Todos hemos experimentado el pánico al olvidar el código PIN para desbloquear la SIM de nuestro teléfono. A veces damos con el correcto en los siguientes intentos, pero si fallamos varias veces porque resulta no ser el correcto se produce el desastre: la tarjeta telefónica se bloquea, impidiéndonos el acceso al terminal. No se trata de que el teléfono quede restringido y que no podamos acceder a la información, pero sí es cierto que no podremos usarlo para hacer llamadas, ni para usar la tarifa de datos contratada. No obstante, nosotros vamos a darte la manera para desbloquear la tarjeta SIM sin usar el código PIN.

Un poco de precaución: comprueba tu tarjeta SIM antes de nada

A priori puede resultar una obviedad, pero antes de lanzarnos como pollos sin cabeza a la aventura de intentar descubrir qué narices pasa con nuestra tarjeta SIM (y por qué), es una buena idea comprobar que esté bien colocada en nuestro dispositivo.

Si tienes un teléfono con menos de cinco años de antigüedad, la tarjeta SIM va colocada en un slot especial junto a la tarjeta microSD, que se abre con una llave muy concreta y que suele venir en la caja original de nuestro terminal. Suele haber un agujero justo donde se mete la llave. Cuando lo hagas, el cartucho saldrá ligeramente hacia afuera. Toda la unidad tiene más o menos este aspecto cuando se extrae:

Tarjeta SIM en un slot del teléfono

En este tipo de slots no suele haber mucho margen para el error. La tarjeta sólo puede colocarse en un sentido, y el marco metálico que la contiene sólo puede encajar de una manera en el dispositivo. Si se hubiese movido, tendrías que retirar la pieza y volver a introducirla.

Si tienes un teléfono con más de cinco años de antigüedad (cosa poco probable), entonces es más que probable que la parte trasera de tu dispositivo se pueda desmontar. En estos casos, la tarjeta SIM suele contar con un slot dedicado no extraíble, como el que te mostramos a continuación:

Slot de tarjeta SIM antiguo

Comprueba que la tarjeta encaja bien en su zócalo antes de continuar, y comprueba después que tu teléfono la reconoce y te permite desbloquearla mediante tu código PIN.

El código PUK, la solución más a mano

Tarjeta SIM con códigos PIN y PUK

Por norma general, cuando compramos una tarjeta SIM nueva o hacemos un replicado de una tarjeta antigua, junto con el código PIN de la tarjeta telefónica viene apuntado otro código: el código PUK, que sirve para desbloquear la tarjeta SIM en este tipo de casos.

Se trata de un código de ocho dígitos que, a diferencia del código PIN, el usuario no puede modificar. Este código es único para cada tarjeta SIM y apenas se usa en el día a día, por lo que muchos usuarios tienden a traspapelarlo cuando ya han adquirido una nueva tarjeta SIM.

Si es tu caso y lo has extraviado, tienes tres maneras de conseguirlo.

Llama a tu operadora

Basta con llamar a su servicio de atención al cliente y un agente te lo proporcionará. Los números para clientes de las operadoras principales son los siguientes:

Movistar : 1004.

: 1004. Vodafone : 22123.

: 22123. Orange : 1470.

: 1470. Yoigo : 622.

: 622. Pepephone : 1212.

: 1212. Lowi : 1456.

: 1456. Jazztel : 1565.

: 1565. Amena: 1478.

Insistimos: este es uno de los métodos más directos para conseguir el código PUK. Las compañías telefónicas te lo facilitarán sin problemas siempre y cuando seas el titular de la línea. Si estás dentro de un plan familiar y el titular es otra persona, tendrá que ser el titular quien pida el código por ti.

Vía la web de tu operador

La segunda es vía web, y siempre entrando dentro de tu área de cliente. Los pasos a seguir son los siguientes:

Movistar : accede a Mi Movistar y al apartado Mis datos de cliente. Es aquí donde encontrarás la información de tu Código PUK.

: accede a Mi Movistar y al apartado Mis datos de cliente. Es aquí donde encontrarás la información de tu Código PUK. Vodafone : entra en el Área personal, localiza la pestaña Mi Móvil y ahí encontrarás el PUK.

: entra en el Área personal, localiza la pestaña Mi Móvil y ahí encontrarás el PUK. Orange : aquí podrás encontrar tu número PUK accediendo a tu Área de Clientes Orange, dentro del apartado Mi línea.

: aquí podrás encontrar tu número PUK accediendo a tu Área de Clientes Orange, dentro del apartado Mi línea. Yoigo : en Mi Yoigo también encontrarás un apartado de datos personales, donde puedes consultar el PUK de tu tarjeta SIM.

: en Mi Yoigo también encontrarás un apartado de datos personales, donde puedes consultar el PUK de tu tarjeta SIM. Jazztel: puedes consultar tu código PUK en el Área clientes de la web de la operadora.

Notarás que aquí no mencionamos a algunas operadoras virtuales que sí aparecen en el apartado anterior. Esto se debe a que estas empresas ofrecen este servicio a través de línea telefónica y de su propia app, pero no mediante la web.

A través de la app de tu operadora

Consultar el código PUK también es posible a través de la aplicación de tu operadora móvil, como puedes ver a continuación:

Consulta del PUK en la app de la operadora

En cualquier caso, en cada una se hace de forma diferente, si bien se trata de pasos sencillos que no entrañan ningún riesgo. Consulta el soporte dedicado de tu operadora telefónica para más información.

Ten en cuenta que si introduces el código PUK erróneamente hasta 10 veces seguidas, la tarjeta SIM quedará inservible y tendrás que pedir un duplicado de tarjeta. Por norma general un duplicado de tarjeta no es gratis, tendrás que pagar una pequeña cantidad para poder hacerlo.

Ya he usado el código PUK, ¿y ahora qué?

Ya has introducido el código PUK correctamente, tu tarjeta SIM ya está desbloqueada. Ahora mismo tienes dos opciones, que vamos a ver a continuación. En primer lugar, puedes cambiar el código PIN por uno que sepas que vas a recordar fácilmente.

En primer lugar, ve a la ruta Ajustes > Seguridad > Avanzado y pulsa sobre Bloqueo de tarjeta SIM:

Ajustes de seguridad del teléfono

En la pantalla a la que accederás, pulsa sobre Cambiar PIN de la tarjeta SIM:

Cambio del código PIN de la tarjeta SIM

Cuando lo hagas, tendrás que introducir tu PIN antiguo para verificar que eres tú quien está intentando realizar esta modificación, y después el código nuevo dos veces (una para comunicárselo a la SIM y otra para confirmarlo).

La siguiente opción de la que dispones es quitar por completo el bloqueo de la tarjeta SIM, que podrás eliminar pulsando sobre el control deslizante que aparece justo encima de Cambiar PIN de la tarjeta SIM. Ten en cuenta que, si quitas el código PIN por completo, tu teléfono queda totalmente desprotegido ante manos indeseadas.