El diseño asistido por ordenador o CAD, por las siglas de computer-aided design en inglés, consiste en utilizar una serie de herramientas informáticas para diseñar modelos 2D y 3D y ayudar a ingenieros, arquitectos y diseñadores en su trabajo diario. Y entre esas utilidades hay una que destaca sobre las demás. Hablamos de AutoCAD de Autodesk, un producto comercial que lleva siendo un referente en este sector del CAD desde principios de los ochenta y que se renueva cada año con nuevas versiones y funcionalidades mejoradas para no quedarse atrás.

Diseña edificios, objetos y circuitos en dos y tres dimensiones.

El programa tiene unas posibilidades casi infinitas para el diseño por ordenador, el modelado bidimensional y tridimensional de estructuras y la generación de documentación. Pero se trata de una herramienta con un marcado carácter profesional, tanto por los conocimientos avanzados que se requieren para sacarle todo el provecho, como por su elevado precio, aunque disponga de una versión de prueba de 30 días. Así, resulta muy complejo para principiantes. ¿Cómo y dónde aprender a usarlo? Con mucha paciencia y recurriendo a las múltiples guías y videotutoriales que podrás encontrar en Internet.

Características principales

Entre las funciones y características más destacadas de este software de diseño CAD, debemos enumerar las siguientes:

Crea diseños y dibuja en 2D y 3D sobre la rejilla del programa.

sobre la rejilla del programa. Plasma tus ideas de diseño en cualquier forma gracias a las herramientas de diseño de formas libres.

Analiza la continuidad entre superficies diferentes.

entre superficies diferentes. Observa los detalles de todos los dibujos con gran claridad.

Captura la realidad a través de nubes de puntos o mediante el escaneo de archivos.

o mediante el escaneo de archivos. Extrae curvas isolineales a través de las herramientas de extracción de curvas de superficie .

. Controla la ventana gráfica en el lienzo, cambiando la configuración, las vistas y los estilos visuales.

Tecnología TrustedDWG para asegurar la fidelidad de los dibujos.

para asegurar la fidelidad de los dibujos. Posibilidad de importar archivos desde Autodesk Inventor.

Opción de personalizar el color de la interfaz para reducir la fatiga visual y otros elementos que se ajustan mejor a tus necesidades.

Novedades de AutoCAD 2018

Además de todas las características anteriores, la última versión de este software trae una serie de novedades y actualizaciones que mejoran la versión de AutoCAD 2016 y 2017. Después de leerlas tendrás claro cuál de las dos es la mejor opción:

Comparte vistas de diseño publicando dibujos CAD y 3D en la nube .

. Nueva aplicación móvil AutoCAD 360 Pro para diseñar y editar desde el smartphone.

para diseñar y editar desde el smartphone. Posibilidad de importar desde PDFs.

Se mejora las funciones de impresión en 3D.

Herramientas de migración mejoradas para facilitar la migración de opciones de configuración y archivos.

para facilitar la migración de opciones de configuración y archivos. Posibilidad de gestionar todas las actualizaciones desde una sola aplicación de escritorio.

Se ha simplificado las líneas de centro y marcas de centro inteligentes para crear y editar con mayor rapidez y facilidad.

Los comandos básicos de este software CAD

Los que habéis usado este programa alguna vez sabréis que las herramientas de dibujo y modelado se alinean en la barra de herramientas superior de la interfaz. Pero también es posible acceder a ellos mediante comandos que se escriben en un cuadro de diálogo o atajos de teclado. Existen cientos de comandos, por lo que nos sería imposible listar las todas, desde comandos de dibujo (círculo, rectángulo, elipse, etc.) a comandos de visualización (zoom, pan, etc.), pasando por comandos de modificación (desplazar, copiar, borrar, etc.). Así que lo mejor que puedes hacer es descargarte una guía con los comandos básicos de este programa.

AutoCAD vs Sketchup. ¿Cuál es mejor?

Como ya hemos comentado, la solución de Autodesk para el modelado tridimensional está orientada a profesionales con conocimientos muy avanzados y ofrece una curva de aprendizaje muy pronunciado para los principiantes en este campo. Por eso, si no tienes mucha experiencia en este sector, quizás te convenga recurrir a Sketchup. No es que sea mejor programa, no estamos diciendo eso (ni tampoco que sea peor), pero para ciertas tareas de dibujar y modelar en 3D, Sketchup puede resultar mucho más intuitivo y rápido de usar.

¿Y si lo comparamos con otro producto de Autodesk como es el caso de Inventor? ¿Cuál es mejor? Pues, aunque ambos programas están orientados al diseño asistido por ordenador a nivel profesional, no están concebidos para exactamente las mismas cosas, por lo tanto no son equiparables. Inventor se basa más bien en técnicas de modelado paramétrico, en el que se permite modelar tanto la geometría, como las dimensiones y el material de las piezas a diseñar, mientras que el programa que nos traemos entre manos se centra más bien en las dimensiones.

Visto lo visto, si cree que tienes los conocimientos y las ganas de aprender necesarias, no dudes en hacerte con este programa. ¿Que todavía no sabes dónde descargar AutoCAD a tu PC? No busques más, simplemente pincha en el botón que te ofrecemos e instala el mejor programa de CAD del momento.

Novedades en la última versión

Se ha mejorado la función de guardado.