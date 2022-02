Cómo activar la itinerancia de datos (roaming) en Android

El teléfono móvil es una herramienta indispensable en multitud de ámbitos. Nos sirve para llamar, situarnos en el mapa, enviar mensajes o traducir frases a otros idiomas. Todas esas acciones son especialmente necesarias cuando nos encontramos en el extranjero. Sin embargo, puede que te preguntes si es posible utilizar con normalidad tu terminal fuera de las fronteras de tu país de residencia y qué cosas debes tener en cuenta al hacerlo. En este artículo te damos todas las respuestas con relación al roaming o la itinerancia de datos, un servicio que te permite sacarle partido a tu Android en cualquier parte del mundo.

¿Qué es la itinerancia de datos o roaming?

Antes de hablarte sobre cómo activarlo en Android, permítenos que aclaremos qué es exactamente el roaming o la itinerancia de datos. Esta expresión se refiere a un servicio que ofrecen las operadoras móviles con el fin de permitir el uso del dispositivo en un país extranjero.

Llamar desde el extranjero

Debes saber que el roaming no solo afecta a las llamadas. También habilita otras tecnologías, como la navegación a través de Internet o el envío de mensajes de texto. En definitiva, el roaming es fundamental si quieres continuar empleando todas las capacidades de tu móvil cuando viajas fuera del país en el que vives.

Cómo activar el roaming en Android

Ahora que hemos aclarado a qué nos referimos cuando usamos la expresión roaming o itinerancia de datos, te mostramos los pasos que debes dar para activarlo en tu Android.

Llama a tu operadora para habilitarlo

Antes de cambiar la configuración del sistema, te recomendamos que llames a tu operadora para asegurarte de que el servicio ha sido habilitado por su parte. De nada te servirá activar la opción correspondiente en el panel de ajustes de tu teléfono si el proveedor de servicios no te ofrece roaming.

Es necesario que señalemos que muchas de las compañías telefónicas tienen activada esta función de manera predeterminada. Pero, aunque en algunos casos no será necesario contactar con el servicio de atención al cliente, no está de más que te cerciores de que vas a tener conexión fuera de tu país.

Activa la opción en tu dispositivo móvil

Teniendo claro que el operador que has contratado te está ofreciendo el servicio de roaming o itinerancia de datos, ha llegado el momento de activarlo en tu equipo. Para hacerlo, visita las preferencias de red en la aplicación de configuración de tu móvil.

Abrir ajustes de red

Entra los ajustes de la red móvil para ver más parámetros relacionados.

Abrir ajustes de la red móvil

Localiza la entrada correspondiente al roaming y presiona en el control deslizante para habilitarla.

Activar el roaming

Si tu operadora te está proporcionando el servicio de itinerancia de datos, tras habilitar este parámetro podrás conectarte a Internet, llamar y enviar mensajes desde el extranjero.

¿Qué debes tener en cuenta al activar el roaming?

A pesar de lo sencillo que es activar el roaming en Android, hay algunos factores que debes tener en cuenta a la hora usar este servicio.

Una usuaria envía mensajes desde una estación de tren durante un viaje

Cuál es tu operadora

No todos los operadores ofrecen los mismos servicios de roaming a sus usuarios. Todas aquellas compañías de comunicaciones que prestan servicios en un Estado de la Unión Europea están obligadas a proporcionar roaming gratuito en la zona 1. No obstante, tal y como te contamos seguidamente, no todos los países están incluidos en ese nivel. Lo más aconsejable es contactar con tu proveedor de servicios para asegurarte de que podrá ofrecerte roaming en el país que vas a visitar.

Adónde viajas

Dependiendo de dónde viajes, tu operador podrá ofrecerte roaming o no. Por lo general, la prestación del servicio de roaming en Europa se divide en las siguientes zonas:

Zona 1. Se incluyen los 28 países de la Unión Europea y otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido.

Zona 2. Países de Europa y otros continentes, como Andorra, Bielorrusia, Canadá o Marruecos.

Zona 3. Otros territorios.

La división de las zonas dependerá de cada compañía de telefonía. La zona 1 suele ser la misma para todos y dentro de ella se puede usar el roaming de manera gratuita, sin costes adicionales, según lo establece la normativa europea. Con todo, recuerda que las operadoras aplican la política de utilización razonable y es posible que te penalicen si empleas sus servicios desde el extranjero de un modo abusivo.

Costes del servicio

A excepción de la zona 1, en la que el usuario puede navegar y llamar con la tarifa contratada en su país de origen, el roaming es un servicio de pago. Por eso, si vas a viajar a algún territorio no incluido en la zona 1, consulta las tarifas de la itinerancia de datos antes de activarla. En algunos casos, te resultará más barato adquirir una tarjeta de prepago en el país de destino que aprovechar tu propio número telefónico.

Conexión aviones o barcos

El roaming es un servicio que se presta en las conexiones terrestres. Acceder a Internet en barcos que navegan por altamar o en aviones es posible gracias a la señal por satélite. En el caso de que no tengas cobertura, deberás utilizar los servicios de conexión que ofrece la compañía responsable del avión o el barco en el que viajas. Las tarifas de estos servicios habitualmente son elevadas.