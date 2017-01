Age of Empires es sin lugar a duda la saga de juegos en tiempo real más importante del mundo y los desarrolladores de esta franquicia (Ensemble Studios) siempre logran sorprendernos con las novedades que nos ofrecen entrega tras entrega.

¿Cuál es la historia del AOE3 original?

En Age of Empires 3 comenzaremos nuestra andadura con el reciente descubrimiento de América, tras el cual todas las potencias europeas se lanzarán para hacerse con la mayor parte del poder posible, así transcurrirán los años hasta llegar al final de la Primera Guerra Mundial.

Vive la colonización europea de América entre los siglos XVI y XIX.

Además de un cambio radical en cuanto al aspecto gráfico se refiere, el cual ahora resulta mucho más atractivo que en cualquier otra entrega de la saga, de los nuevos efectos, entre los que cabe destacar el fuego, el humo y el agua, y de las nuevas unidades, las cuales disponen de una inteligencia artificial totalmente renovada, el mayor de los avances puede ser la incorporación de los nuevos sistemas de gestión destacando principalmente la Metrópoli y las rutas comerciales.

Para elegir tendremos 8 potencias mundiales de la época, con la cuales combatiremos o estableceremos negocios, además de las tribus nativas que vayamos descubriendo, las cuales podrán ser nuestras aliadas o nuestro peor enemigo. Descarga ya la demo de Age of Empires 3 y disfruta de los primeros niveles del modo campaña para conocer esta entrega de la saga más importante de los juegos de estrategia en tiempo real.

¿Qué incluyen las dos expansiones de Age of Empires III?

En 2006, se lanzó la versión del juego Age of Empires III: The WarChiefs que añadía tres civilizaciones amerindias a la historia para invertir el juego y poder jugar contra la civilización colonizadora. La segunda expansión, lanzada en otoño de 2007, llamada Age of Empires III: The Asian Dynasties cambió totalmente de escenario con 3 nuevas civilizaciones asiáticas, con tres nuevas campañas de cinco escenarios cada una. Ahora en Steam, puedas disfrutar de estas tres versiones del juego en un sólo pack: Age of Empires III: Complete Collection.