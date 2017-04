¿Cuántos programas has instalado en tu ordenador? ¿Los tienes todos actualizados? No te preocupes, porque ahora no es necesario que vayas uno por uno para disponer de la última versión de los mismos: para actualizar el software basta con Ninite, una utilidad que comprueba en un momento si las aplicaciones que tienes instaladas se han actualizado.

Actualiza en lote las aplicaciones de Windows

Basta con que ejecutes este programa, que funciona con Windows XP, Vista, 7, 8.x y 10, y elijas del listado que ofrece las apps que tienes instaladas. Él se encargará de chequear, en segundo plano, si se han actualizado y en caso afirmativo procederá a descargar la nueva versión.

Una manera cómoda de mantener tu equipo siempre al día.

Cuenta con características como las siguientes:

Comienza a trabajar desde que lo ejecutas.

No molesta con opciones ni elecciones de ningún tipo.

Instala las aplicaciones en la ubicación configurada por defecto.

Siempre dice no a barras de herramientas e instalaciones extra.

Instala las apps de 64 bits en los sistemas de 64 bits.

Busca el idioma correspondiente del sistema o el que tú elijas.

Instala sólo versiones estables.

Se salta cualquier reboot de los instaladores.

Descarga las aplicaciones de los sitios oficiales.

Verifica previamente firmas digitales o hashes.

¿Y qué programas puedes actualizar?

Pues los hay de muchos tipos navegadores, apps de mensajería, editores de imágenes, compresores, runtimes, paquetes ofimáticos... Así pues Chrome, Nero, iTunes, Skype, WinRAR, AVG, Avast!, Dropbox, Evernote, Google Drive... y la lista sigue y sigue.

Sin duda una solución perfecta para mantener tu ordenador en perfectas condiciones ahorrando tiempo.