Si acabas de formatear tu sistema o te estas planteando hacerlo, debes saber que una de las cosas más tediosas a la hora de dejar nuestro ordenador como nuevo es bajar e instalar los controladores de los diferentes periféricos que tiene. Muchas veces no encontramos la página oficial de la tarjeta de red, no sabemos con exactitud cuál es nuestro modelo o ya no ofrecen soporte para nuestro chip.

La informática siempre nos lo facilita todo

Ante esta disyuntiva, muchos desarrolladores se pusieron manos a la obra y desarrollaron programas que nos facilitan la tarea: nos descargan e instalan los controladores de nuestro dispositivo sin que le digamos nada. 3DP Net es uno de esos programas y se encarga de descargar e instalar los controladores de nuestra tarjeta de red.

Posee la habilidad de instalar automáticamente el controlador de red adecuado a tu PC.

Para qué sirve

Si has formateado, o ha habido un fallo en tu ordenador y de repente no tienes acceso a Internet, y cuando has mirado en el administrador de dispositivos te aparece un mensaje de “el dispositivo no existe” o “dispositivo desconocido” esta aplicación portable puede solucionarte el problema. La mayoría de las veces que aparece ese mensaje en Windows se debe a que nuestro dispositivo, en este caso, la tarjeta de red, no cuenta con los controladores necesarios para funcionar.

3DP Net se encargará de buscar en su base de datos, descargar e instalar los controladores necesarios para tu tarjeta sin que tú tengas que hacer nada. Ni siquiera tienes que conocer el modelo de tu placa.