La estética puede que no sea lo mejor de Open RAR, pero funciona muy bien. El diseño es muy a lo Windows Phone 8, un poco anticuado y desfasado. No salió junto con Windows 8, pero usa su diseño (aunque por supuesto es compatible con Windows 10). El sistema operativo en sí fue un fracaso, en gran parte por los cambios que introdujo, así que el desarrollador no puede elegir peor interfaz. Quizás solo por esto la aplicación esté condenada al fracaso desde antes de salir al market de Microsoft.

Abrir ZIP y RAR, sin florituras

Tampoco es que sea muy sencillo de usar, pues para aprovecharlo al máximo tendremos que gastar unos cinco o diez minutos investigando. Puede que el hecho de que no sea tan intuitiva como debería se deba en parte a las normas de diseño de Windows 8, que no eran las mejores en ese aspecto.

Open RAR es poco intuitivo pero útil.

Por otro lado, la aplicación hace exactamente lo que se le pide: comprimir y descomprimir cualquier archivo RAR o ZIP, tanto aquellos que tengan contraseña como aquellos que estén sin contraseña. Por supuesto en el primer caso necesitaremos la clave, pues si no el programa no podrá desencriptar los ficheros que se encuentren dentro.

Open RAR es muy ligero, pues pesa tan solo 2,2 MB, lo que lo hace ideal para usarlo en tablets o en dispositivo móvil (no teléfonos, no es compatible con smartphones con Windows, ni con Windows Phone 8 ni con Windows 10) que tenga poco espacio de almacenamiento interno.

Por supuesto, esta aplicación no tiene nada que ver con el paquete ofimático OpenOffice aunque su nombre puede que nos confunda.