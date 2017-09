Ya no sabemos qué hacer para aprender idiomas. Academias, cursos intensivos, campamentos de verano, viajar al extranjero... ¿cuál es tu método? Personalmente, siempre me ha venido muy bien jugar a RPGs en inglés. O entendías lo que decían o no jugabas. No es un método de formación muy ortodoxo, pero era lo que más me motivaba para aprender vocabulario y gramática. Con las nuevas tecnologías nos han llegado técnicas un poco más formales con las que estudiar desde casa. Dexway es la apuesta de Telefónica para echarnos una mano con el inglés americano, el inglés británico, el español, el francés y el alemán. Veamos cómo.

Cómo usar Dexway

Si de entrada prefieres probar el método sin pagar su precio correspondiente, tienes la posibilidad de hacer login con una cuenta demo. Iniciarás una sesión de acceso a alumnos en la que podrás probar las herramientas que Dexway pone a tu alcance. Desde el panel principal entrarás a tus cursos, las clases online, tus mensajes privados y las noticias. Para entrar a las clases online tendrás que descargar e instalar el correspondiente programa de Innovative Learning Solutions. En las clases podrás ver videoconferencias en los idiomas que hayas seleccionado, unirte a grupos de conversación, asistir a tutorías con tus profesores asignados o, evidentemente, asistir a clases online. Tan solo tienes que comprobar los horarios y unirte al grupo.

Las mejores lecciones de inmersión lingüística, diálogos de libre expresión que escuchan personalmente los tutores y corrigen a través de texto y voz.

Desde la sección de cursos podrás hacer ejercicios por tu cuenta y riesgo sin moverte del sofá. El contenido de cada lección se divide entre:

Escuchar y repetir.

Vocabulario.

Gramática.

Comprensión lectora.

El programa te pedirá acceso para grabarte con el micrófono de tu ordenador, de forma que se quede grabado y los profesores puedan escuchar tu pronunciación y corregirte para que puedas seguir mejorando. También podrás escucharte a ti mismo y compararte con el hablante nativo. Si te da vergüenza poner acento british para hablar en inglés delante de tus colegas cuando la situación lo requiere y acabas hablando con acento vallecano, es tu oportunidad para sacar a relucir tu mejor flema británica.