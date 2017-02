En 2004 Google lanzaba Gmail, su servicio de correo y se convertía rápidamente en un competidor de otros ya consolidados como Yahoo o Hotmail. Hace tiempo superó a sus rivales debido a que en la compañía del buscador entendieron que tenían que utilizarlo como la puerta de entrada desde la que ofrecer distintos servicios a sus usuarios. Rápidamente se convirtió en poco menos que un estándar y ha sido abrazado por centenares de millones de usuarios en todo el planeta: desde los que únicamente lo han utilizado para registrar su Android a los que lo han convertido en un apéndice más de su persona por el uso que le dan en su vida privada y profesional.

11 funciones desconocidas y útiles de Gmail

Pero utilices Gmail mucho o poco, en el ámbito doméstico o en el profesional, es posible que haya funciones del mismo que desconoces. Funciones que algunas de ellas de haber sabido que existían te habrían facilitado tareas en no pocas ocasiones. Descubre algunas de ellas con la lista que te ofrecemos a continuación.

1. Activa las notificaciones en el escritorio

Si quieres estar siempre al corriente de si te llega correo nuevo o no Gmail permite la activación de notificaciones en el escritorio. Esta es otra de las funciones desconocidas por la mayor parte de usuarios... y la cuestión es que es tan sencillo como darse una vuelta por las opciones del correo.

Habilitar notificaciones de correo en el escritorio en Gmail

Puedes configurarlo para que te avise del correo nuevo, pero también para que te avise sólo del correo nuevo más importante.

2. Atajos de teclado

Entre las opciones que no todo el mundo conoce se encuentran las de las combinaciones de teclas. Algunas de ellas están siempre activas, tanto en Windows como en Mac, pero otras no. Otras hay que habilitarlas desde el menú de configuración.

Habilitar combinaciones de teclas en Gmail

De todas maneras, aquí encontrarás todos los atajos de teclado que puedes utilizar en Gmail tanto con Windows como con Mac.

3.Los puntos en tu dirección de correo no importan

Puedes enviar correos a pepitoperez@gmail.com y hacerlo también a pepito.perez@gmail.com o a p.e.p.i.t.o.p.e.r.e.z.@gmail.com y todos los correos llegan al mismo sitio. Es decir, que el punto en la dirección de correo carece de total significado en términos efectivos.

4. Crea listas de tareas

Sí, Gmail también dispone de una función para crear listas de tareas que nos ayuden a organizar mejor todo aquello que tenemos que hacer. En la parte superior izquierda encontrarás una pestaña desplegable junto a Gmail. Si pulsas en ella podrás seleccionar la opción Tareas.

Función para crear listas en Gmail

En la parte inferior derecha verás que se ha abierto una pequeña ventana, similar a la de redacción de correos. En ella podemos crear elementos a modo de lista que serán nuestras tareas, pudiendo añadir detalles en su interior como explicación de las mismas o fechas de vencimiento.

Ventana de creación de listas de Gmail

5. Cierre remoto de cuenta

¿Dejaste tu cuenta abierta en algún equipo y temes que alguien pueda husmear en tu correspondencia? No hay problema, puedes cerrar la sesión a distancia. Para ello debes dirigirte a la función de monitorización de actividad y que encontrarás en la parte inferior derecha de tu bandeja de entrada. Al hacer click en Información detallada una ventana emergente te dirá de inmediato desde qué ordenador y cuándo ha habido actividad en tu cuenta, de manera que sabrás si has sido tú el único en acceder o no.

La función de Información Detallada de Gmail te dice quién y cuando ha iniciado sesión en tu cuenta

En esta ventana emergente se te ofrecerá la opción de cerrar todas las sesiones que tengas abiertas en otros equipos tal y como se ve en la imagen. Únicamente necesitas hacer click sobre el botón.

Cierra remotamente todas las sesiones de Gmail

6. Copias de seguridad de los mensajes

Sí, es cierto que hay muchas maneras de hacer copias de seguridad del correo que almacenamos en nuestra cuenta. Pero pocas tan sencillas, y quizá obvias, como la que ofrece las propias opciones de Gmail. Basta con tener una cuenta de correo en la que queramos almacenar nuestro correo de Gmail (puede ser en Gmail o en otro proveedor de correo).

Haz copias de seguridad reenviando tu correo a una cuenta de respaldo

Si ya la tienes sólo necesitas ir a las opciones de tu cuenta y seleccionar en las opciones superiores la pestaña Reenvio y correo POP/IMAP. Una vez seleccionada, en una ventana emergente, podrás agregar tu dirección de reenvío y a partir de entonces todo tu correo será reenviado a la cuenta indicada.

7. Averigua quién difunde tu dirección de correo

¿Llega a tu correo correspondencia de servicios que no sabes cómo han conseguido tu dirección? Bien, a partir de ahora prueba a hacer lo siguiente:

Imagina que te registras como usuario en Malavida. Tu dirección de usuario de Gmail es pepitoperez@gmail.com, pues podrías añadir, por ejemplo,+malavida a tu nombre de usuario, que quedaría como pepitoperez+malavida@gmail.com.

Seguirás recibiendo el correo en pepitoperez@gmail.com sin ningún problema, pero sabrías si Malavida son los únicos que te envían correo o si por contra en Malavida nos hemos dedicado a mercadear con tu dirección y ahora son otros servicios los que te envían porquería al reconocer ese +malavida.

8. Buscar correo antiguo

La clave del éxito de Google ha sido ofrecer al usuario aquello que quería encontrar. Entonces, ¿por qué no aplicarlo al correo? Puedes buscar entre tu correo electrónico un mensaje, por antiguo que sea y por poca información que recuerdes sobre él, de manera precisa. Si despliegas las opciones de búsqueda avanzada que encontrarás en la flecha de la parte derecha de la caja de búsqueda del correo, encontrarás todo lo que necesitas para ajustar tu búsqueda al milímetro.

Las funciones de búsqueda avanzada permiten localizar cualquier mensaje

Puedes incluso crear un filtro fijo con los criterios de búsqueda elegidos.

9. Usa la versiones HTML o móvil para ahorrar datos

Si tienes una conexión muy lenta quizá te interese cargar la versión HTML de Gmail. Cargará antes al prescindir de todos los elementos gráficos que le dan ese aspecto tan "atractivo" a la interfaz. Es muy fácil y sólo basta con añadir a la URL de Gmail ¿ui=html. Es decir, que te quedaría algo así: https://mail.google.com/mail/?ui=html.

Consulta tu correo en la versión HTML para consumir menos datos navegando

Más de lo mismo con la versión móvil del servicio de correo, a la que podrás acceder copiando y pegando en tu barra de navegación la siguiente URL: https://mail.google.com/mail/?ui=mobile . Perfecto para conexiones lentas y para no pasarse de los datos contratados. Eso sí, debes saber que como bien advierte Google, no vas a contar con todas las funciones del correo.

10. Consulta el header del correo

El header de un e-mail ofrece mucha información sobre el remitente, lo que ocurre es que Gmail y la gran mayoría de servicios de correo la ocultan por defecto. Sin embargo puedes consultarlo con una simple acción. Una vez dentro del mensaje, despliega la pestaña que encontrarás junto a la flecha para responder el correo en la parte superior derecha del mensaje. Si selecciones Mostrar mensaje podrás consultar toda la información del remitente vinculada al envío del mensaje.

Consulta el encabezamiento de cualquier correo

11. Adjunta archivos rápidamente

No es necesario cuando queremos adjuntar un archivo hacer click en el icono de adjuntar y luego dedicarnos a navegar por nuestro disco duro buscando aquellos que queremos. Con un arrastrar y soltar sobre el correo que redactamos bastará para que Gmail se encargue de él. Eso sí, no funciona en Internet Explorer...

Para adjuntar varios a la vez no es necesario que lo hagas uno a uno, puedes hacerlo de un método similar al de Windows Explorer. Esta vez sí, pinchas en el botón para adjuntar archivos y seleccionas con CTRL en Windows o Command en Mac todos aquellos que quieras incluir en tu mensaje. Gmail los irá añadiendo uno a uno.