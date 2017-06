Photoshop es el editor de imágenes y fotografía más famoso pero no el único, claro está. Hay otras alternativas muy competentes que ofrecen grandes resultados y a precios más asequibles que el programa de Adobe como es el caso de Affinity Photo.

Un editor de fotos asequible y que ofrece un gran rendimiento

Serif es la empresa encargada de desarrollar un editor de fotografía con funciones más simplificadas que permiten sacar un mayor rendimiento a la edición sin tener que ser un gran experto en estas lides. Conseguirás resultados que nada tienen que envidiar a Photoshop en el momento que decidas editar o retocar cualquier imagen.

Editor de imagen de calidad a un precio razonable.

Características principales

De todas maneras no pienses que este editor de fotografía para Windows no sirve a profesionales. Está diseñado con características y funciones que le han hecho triunfar en otras plataformas como Mac por lo que no te será difícil descargar un buen tutorial que te ayude a exprimirlo al máximo:

Espacio de trabajo dedicado al revelado y edición de archivos de cámaras RAW.

Soporte para diferentes espacios de color: RGB, CMYK, LAB, escala de grises… cuenta con flujo de trabajo CMYK, gestión de color ICC y edición por canal de 16 bits.

Compatible con formatos de archivo PNG, JPG, TIFF, EPS, PDF y SVG.

Efectos en tiempo real con deslizamiento y zoom a 60 frames por segundo incluso en imágenes de más de 1.000 capas.

Capas de ajuste avanzadas.

Efectos rápidos y personalizados.

Este programa se convierte en una solución perfecta para el trabajo de retoque y edición fotográfica. No dudes en descargarlo para PC si necesitas una solución profesional barata y que te ofrezca garantía de buenos resultados.