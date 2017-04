La norma ISO 9660 es la que determina el formato que debe tener una imagen de disco que vaya a grabarse en un disco óptico como un CD o un DVD. De hecho es la norma la que le da nombre siendo ISO el formato de los archivos. Estos contienen toda la información necesaria para grabar o, como se dice vulgarmente, quemar un CD o DVD.

Para ello normalmente se utilizan programas como Nero, Daemon Tools o CDBurnerXP, eficaces herramientas de grabación y para las que una aplicación como UltraISO se convierte en el complemento perfecto. Se trata de la aplicación con la que crearemos y administraremos fácilmente una imagen ISO, incluyendo discos bootables o de autoarranque.

La herramienta más completa para gestionar imágenes ISO.

Y lo haremos gracias al sencillo método que propone su interfaz de usuario, con la que podremos interactuar usando los diferentes botones de sus comandos o simplemente arrastrando y soltando los archivos sobre las carpetas para crear una imagen. No está desarrollada con grandes alardes en cuanto a diseño, pero sí es lo suficientemente funcional en cuanto a opciones y distribución para que el usuario encuentre lleve a cabo cualquier operación con facilidad.

Características principales

Edita directamente el contenido de una imagen ISO.

Función para extraer archivos de una imagen ISO.

Añade, elimina o crea nuevos directorios y carpetas dentro de una imagen.

Crea imágenes desde cero a partir de un documento en un disco duro e incluso desde discos de audio.

Crea imágenes autoarrancables.

Elimina, añade o crea la información de boot de una imagen de disco.

de una imagen de disco. Compatible con los diferentes formatos de imagen: ISO, BIN, IMG, CIF, NRG, MDS, CCD, BWI, ISZ, DMG (el de Mac), DAA, UIF y HFS.

Oculta archivos.

Compatibilidad con ISO 9660 en niveles 1, 2 y 3.

Compatible con cualquier PC

Esta es una herramienta que nos permitirá recuperar sistemas operativos antiguos para hacerlos funcionar en ordenadores nuevos mediante máquinas virtuales o creando nuevas particiones. Es compatible no sólo con sistemas operativos más recientes como Windows 7, 8.1 y 10, sino también con antiguos como Windows 98 en adelante. Únicamente necesita un procesador Pentium a 166 MHz y 64 MB de RAM. Hasta tu smartphone es hoy más potente.

La versión de descarga gratis es de prueba, por lo que sus funciones son limitadas, en concreto las que se refieren al tamaño de las imágenes. Por la red pululan versiones subidas a Mega con crack, serial keys e historias de esas que aseguran ser free, aunque si no sabes demasiado bien lo que descargas es mejor no fiarse. Y, de todas maneras, quizá sea mejor comprar la aplicación si nos gusta, ¿no? Si no sus programadores dejarán de actualizarla y mejorarla…