¿Eres un crack de los diagramas, pero solo te quedan bonitos si los haces a mano? ¿Tienes que diseñar planos de suelo y el Paint se te queda corto? ¿Te toca presentar un organigrama, pero no hay quien entienda tu letra? No me hagas mucho caso, pero tal vez va siendo hora de modernizarse. Todos estos problemas los puedes solucionar con Grapholite, un programa para PC con el que podrás crear esquemas de todo tipo con gran facilidad.

Y tan fácil. Si tu dispositivo lo permite, incluso puedes dibujar y escribir a mano alzada, para una mayor rapidez y comodidad. También puedes aprovechar las plantillas para ahorrarte trabajo. No esperes el resultado más profesional del mundo, pero sí uno eficaz y cómodo de utilizar.

Grapholite es un diseñador de diagramas todo en uno destinado a la creación de todo tipo de gráficos y dibujos técnicos, desde simples bocetos y croquis hasta documentos complejos de aspecto profesional.

¿Pero qué tipo de esquemas puedo crear con Grapholite? La lista es larga y no cerrada, tu imaginación puede tener mucho que decir al respecto:

Diagramas de flujo.

Distribuciones de redes.

Organigramas.

Estructuras de red.

Todo tipo de planos de suelo.

Mapas conceptuales.

Infografrías.

Diagramas de Venn y otros predefinidos.

Flujo de trabajo.

Gráficos y esquemas.

Modelos y estrategias de negocio.

Diagramas circulares.

Esquemas de estudio.

Podrás descargar la versión full de Grapholite desde la Microsoft Store pero, por desgracia, no es gratis. Esta herramienta es una buena opción para salir del paso si tienes que crear un croquis y no sabes muy bien cómo, pero toca rascarse el bolsillo previamente.

¿Cómo usar Grapholite Floor Plans?

Crear planos de suelo es muy sencillo. Puedes añadir fácilmente paredes, ventanas y puertas, mientras Grapholite te ayuda a alinearlos y adaptarlos a las medidas adecuadas.