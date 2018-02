Los juegos tipo Battle Royale como PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS o Fortnite se han convertido en los últimos tiempos en verdaderos fenómenos del videojuego online multijugador. La idea de conectarse para partirse la cara online contra otros jugadores y donde sólo gana el último que queda en pie.

SotF: un Battle Royale anacrónico

Pero el mundo no empieza y acaba en Fortnite y PUBG sino que existen interesantes alternativas como ARK: Survival Of The Fittest, un buen MOSA (Multiplayer Online Survival Arena), que es posible que a menudo veas abreviado como SotF, divertido y con buenos gráficos.

Aquí participarás en una arena donde en total estáis 72 jugadores que podéis formar tribus de hasta 6 jugadores. El escenario mezcla elementos mitológicos como dragones con otros prehistóricos, como dinosaurios. Estos te pueden servir en tu propósito de formar un poderoso ejército para acabar con las tribus rivales…

¿Dragones y dinosaurios? ¿Por qué no?

Características principales

Juego de supervivencia y acción.

Más de 30 criaturas para enrolar y montar.

Diferentes modos de juego: partidas de 30 minutos de acción instantánea, partidas de larga duración, batallas épicas…

Juega en solitario o en equipos de hasta 6 jugadores.

Esta es la versión de SotF para Windows, pero existen otras para Mac y Linux. Eso sí, no lo vas a poder descargar gratis… tienes que pasar por caja en Steam.

Clasificación general de mejores jugadores.

Variado arsenal de armas, trampas, estructuras y otros ítems tecnológicos tanto modernos como primitivos.

Diseña insignias personalizadas para diferenciar a tu tribu de las demás. Eso sí, no dejan poner nada ofensivo… olvida por tanto eso en lo que tú y yo estamos pensando que puedes dibujar con un 8, varios signos de = y una d mayúscula.

Lo dicho, que si te gustan los juegos online de acción multijugador, ya estás tardando en descargar éste. Ojo, no confundir con ARK: Survival Evolved, que ese es otro.