PC Building Simulator es un juego indie muy real con el que podremos tener nuestro PC gamer soñado. Y es que tendremos que montar un ordenador por piezas desde cero, paso por paso, tal cual como lo haríamos en la vida real si estuviésemos montando uno. A este simulador no se le escapa ni un solo detalle, y es que no solo está pensado para pasar el rato (y por supuesto para soñar), sino que además tiene el objetivo de comprobar la compatibilidad entre componentes para verificar que está todo correcto y montarlo en físico.

Y sí, PC Building Simulator también sirve como método didáctico para aprender lo más básico de informática, que es, quizás, aprender a identificar las piezas de un PC y montarlas correctamente.

Cómo se juega

Lo primero que encontramos es una mesa con una caja de ordenador vacía. No podemos escogerla ni cambiarla. Al fondo, unos enchufes. Gracias a los controles, con el ratón podremos movernos libremente por el espacio, tanto en vertical, como en horizontal, y hacer giros de cámara (el juego está desarrollado en base a un motor gráfico 3D de Unity).

Colocamos el soporte para los tornillos, luego la fuente de alimentación y luego la placa base (si metemos la motherboard primero no entra, ni en el juego, ni en la vida real). Luego abrimos el slot del procesador de forma cuidadosa (los movimientos son muy reales) y ponemos la CPU. Volvemos a cerrar el slot, vamos al apartado de miscelánea y ponemos, cómo no, la pasta térmica. Para poner la tarjeta gráfica o la RAM tendremos también que abrir las ranuras correspondientes, pues si no no encajará.

Escritorio de PC Building Simulator

Faltan algunos detalles como los tornillos (y la animación de un destornillador atornillando que gire según el movimiento del scroll del ratón), pero al fin y al cabo se trata de un simple emulador para aprender acerca de los componentes de ordenador, y apretar un tornillo todo el mundo sabe, o al menos sobre el papel.

Por ahora tan solo tenemos un elemento de cada opción (por eso mismo se trata de una beta y no de una versión final). Es decir, tan solo podremos elegir una tarjeta gráfica, una RAM, una placa base... Aún no tenemos mucha opción para movernos, pero cambiará muy pronto.

Menú de PC Building Emulator

La versión Pre-Alpha podremos descargarla tanto para Windows como para Linux de forma gratuita, aunque también podemos realizar una donación para apoyar al desarrollo. No pesa mucho, pues no son más de 30 MB.

La descarga es mediante un fichero .7z, por lo que tendremos que tener algún descompresor compatible (lógicamente 7Zip es el mejor para este formato). Lo descomprimimos, tanto el ejecutable como la carpeta de datos que hay dentro (pues el juego necesita esa carpeta para funcionar, y sin descomprimirla no tiene acceso a ella).

La primera vez que lo abramos tendremos que seleccionar si queremos que salga a pantalla completa o no. Por defecto se abrirá en pantalla completa, así que si no lo queremos tendremos que seleccionar sobre la opción "Windowed". Una vez dentro, empezaremos con en el tutorial, pues como os decíamos, la versión completa está de camino.