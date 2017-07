Entre los productos de seguridad más afamados encontramos los desarrollados por Kaspersky. Antivirus como Internet Security o Total Security 2017 proporcionan al usuario de PC, Mac o Android la protección necesaria ante los diferentes problemas que puede encontrar cuando navega por Internet o descarga ficheros.

Un antivirus básico y gratis

A poco que sigas un poco las noticias ya sabes las diferentes formas que ha adoptado el malware desde hace unos años. De los virus clásicos hemos pasado a las estafas, robos de datos, secuestro de datos o ransomware… toda una gama de peligros a los que principalmente nos enfrentamos en nuestra actividad online, bien por descargas de archivos infectados, bien por acceder a sitios web peligrosos.

Tu sistema y tu información personal a salvo.

La empresa de seguridad ha desarrollado Kaspersky Free Antivirus, una solución gratis que ofrece una primera línea de protección ante estos peligros y que se comporta consumiendo la mínima cantidad posible de recursos para que no notemos su presencia y actuar con velocidad ante una infección.

¿Cuáles son sus principales características?

No, no es mejor antivirus que Kaspersky Internet Security. Más que nada porque éste ofrece una protección mucho más completa (por eso no se puede descargar la versión full gratis, vaya). No obstante ofrece lo básico para que tomemos las medidas necesarias de cara a evitar un desastre de proporciones bíblicas en nuestro sistema informático:

Bloque automático de archivos, sitios web y aplicaciones maliciosas.

Protección especial para tu información personal al abrir correos electrónicos o acceder a páginas web.

Detección en tiempo real y en segundo plano.

Bajo consumo de recursos para no comprometer el rendimiento del ordenador.

Frente a Internet Security, como decimos, se queda corto dado que éste es capaz de conectar nuestro PC con otros dispositivos como móviles (smartphones y tablets) u ordenadores Mac y proteger nuestra privacidad, datos bancarios o la actividad de los más pequeños con su función parental control.

Este antivirus está preparado para funcionar a pleno rendimiento en Windows 10 aunque también en equipos antiguos. No en vano puede ser instalado en equipos con Windows XP o Vista, requiriendo únicamente 1 GB de memoria RAM y un procesador de 1 GHz.