, desaparece. Fueron más de 100 los dispositivos que llegaron a disponer de esta versión de Android durante toda su historia. Podíamos instalar Android 6.0, en terminales con 4 años, algo totalmente increíble.

Pero no desaparece del todo, pues nos deja un legado: LinajeOS, como lo conoceríamos en español. Ya en 2013 el proyecto casi se bifurca en parte debido a que hubieran desavenencias de si las estadísticas anónimas (los datos de las personas que tienen instalada la ROM) debían ser obligatorias o no, pues esto ayudaría a mejorar al equipo de desarrollo a saber si realmente estaban realizando un software útil o si por el contrario eran pocos los usuarios que usaban la versión del sistema operativo. Por suerte (o así opinábamos en ese entonces) dieron marcha atrás en este aspecto y el proyecto se mantuvo unido.

¿Cómo puedo actualizar mi terminal a Lineage OS?

Los usuarios que tengan suficiente conocimiento podrán flashear sus dispositivos y actualizar la versión de Android a una más reciente. Podrá ser o bien a la nueva ROM o bien a otros proyectos si los hubiera. El resto de usuarios, a no ser que la marca de soporte oficial, se quedarán sin poder actualizar. No obstante, el repositorio de GitHub del antiguo proyecto sí seguirá online.

Descargas de las ROM de LineageOS desde la web oficial

Lista de dispositivos compatibles

No todos los terminales que antes estaban soportados actualizarán. Tan solo los más populares serían los que (de momento) podrían actualizar. Para pasar desde CM tendremos que instalar lo que los chicos de Lineage conocen como Experimental ROM, lo que sería una ROM de transición desde CyanogenMod. De momento estos son los terminales que pueden instalar las ROMs de Lineage OS:

Nexus 6P

Nexus 5X

Moto G4/G4 Plus

Nextbit Robin

Xiaomi Redmi 1S

La instalación se hará igual que cuando instalamos CM en su momento, es decir, siguiendo concretamente los mismos pasos (por medio de flasheo, cada modelo tiene un método concreto). Una vez vayan saliendo con el tiempo las versiones estables podremos instalarlas o bien por medio del ZIP o bien por medio de centro de actualizaciones de Lineage OS.

¿Qué pasará con el resto de los terminales con CyanogenMod?

El proyecto inicial como vemos era muy ambicioso: lanzar una ROM para cada uno de los dispositivos del mercado. Al principio el proyecto fue sin ánimo de lucro, pero poco a poco se ha ido "profesionalizando" y acabaron constituyéndose como empresa, con todo lo que ello conlleva.

Logo de CyanogenMod

Algunos fabricantes como Oppo, Micromax, OnePlus, ZUK, BQ o Alcatel confiaron en la empresa para que desarrollase una versión de la ROM específica para sus terminales, de modo que estos saldrían al mercado con la versión preinstalada. Parecía muy buena idea, y es que así los fabricantes tendrían solamente que encargarse del hardware y Cyanogen Inc. se encargaría del software y todo lo que ello conlleva.

Ahora, podemos comprobar que muy buena idea no era, pues al desaparecer la empresa todos esos terminales se quedarían sin soporte, tal y como ha pasado. Ya hay fabricantes como Wileyfox que han lanzado un comunicado oficial explicando qué ocurrirá con todos esos smartphones que portaban este SO. En el caso del resto de las marcas, aún no se han manifestado, pero, por ética, aunque el problema no lo hayan provocado ellos, deberían asumir el desarrollo de las actualizaciones.

Pero, ¿cuáles han sido las causas reales del cierre de Cyanogen Inc.?

Fue en 2013 cuando comenzó lo que acabaría con el proyecto de software libre: el hecho de comercializar la ROM. Empresas como Telefónica o Microsoft, entre muchas otras, acabaron invirtiendo en Cyanogen, lo que provocaría poco a poco un desvirtuamiento del propósito inicial. Microsoft, por ejemplo, incluyó "publicidad", además de aplicaciones propias (en una ROM, por cierto, que presumía de no poseer bloatware). Tener un inversor privado implica un cambio radical, aunque a priori no se perciba. Una inversión tiene que tener un retorno, algo incompatible con un proyecto como lo era CM.

Otro de los motivos más importantes para que decidiesen echar el cierre fue que no consiguieron sacar beneficio económico. Ninguno de los dispositivos llegó a ser lo suficientemente vendido como para que Cyanogen pudiese llevarse un pellizco. Quién iba a pensar que la ROM más famosa de Android no conseguiría rentabilizar su trabajo.

Oficinas de Cyanogen Inc.

La muerte estaba asegurada cuando su terminal más famoso, el OnePlus One, dejó de portar de forma oficial esta versión modificada de Android para comenzar a desarrollar OxygenOS, la versión de Android propia de OnePlus. Con su terminal estrella fuera de juego, a la desarrolladora no le quedaba otra que buscar otros fabricantes, una ardua tarea que, como vemos, acabó de terminar con el proyecto. En julio de este mismo año se despidió al 20% de la plantilla (en total llegaron a ser casi 140 empleados) y CyanogenOS, un proyecto alternativo a CyanogenMod moriría a su temprana edad.

La verdad es que el fin del desarrollo de Cyanogen importa poco, o debería, pues como vemos, LineageOS volverá a ser lo que el proyecto de software libre fue en un principio, por lo que salimos ganando los usuarios.