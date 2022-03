Cómo convertir tu móvil en un datáfono para cobrar en Android

Seguro que concuerdas con nosotros en que el teléfono móvil se ha convertido, con el paso de los años, en una especie de navaja suiza que utilizamos para todo. No solamente llamamos a nuestros contactos o mandamos algún que otro mensaje, sino que hacemos fotos, grabamos vídeos, subimos archivos a la nube y hasta pagamos con nuestros dispositivos. En este artículo nos centramos, precisamente, en el campo de los pagos móviles. Quizás ya llevas tus tarjetas de débito o crédito en tu teléfono y lo usas para pagar en cualquier comercio. Pero ¿sabías que también te puede echar una mano a la hora de cobrar a tus clientes? Te explicamos todo lo que debes tener en cuenta antes de convertir tu teléfono móvil en un datáfono y qué opciones tienes a tu disposición en el mercado.

¿Qué es un datáfono?

Antes de meternos de lleno en la cuestión principal de esta guía, es necesario que aclaremos qué es exactamente un datáfono. Este dispositivo es el que se encarga de obtener los datos de la tarjeta y procesar el pago por parte del cliente. Antiguamente, era necesario que estuvieran conectados a la red telefónica mediante cable. No obstante, la mayoría de los datáfonos modernos son inalámbricos y funcionan gracias a una tarjeta SIM.

Un teléfono móvil en sí mismo podría actuar como un datáfono. Sin embargo, a la hora de aceptar pagos es necesario cumplir con unos estándares de seguridad muy elevados y, de esta manera, evitar fraudes y operaciones de riesgo. Es por eso por lo que para convertir tu teléfono en un datáfono necesitarás un accesorio certificado para desempeñar esa función. Por lo tanto, en ningún caso podrás emplear el dispositivo móvil como un datáfono directamente. Más bien, deberás habilitarlo como un intermediario entre el accesorio de pago y la red de datos necesaria para procesar las operaciones. La principal ventaja es que todo el control de las transacciones se lleva a cabo mediante una aplicación, y eso simplifica mucho las cosas.

En resumidas cuentas, el cobro no se hace directamente desde el teléfono, sino que la información necesaria la adquiere el accesorio (el datáfono) y la transmite, generalmente por Bluetooth, al dispositivo móvil. Teniendo esto en cuenta, en realidad el móvil con Android se convierte en un TPV, o terminal punto de venta.

Requisitos y condiciones para convertir el móvil en TPV

Un usuario ha configurado su tarjeta en Google Pay

Tal y como hemos comentado, para empezar a aceptar pagos con tu teléfono móvil será necesario que te hagas con un accesorio compatible. La mayoría de los datáfonos son compatibles con dispositivos Android gracias a las aplicaciones oficiales que lanza el fabricante. Sin embargo, recuerda que para que tu móvil actúe como un datáfono (siempre gracias a estos accesorios), debes tener en cuenta lo siguiente:

Es necesario realizar una inversión inicial para comprar el accesorio de pagos móviles . Los dispositivos más sencillos que permiten aceptar pagos con el teléfono suelen tener un precio que ronda los 30 euros.

. Los dispositivos más sencillos que permiten aceptar pagos con el teléfono suelen tener un precio que ronda los 30 euros. La empresa que comercializa el datáfono se lleva una comisión . Aunque no suelen pedir una cuota fija, el fabricante del accesorio sí que se lleva una comisión de cada compra. Este es el pago que debes hacer por utilizar sus servicios y la pasarela de pago que proporcionan.

. Aunque no suelen pedir una cuota fija, el fabricante del accesorio sí que se lleva una comisión de cada compra. Este es el pago que debes hacer por utilizar sus servicios y la pasarela de pago que proporcionan. Te recomendamos que revises las condiciones antes de comprar un accesorio de pagos móviles . Echa un vistazo, no solo a las comisiones, sino al tipo de tarjetas admitidas, a la compatibilidad con Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay o a las opciones de envío de recibido al cliente.

. Echa un vistazo, no solo a las comisiones, sino al tipo de tarjetas admitidas, a la compatibilidad con Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay o a las opciones de envío de recibido al cliente. Comprueba las opciones que te ofrece tu banco . Hoy en día, la mayoría de los bancos ofrecen TPV o datáfonos inalámbricos de pequeñas dimensiones. Esto favorece la posibilidad de aceptar pagos en cualquier sitio. Además, algunos ofrecen una tarifa plana para acceder a este servicio sin necesidad de pagar comisiones por cada transacción.

. Hoy en día, la mayoría de los bancos ofrecen TPV o datáfonos inalámbricos de pequeñas dimensiones. Esto favorece la posibilidad de aceptar pagos en cualquier sitio. Además, algunos ofrecen una tarifa plana para acceder a este servicio sin necesidad de pagar comisiones por cada transacción. Aunque te valgas de tu móvil como datáfono, necesitarás una cuenta bancaria. Los pagos que los clientes realizan con datáfono de tu teléfono móvil son transferidos a tu cuenta bancaria. Por lo tanto, esta no es una opción si lo que quieres es evitar abrir una cuenta en una entidad.

Accesorios para cobrar dinero desde el móvil

Una tarjeta de crédito que admite pago sin contacto

Esperamos que las cuestiones analizadas hasta ahora hayan despejado tus dudas acerca de la utilización del teléfono móvil como datáfono. Si crees que esta es la mejor opción para ti, ¿qué accesorios son los más recomendables? Te hablamos de dos.

SumUp Air

SumUp Air es accesorio para tu teléfono móvil que lo convierte en un datáfono. Según su documentación oficial, admite pagos móviles con los siguientes tipos de tarjetas:

VISA.

MasterCard.

American Express.

UnionPay.

Discover.

Diners Club.

Además, es compatible con los sistemas de pagos móviles más populares, tales como Apple Pay y Google Pay. Pero, este pequeño dispositivo también dispone de una ranura para utilizar el chip de la tarjeta de crédito o débito si es necesario.

Su precio es de 29 euros y la compañía cobra una comisión del 1,5% en cada transacción. Eso sí, no cobran nada por los pagos rechazados o si no emplean el datáfono durante un tiempo. Por otro lado, la comisión es inalterable y no depende del tipo de tarjeta empleada por el cliente.

myPOS Go

Una segunda opción que te vendrá muy bien si lo que quieres es convertir tu teléfono en un datáfono es myPOS Go. De nuevo, se trata de un accesorio muy pequeño, ideal para ir de acá para allá. Las tarjetas compatibles son:

VISA.

MasterCard.

Maestro.

AmericanExpress.

UnionPay.

Bancontact

iDeal.

Asimismo, las pasarelas de pago Samsung Pay, Google Pay y Apple Pay están soportadas. El modelo de negocio es muy similar al que ya te hemos mencionado en el anterior apartado. Se llevan una comisión del 1,45% en cada transacción más cinco céntimos de euro. El accesorio tiene un precio de 29 euros. Además de esto, su utilización no conlleva ningún gasto asociado más.

¿Es seguro convertir el móvil en un datáfono?

Pagando mediante un sistema sin contacto

Tal y como has podido comprobar, las soluciones que te hemos mostrado en este artículo son ideales si tu intención es transformar el móvil en un datáfono. Con todo, es normal que tengas dudas acerca de la seguridad que ofrecen estos accesorios. En este sentido, no existe mucha diferencia a utilizar el datáfono inalámbrico proporcionado por una entidad bancaria. Ambas soluciones se conectan mediante Bluetooth al móvil y permiten usar conexión 4G y wifi para procesar los pagos. La seguridad del sistema de pagos dependerá de las políticas de protección que apliques en las redes de tu negocio (contraseña fuerte, cifrado y más) y en el propio teléfono móvil (bloqueo con sensores biométricos, PIN alfanumérico y más).