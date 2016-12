Recortar una imagen en Microsoft Publisher es sencillo, al igual que en Microsoft Word, pero este programa tiene varios métodos para "recortar" que no todo el mundo conoce, pues como veremos la aplicación no es muy usada. Hablamos de una herramienta de autoedición para crear, por ejemplo, trípticos de forma muy fácil. En general está destinado a crear contenido relacionado con el mundo del marketing, tanto de forma online como offline. No es la aplicación líder en el mercado, pero sí que tiene su cuota de mercado bastante amplia, y es que se trata de un programa útil a nivel de diseño y maquetación de páginas.

Lo primero que tendremos que hacer para poder recortar la imagen es añadirla. Tenemos dos opciones para añadir una imagen a Microsoft Publisher:

Tener una imagen en el portapapeles y copiarla . Para este método usaremos o bien el botón de la carpeta situado en el menú contextual que se expande cuando pulsamos el botón derecho sobre el fondo de la hoja; o bien podremos también introducir la imagen con la combinación de teclas correspondiente: "Control" + "V".

. Para este método usaremos o bien el botón de la carpeta situado en el menú contextual que se expande cuando pulsamos el botón derecho sobre el fondo de la hoja; o bien podremos también introducir la imagen con la combinación de teclas correspondiente: "Control" + "V". Usar el menú superior del programa. Para ello nos dirigimos a Insertar, que es la tercera pestaña comenzando por la parte izquierda del menú. Acto seguido, tendremos que pulsar sobre el botón de Imágenes para que se abra el explorador de archivos y que podamos introducir la imagen.

Una vez tengamos la imagen ya podremos comenzar a editarla. Para ello tendremos que pulsar sobre esta con el botón derecho del ratón. Se abrirán dos menús: el contextual y uno más pequeño situado más abajo con 7 botones en forma de cuadrícula (3 botones arriba y 4 debajo).

4 opciones de recorte en Microsoft Publisher

El botón que nosotros buscamos es el botón de recortar: si pasamos el ratón por encima sin pulsar ningún botón del mouse veremos el nombre de cada uno de los botones. Por si fuese necesario, es el botón que está en la esquina inferior izquierda. Cuando esté localizado, si pulsamos sobre la lengüeta se expandirá y tendremos acceso a más opciones.

Recortar

Recortar imagen Microsoft Publisher

Es la herramienta más simple de estas cuatro que os estamos mostrando. Como su mismo nombre indica, podremos simular que cortamos la imagen informáticamente. Se activarán unas funciones que nos permitirán desplazar las cuatro aristas desde su centro hacia el interior de o el exterior de la imagen de forma que esta se haga más grande o más pequeña.

También tenemos la posibilidad de tirar desde los vértices pudiendo mover dos aristas al mismo tiempo. Por supuesto los movimientos de los vértices siempre implican que las aristas se muevan de forma perpendicular. Nunca podremos hacer que la imagen no tenga forma rectangular, o al menos con la herramienta de recorte. Obtendremos, pues, siempre cortes paralelos a los que ya vienen por defecto.

Ajustar

Ajustar imagen Microsoft Publisher

Ajustar restaura la imagen en su proporción inicial pero no en tamaño. El tamaño generalmente disminuye cuando aplicamos esta herramienta, pues la imagen trata de introducirse dentro de marco imaginario que hemos creado en el punto anterior. Algún caso donde no disminuya puede ser cuando hemos recortado la imagen de forma proporcional al tamaño original, pero en general esto es muy difícil que ocurra.

Relleno

Rellenar imagen Microsoft Publisher

El relleno lo que hace es lo contrario al paso anterior. Con esto conseguiremos que la imagen se ajuste al alza en el marco imaginario del que hablábamos antes, por lo que la imagen crece en tamaño, pero sigue siendo proporcional a la original.

Borrar recorte

Borrar recorte Microsoft Publisher

Por último, esta es la herramienta que soluciona los errores cometidos mediante el recorte, ajuste o relleno. Borra las configuraciones anteriores. Pero tenemos que tener en cuenta que no restaura el tamaño original de la imagen. Para ello tendremos que hacerlo nosotros mismos o en su defecto volver a cargarla como hicimos en un principio.

Como ya os adelantamos esta herramienta es quizás de las más sencillas, pero cuando comenzamos a usarla vemos que tiene un desglose de cuatro funciones distintas y puede llegar a confundirnos si no estamos acostumbrados a usar este programa. Para los que estáis acostumbrados a usar la ofimática de Microsoft podréis ver que el proceso es casi idéntico a otros de los programas del pack de Microsoft, aunque sí que es cierto que Microsoft Publisher, al tratarse de un software que maneja imágenes, trae funciones que por ejemplo no podremos encontrar ni en Excel ni en Word.