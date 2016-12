Pokémon GO sigue dando de qué hablar y sigue proporcionando titulares, para bien o para mal. No hay duda de que millones de usuarios en todo el mundo se han sentido impelidos a probarlo en algún momento u otro del tiempo, lo que no ha hecho sino alimentar la leyenda de este título como la mayor sensación móvil de todos los tiempos. Los números hablan por sí solos, es algo contra lo que no se puede discutir. En el momento de su salida al mercado Pokémon GO se convirtió en la definición perfecta de lo que pasa cuando el hype se crea de la forma correcta y contra eso no se puede luchar.

A día de hoy ya han surgido todo tipo de trucos relacionados con Pokémon GO. Desde aplicaciones radar -que Niantic está intentando cargarse a toda costa-, formas de jugarlo en el PC e incluso recreaciones alternativas a lo MMORPG, el juego móvil más popular de los últimos años ya ha pasado por toda una serie de trances que seguramente aún no han terminado.

Otra cosa que el juego tiene todavía son bastantes adeptos. Si tú eres uno de ellos, quieres conseguir toda la colección de pokémon pero no quieres moverte de tu sofá, entonces sigue leyendo porque esto te interesa.

Usar BlueStacks para jugar a Pokémon GO

Efectivamente, el emulador BlueStacks es la mejor solución para disfrutar de la experiencia Pokémon GO en el PC. Para poder instalar y jugar al juego usando este método sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Descarga la última versión de BlueStacks. Si tienes alguna versión anterior debes eliminarla.

Una vez tengas el emulador abierto verás Pokémon GO en la lista de aplicaciones más descargadas. Si no la encuentras podrás usar su motor de búsqueda para descargarla desde Google Play, sin usar descargas de terceros.

Cuando la hayas instalado busca el icono del mapa en la parte izquierda de la pantalla. Puedes hacer clic cerca de tu localización actual o seleccionar otra. Una vez hayas hecho esto haz clic en el botón Play de color naranja que verás a la derecha.

El siguiente paso es el más fácil: abre la app y ponte a jugar. Para moverte podrás usar las teclas WASD de tu teclado. Si presionas la tecla shift a la par que una de estas otras verás que tu personaje corre. De esta forma evitamos tener que realizar varios pasos previos que el método de instalación anterior sí que nos pedía, a saber:

Ya no es necesario usar KingRoot para poder utilizar apps administrativas con BlueStacks.

Utilizar Lucky Patcher para tener control total sobre los permisos de las aplicaciones.

Fake GPS viene instalado por defecto con BlueStacks, con lo que ya no es necesario que lo instalemos nosotros mismos a posteriori.

BlueStacks descarga Pokémon GO directamente desde Google Play, con lo que ya no tenemos que conseguir el APK aparte.

ACTUALIZACIÓN: Niantic impide emular Pokémon GO

En estos momentos Niantic ha eliminado toda posibilidad de jugar a Pokémon GO en BlueStacks. Esto es lo que los responsables del emulador de Android más popular han dicho al respecto a través de un comunicado a través de su blog:

Nos entristece anunciar que es hora de decir adiós a Pokémon GO. Niantic ha hecho lo imposible para impedir que Pokémon GO se pueda ejecutar en dispositivos rooteados y emuladores como BlueStacks y ya no le ofrecemos soporte. Si quieres que esto cambie, por favor ponte en contacto con Niantic directamente. No vamos a jugar al juego del gato y el ratón.

¿Qué alternativas quedan para quienes quieran jugar a Pokémon GO en el PC? Pues por ahora parece que la única opción es Pokémon GO Roblox. Ya comentamos en su artículo correspondiente que la experiencia de juego no es similar, pero por lo que parece esta es por ahora la única solución.

A modo de resumen, recordamos que Pokémon GO Roblox es un sandbox con elementos de MMORPG, editado a traves de una plataforma pensada para difundir juegos educativos dirigidos a niños y adolescentes de entre 8 y 18 años. En él los jugadores buscan pokémon a través de sus avatares en las calles de una ciudad virtual.